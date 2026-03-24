Новости Операция США против Ирана
Трамп перекладывает ответственность за войну США против Ирана на Хегсета

Президент США Дональд Трамп и глава Пентагона Пит Хегсет

Президент США Дональд Трамп, по всей видимости, возлагает ответственность за начало операции "Эпическая ярость" против Ирана на министра обороны Пита Хегсета.

Об этом политик заявил на пресс-конференции 23 и 24 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

Что говорил Трамп о Хегсете?

В частности, в течение последних дней лидер США несколько раз заявлял, что именно Хегсет поддержал начало боевой операции против Ирана.

Во время выступления 23 марта на круглом столе для руководителей национальных военных и правоохранительных органов в Мемфисе (штат Теннесси) Трамп рассказал, что происходило до начала операции.

"Я позвонил Питу, я позвонил генералу Кейну, перезвонил многим нашим замечательным людям и сказал: "Поговорим, у нас есть проблема на Ближнем Востоке". В течение 47 лет Иран был источником террора и приблизился к тому, чтобы обладать ядерным оружием […] Пит, думаю, ты тогда первым заговорил и сказал: "Давайте сделаем это"", — сказал Трамп.

Во вторник, 24 марта, во время церемонии приведения к присяге министра внутренней безопасности американский президент вновь упомянул об участии Хегсета в операции против Тегерана.

"Единственные два человека, которые были разочарованы [началом переговоров с Ираном] — не хочу этого говорить, но должен… Говорю: "Пит, генерал Кейн, думаю, это скоро уладится". А они такие: "Оу, жаль". Пит не хотел, чтобы это урегулировалось. Они не заинтересованы в соглашении, они заинтересованы в победе",— добавил Трамп.

Противоречивые сигналы из Тегерана и Вашингтона

  • Ранее президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после, по его словам, "продуктивных" переговоров.
  • Однако в Иране публично отрицали факт диалога с США, назвав заявления Трампа попыткой стабилизировать цены на энергоносители.
  • В то же время появилась информация, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи все же согласился на переговоры при определенных условиях.

Иран США Трамп Дональд Хегсет Пит
...Хто всрався? Невістка.
24.03.2026 23:33 Ответить
а консерватори здається не дарма зробили трампа президентом США , якась купка з них, разом з трампом такі кремлівські холуї...
24.03.2026 23:34 Ответить
Старий ідіот включив дурня!
24.03.2026 23:34 Ответить
Ха-ха! Піт дурко попався.
24.03.2026 23:34 Ответить
Трамп ні в чому не винен.Це неможливо!Видно під дурня косить
24.03.2026 23:35 Ответить
дональд знайшов цапа)
24.03.2026 23:36 Ответить
ЄС вирішив відкласти рішення про повну відмову від російської нафти на тлі війни на Близькому Сході та спричиненої нею паливної кризи, - https://ru.euronews.com/my-europe/2026/03/24/brussels-postpones-an-initiative-on-russian-fuel-import Euronews

Наступний крок в цьому напрямку мав бути оголошений 15 квітня, наразі дата перенесена на невизначений термін.
24.03.2026 23:37 Ответить
У нас теж такий є - нівчому не винен, нічого не знав💩
24.03.2026 23:38 Ответить
а чому не на зеленського?
24.03.2026 23:40 Ответить
Значить скоро Піт поїде послом у Лондон.
24.03.2026 23:40 Ответить
Так розкажи, як коментатор-алкоголік з Fox News опинився на посаді очільника Пентагону.
24.03.2026 23:41 Ответить
Від пидвищеної вологості сам завівся, мабуть.
24.03.2026 23:49 Ответить
Доля Штатів у надійних руках Альцгеймера і Паркінсона.
24.03.2026 23:44 Ответить
"я просто дав об'яву!!!" ))
24.03.2026 23:46 Ответить
 
 