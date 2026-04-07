Возможен ли ядерный удар по Ирану? Белый дом ответил
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп — единственный человек, который будет принимать решения о возможных действиях против Ирана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом она прокомментировала сообщение о том, что США могут нанести ядерный удар по Тегерану, пишет AFP.
Заявления США и ультиматум Ирану
Президент США выдвинул Ирану ультиматум относительно открытия Ормузского пролива. В случае невыполнения требований он пригрозил масштабными ударами по инфраструктуре страны, в частности по мостам и электростанциям.
"Только президент знает, как обстоят дела и что он будет делать", — подчеркнула Левитт.
Также она сообщила, что у Ирана есть ограниченное время для принятия решения о возможном компромиссе с США.
Реакция Ирана и развитие ситуации
После заявлений американской стороны Иран приостановил переговоры с США. Об этом был проинформирован Пакистан, выступающий посредником в переговорах.
Иранские власти обвинили Трампа в намерении совершить военные преступления. В то же время в стране сообщают о формировании "живых цепей" вокруг объектов инфраструктуры, в частности электростанций и мостов.
- Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "целой цивилизации может не стать уже этой ночью — и ее никогда не удастся возродить".
- Также ранее Трамп отмечал, что весь Иран можно уничтожить за ночь и это может произойти уже завтра.
Тому думаю, що х*йловські ручки зараз китайськими вузлами покручено.
Китаю наврячи захочеться, щоб тайвань та японія сказали "ах так?" і через тиждень показали свої боеголовки...
Все це "проходив " на ютубі. Бо тема близька до Сталкеру , і теж наші українці робили Метро 2033.
Антураж дуже хороший - москва розбомблена і всі їх військові бази, "населення" живе в печерах метростанцій і колій. Всі кілька тисяч вцілілих
Фоллаут американська гра.
Метро-2033 українська гра. Розробник "4А Games" . Лідер А.Прохоров ака "Проф", той що робив багато графіки і рівнів з "Сталкер", а потім пішов у самостійну студію, працювати "на себе".
ми - просто планктон, який дорвався до влади на хвості у трампа.
ми - просто хочемо рубити бабки, поки у корита.
ми - знаємо, що дід із глузду з'їхав. Може пульне. Але відповідальність - на ньому, ми ні при чому. Ми просто в Білому Домі як декорації, всі рішення приймає трамп, не ми.
p.s. До речі, у служок така ж поведінка
Доні може жахнути, може не жахнути...
- але потім.. вєсь мір в труху !..
От тільки думається мені, ще до того, як він до факела добереться - його одягнуть у шати, з рукавами до землі...
https://invite.viber.com/?g2=AQBhG0HLU0FFX07IdXcywulIQ345HYzm%2BDtaXZT7LK6d6jNK9l6kzdFMhjdwwuOO&mi=296242 Заява Трампа що він збирається балотуватися в президенти Венесуели......
....Я швидко вивчу іспанську. Це не займе багато часу. Я добре знаю мови. І я поїду до Венесуели. Я балотуватимуся на пост президента.....-сказав він....