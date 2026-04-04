Мелони не согласилась с критикой Трампа в адрес Европы из-за Ирана: "Наша задача - защищать свои интересы"

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что не согласна с критикой президента США Дональда Трампа в адрес Европы из-за ее позиции по поводу войны с Ираном.

Об этом она сказала итальянскому телеканалу RAI, цитирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Мелони не согласилась с Трампом

Мелони, которую считают одним из ключевых союзников Трампа в Европе, не согласилась со словами американского лидера.

"Я по-прежнему считаю, что на геополитическом уровне Европа мало что выиграет от разногласий с Соединенными Штатами, но наша задача прежде всего - защищать наши национальные интересы, и когда мы не согласны, мы должны об этом говорить. И на этот раз мы не согласны", - заявила глава правительства Италии.

Трамп критикует союзников

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал союзников по НАТО за то, что они якобы отказались оказать Вашингтону помощь в войне против Ирана, хотя должны были сделать это еще до начала ударов.

