США готуються завдати "останнього удару" по Ірану, можлива наземна операція, - Axios

Пентагон розробляє військові варіанти "останнього удару" по Ірану, які можуть включати використання наземних військ та масштабні авіаудари.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Axios.

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Подробиці

"Ескалація зросте, якщо не буде досягнуто прогресу в дипломатичних переговорах і, зокрема, якщо Ормузька протока залишиться закритою. Деякі американські чиновники вважають, що нищівна демонстрація сили для завершення бойових дій створить більше важелів впливу в мирних переговорах або просто дасть Трампу щось, на що можна вказати та оголосити про перемогу", - йдеться в матеріалі.

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Що можуть зробити США?

Посадовці та джерела, знайомі з внутрішніми дискусіями, описують чотири основні варіанти "останнього удару":

вторгнення або блокування острова Харг - головного центру експорту нафти Ірану;

вторгнення на острів Ларак, що допомагає Ірану контролювати Ормузьку протоку. Там розташовано іранські бункери, ударні кораблі, здатні підривати вантажні судна, та радари, що відстежують пересування в протоці;

захоплення стратегічно важливого острова Абу-Муса та двох менших островів, що розташовані поблизу західного входу до протоки та контролюються Іраном, але на які також претендують ОАЕ;

блокування або захоплення суден, що експортують іранську нафту, на східній стороні Ормузької протоки.

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Ядерні об'єкти

Американські військові також підготували плани наземних операцій глибоко всередині Ірану для забезпечення безпеки високозбагаченого урану, що перебуває на ядерних об'єктах.

Також замість проведення такої складної та ризикованої операції, США розглядають варіант масованих авіаударів по цих об'єктах, щоб відрізати Іран від доступу до матеріалів.

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Трамп ще не вирішив

Трамп ще не ухвалив рішення щодо реалізації жодного з цих сценаріїв, а представники Білого дому називають будь-які потенційні наземні операції "гіпотетичними", пише видання.

"Джерела кажуть, що він (Трамп) готовий до ескалації, якщо переговори з Іраном найближчим часом не дадуть відчутних результатів", - йдеться в матеріалі.

Першим кроком можуть стати удари по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану. Тегеран у відповідь погрожував масштабними діями по всій Перській затоці.

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