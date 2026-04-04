РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14536 посетителей онлайн
Новости Заявления Трампа о НАТО Операция США против Ирана
5 016 16

Мелони не согласилась с критикой Трампа в адрес Европы из-за Ирана: "Наша задача - защищать свои интересы"

Мелони открыто выступила против идей Трампа по Ирану

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что не согласна с критикой президента США Дональда Трампа в адрес Европы из-за ее позиции по поводу войны с Ираном.

Об этом она сказала итальянскому телеканалу RAI, цитирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Мелони не согласилась с Трампом 

Мелони, которую считают одним из ключевых союзников Трампа в Европе, не согласилась со словами американского лидера.

"Я по-прежнему считаю, что на геополитическом уровне Европа мало что выиграет от разногласий с Соединенными Штатами, но наша задача прежде всего - защищать наши национальные интересы, и когда мы не согласны, мы должны об этом говорить. И на этот раз мы не согласны", - заявила глава правительства Италии.

Трамп критикует союзников

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал союзников по НАТО за то, что они якобы отказались оказать Вашингтону помощь в войне против Ирана, хотя должны были сделать это еще до начала ударов.

Автор: 

Иран (2685) США (29086) Трамп Дональд (7894) Джорджа Мелони (183)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Чувак, це другий за розмірами ринок після Китаю 500 + млн платоспроможних людей
Друга економіка світу.
А ти що взагалі мав на увазі?
показать весь комментарий
05.04.2026 00:35 Ответить
+5
Браво, сеньйора Джорджа !

Гарний хук по пиці трампа з правої !
Після ударів Макрона та Стармера лівими.

донні, європейці зроблять з тебе відбивний віденьский шніцель товщиною у фольгу !

.
показать весь комментарий
05.04.2026 01:46 Ответить
+4
Тромпонівським салом, йому ж по мусалам. )
показать весь комментарий
05.04.2026 00:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
+ одна плюха Трампушці.
показать весь комментарий
04.04.2026 23:52 Ответить
Браво, сеньйора Джорджа !

Гарний хук по пиці трампа з правої !
Після ударів Макрона та Стармера лівими.

донні, європейці зроблять з тебе відбивний віденьский шніцель товщиною у фольгу !

.
показать весь комментарий
05.04.2026 01:46 Ответить
Хороший ответ.....
Будете вы исламизированые страны европы ...
Решать вопросы сами.. и с проливом и с газом и нефтью.
Взрослые !!!озабочены
показать весь комментарий
04.04.2026 23:59 Ответить
"Ще ніколи не було, щоб ніяк не було"

газо-нафтопроводи в обхід Ормуза і...
ву-а-ля !

а США вже НЕ козирний туз.

.
показать весь комментарий
05.04.2026 01:49 Ответить
Тромпонівським салом, йому ж по мусалам. )
показать весь комментарий
05.04.2026 00:15 Ответить
І ти, Брут Мелоні?
показать весь комментарий
05.04.2026 00:16 Ответить
...достал !
із своїми гренландським пінгвінами.

.
показать весь комментарий
05.04.2026 01:50 Ответить
А вони здатніі без Сша хоч на щось , крім заяв
показать весь комментарий
05.04.2026 00:20 Ответить
Чувак, це другий за розмірами ринок після Китаю 500 + млн платоспроможних людей
Друга економіка світу.
А ти що взагалі мав на увазі?
показать весь комментарий
05.04.2026 00:35 Ответить
Армія там теж друга у світі ?
показать весь комментарий
05.04.2026 10:17 Ответить
Якиб боком тут "армія"? Питання було , "що може ЄС"??
показать весь комментарий
05.04.2026 12:51 Ответить
Генератор случайных чисел Трамп дождется чую своего ПерлХарбора с такой политикой. А там и день Д не за горами.
Изоляционисты б
А шо касается ядерного оружия, его сейчас делают не для того чтобы применять, а для сдерживания. Живой пример - КНДР. Штаты подогнали туда три АУГ, а это извините ни *** себе сила, а потом как-то так, ну отошли.
Те страны, у которых есть 5-10 боеголовок прекрасно знают что в случае их применения, если конечно THHAD с Патриотом пропустят, им, тем странам, придет конкретная *****, и не та, что с волосами.
Существует вероятность подрыва ядерного боеприпаса на торговом корабле в каком-то порту США или Израиля. Это вызовет десятки тысяч жертв, но это уже терроризм в чистом виде
показать весь комментарий
05.04.2026 00:46 Ответить
Доктрина Трампа "тицькати ×ером у вулик" чомусь вже не спрацьовує.
показать весь комментарий
05.04.2026 01:06 Ответить
бо... "это какие-то странные пчьолы"

.
показать весь комментарий
05.04.2026 01:52 Ответить
та и доктрина та еще
показать весь комментарий
05.04.2026 02:37 Ответить
Трампоша по інерції уявив себе королем всіх і вся, а тут на тобі...
показать весь комментарий
05.04.2026 07:25 Ответить
 
 