Возможен ли ядерный удар по Ирану? Белый дом ответил

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп — единственный человек, который будет принимать решения о возможных действиях против Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом она прокомментировала сообщение о том, что США могут нанести ядерный удар по Тегерану, пишет AFP.

Заявления США и ультиматум Ирану

Президент США выдвинул Ирану ультиматум относительно открытия Ормузского пролива. В случае невыполнения требований он пригрозил масштабными ударами по инфраструктуре страны, в частности по мостам и электростанциям.

"Только президент знает, как обстоят дела и что он будет делать", — подчеркнула Левитт.

Также она сообщила, что у Ирана есть ограниченное время для принятия решения о возможном компромиссе с США.

Реакция Ирана и развитие ситуации

После заявлений американской стороны Иран приостановил переговоры с США. Об этом был проинформирован Пакистан, выступающий посредником в переговорах.

Иранские власти обвинили Трампа в намерении совершить военные преступления. В то же время в стране сообщают о формировании "живых цепей" вокруг объектов инфраструктуры, в частности электростанций и мостов.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "целой цивилизации может не стать уже этой ночью — и ее никогда не удастся возродить".

Также ранее Трамп отмечал, что весь Иран можно уничтожить за ночь и это может произойти уже завтра.

