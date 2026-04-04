Мелони не согласилась с критикой Трампа в адрес Европы из-за Ирана: "Наша задача - защищать свои интересы"
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что не согласна с критикой президента США Дональда Трампа в адрес Европы из-за ее позиции по поводу войны с Ираном.
Об этом она сказала итальянскому телеканалу RAI, цитирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
Мелони не согласилась с Трампом
Мелони, которую считают одним из ключевых союзников Трампа в Европе, не согласилась со словами американского лидера.
"Я по-прежнему считаю, что на геополитическом уровне Европа мало что выиграет от разногласий с Соединенными Штатами, но наша задача прежде всего - защищать наши национальные интересы, и когда мы не согласны, мы должны об этом говорить. И на этот раз мы не согласны", - заявила глава правительства Италии.
Трамп критикует союзников
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в очередной раз раскритиковал союзников по НАТО за то, что они якобы отказались оказать Вашингтону помощь в войне против Ирана, хотя должны были сделать это еще до начала ударов.
А шо касается ядерного оружия, его сейчас делают не для того чтобы применять, а для сдерживания. Живой пример - КНДР. Штаты подогнали туда три АУГ, а это извините ни *** себе сила, а потом как-то так, ну отошли.
Те страны, у которых есть 5-10 боеголовок прекрасно знают что в случае их применения, если конечно THHAD с Патриотом пропустят, им, тем странам, придет конкретная *****, и не та, что с волосами.
Существует вероятность подрыва ядерного боеприпаса на торговом корабле в каком-то порту США или Израиля. Это вызовет десятки тысяч жертв, но это уже терроризм в чистом виде
