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Новини Операція США проти Ірану
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США готуються завдати "останнього удару" по Ірану, можлива наземна операція, - Axios

США готують останній удар по Ірану: подробиці планів Трампа

Пентагон розробляє військові варіанти "останнього удару" по Ірану, які можуть включати використання наземних військ та масштабні авіаудари.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Axios.

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Подробиці

"Ескалація зросте, якщо не буде досягнуто прогресу в дипломатичних переговорах і, зокрема, якщо Ормузька протока залишиться закритою. Деякі американські чиновники вважають, що нищівна демонстрація сили для завершення бойових дій створить більше важелів впливу в мирних переговорах або просто дасть Трампу щось, на що можна вказати та оголосити про перемогу", - йдеться в матеріалі.

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Що можуть зробити США?

Посадовці та джерела, знайомі з внутрішніми дискусіями, описують чотири основні варіанти "останнього удару":

  • вторгнення або блокування острова Харг - головного центру експорту нафти Ірану;
  • вторгнення на острів Ларак, що допомагає Ірану контролювати Ормузьку протоку. Там розташовано іранські бункери, ударні кораблі, здатні підривати вантажні судна, та радари, що відстежують пересування в протоці;
  • захоплення стратегічно важливого острова Абу-Муса та двох менших островів, що розташовані поблизу західного входу до протоки та контролюються Іраном, але на які також претендують ОАЕ;
  • блокування або захоплення суден, що експортують іранську нафту, на східній стороні Ормузької протоки.

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Ядерні об'єкти

Американські військові також підготували плани наземних операцій глибоко всередині Ірану для забезпечення безпеки високозбагаченого урану, що перебуває на ядерних об'єктах.

Також замість проведення такої складної та ризикованої операції, США розглядають варіант масованих авіаударів по цих об'єктах, щоб відрізати Іран від доступу до матеріалів.

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Трамп ще не вирішив

Трамп ще не ухвалив рішення щодо реалізації жодного з цих сценаріїв, а представники Білого дому називають будь-які потенційні наземні операції "гіпотетичними", пише видання.

"Джерела кажуть, що він (Трамп) готовий до ескалації, якщо переговори з Іраном найближчим часом не дадуть відчутних результатів", - йдеться в матеріалі.

Першим кроком можуть стати удари по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану. Тегеран у відповідь погрожував масштабними діями по всій Перській затоці.

Також читайте: Країни НАТО нічого не зробили, щоб допомогти США з Іраном. Нам нічого від Альянсу не треба, - Трамп

Автор: 

Іран (3570) США (26875) Трамп Дональд (9027)
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Топ коментарі
+10
Якщо наземна операція буде і провалиться, трамп скаже:

- "кляті європейці не допомогли нам в ірані, хоча це потрібно тільки їм. Кров американців на руках Європи"

- "час Європи самим розблокувати Ормузьку протоку".

- "ми перемогли іран. Кляті демократи брешуть, що є жертви серед солдатів".

І все це буде - в сусідніх реченнях.
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26.03.2026 13:06 Відповісти
+7
Будь-яких цілей в Ірані неможливо досягнути без наземної операції. А підтримки населення вже немає. Зовсім. Ті хто вийшли на протести сподіваючись на підтримку були зраджені та 30 000 вже загинули. Без підтримки місцевих втрати американців будуть великі. Збагачений уран заховано в різних місцях і так глибоко і таємно що шансів здобути його в американців майже немає. Зміна режиму? Тоді треба знайти "зрадників" і призначити їх на посади, але їх та їх родини вб'ють відразу щойно американці заберуться... Якщо починати довготривалу окупацію то це "кігтик зав'яз - цілій кішці пропасти". ЄС не хоче бути окупантом в Ірані на користь Ізраїлю. 585 мільйонів європейців зовсім не горять бажанням брати участь в тому, що одноосібно почав Трамп і поставив світ перед фактом. А якщо Іран вдарить по опріснювачах? А це в ОАЕ понад 90% води то навіть найближчі союзники відвернуться від Трампа і створять антиамериканську змову... Отак буває коли дурень стає політиком. Вже нікого не цікавлять його "благородні наміри" - всі переймаються наслідками його дурості, які доведеться розгрібати. Але саме паскудне в тому, що ніхто в Америці не зміг і не захотів його вчасно спинити...
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26.03.2026 13:26 Відповісти
+4
Кацапи вже туди під виглядом гуманітарної допомоги, фпв дрони передають. Подарунок найкращому другу доні від найкращого друга *****.
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26.03.2026 12:59 Відповісти

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