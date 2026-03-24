Трамп перекладывает ответственность за войну США против Ирана на Хегсета
Президент США Дональд Трамп, по всей видимости, возлагает ответственность за начало операции "Эпическая ярость" против Ирана на министра обороны Пита Хегсета.
Об этом политик заявил на пресс-конференции 23 и 24 марта, сообщает Цензор.НЕТ.
Что говорил Трамп о Хегсете?
В частности, в течение последних дней лидер США несколько раз заявлял, что именно Хегсет поддержал начало боевой операции против Ирана.
Во время выступления 23 марта на круглом столе для руководителей национальных военных и правоохранительных органов в Мемфисе (штат Теннесси) Трамп рассказал, что происходило до начала операции.
"Я позвонил Питу, я позвонил генералу Кейну, перезвонил многим нашим замечательным людям и сказал: "Поговорим, у нас есть проблема на Ближнем Востоке". В течение 47 лет Иран был источником террора и приблизился к тому, чтобы обладать ядерным оружием […] Пит, думаю, ты тогда первым заговорил и сказал: "Давайте сделаем это"", — сказал Трамп.
Во вторник, 24 марта, во время церемонии приведения к присяге министра внутренней безопасности американский президент вновь упомянул об участии Хегсета в операции против Тегерана.
"Единственные два человека, которые были разочарованы [началом переговоров с Ираном] — не хочу этого говорить, но должен… Говорю: "Пит, генерал Кейн, думаю, это скоро уладится". А они такие: "Оу, жаль". Пит не хотел, чтобы это урегулировалось. Они не заинтересованы в соглашении, они заинтересованы в победе",— добавил Трамп.
Противоречивые сигналы из Тегерана и Вашингтона
- Ранее президент США Дональд Трамп объявил о временной приостановке ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней после, по его словам, "продуктивных" переговоров.
- Однако в Иране публично отрицали факт диалога с США, назвав заявления Трампа попыткой стабилизировать цены на энергоносители.
- В то же время появилась информация, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи все же согласился на переговоры при определенных условиях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наступний крок в цьому напрямку мав бути оголошений 15 квітня, наразі дата перенесена на невизначений термін.