Возможен ли ядерный удар по Ирану? Белый дом ответил

Левитт об использовании США ядерного оружия в Иране

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп — единственный человек, который будет принимать решения о возможных действиях против Ирана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, таким образом она прокомментировала сообщение о том, что США могут нанести ядерный удар по Тегерану, пишет AFP.

Заявления США и ультиматум Ирану

Президент США выдвинул Ирану ультиматум относительно открытия Ормузского пролива. В случае невыполнения требований он пригрозил масштабными ударами по инфраструктуре страны, в частности по мостам и электростанциям.

"Только президент знает, как обстоят дела и что он будет делать", — подчеркнула Левитт.

Также она сообщила, что у Ирана есть ограниченное время для принятия решения о возможном компромиссе с США.

Реакция Ирана и развитие ситуации

После заявлений американской стороны Иран приостановил переговоры с США. Об этом был проинформирован Пакистан, выступающий посредником в переговорах.

Иранские власти обвинили Трампа в намерении совершить военные преступления. В то же время в стране сообщают о формировании "живых цепей" вокруг объектов инфраструктуры, в частности электростанций и мостов.

+14
Другий буде по нам...
07.04.2026 20:53 Ответить
+10
перекладаю:

ми - просто планктон, який дорвався до влади на хвості у трампа.
ми - просто хочемо рубити бабки, поки у корита.
ми - знаємо, що дід із глузду з'їхав. Може пульне. Але відповідальність - на ньому, ми ні при чому. Ми просто в Білому Домі як декорації, всі рішення приймає трамп, не ми.

p.s. До речі, у служок така ж поведінка
07.04.2026 21:01 Ответить
+7
Таке було британське кіно Threads 1984 року, про ядерну війну. Коротше там все почалося в Ірані 25 травня. Хоча Україні вже однаково, ми тут на стирання підписані, а от ситим ельфам може бути трошки тривожно)
07.04.2026 20:57 Ответить
Другий буде по нам...
07.04.2026 20:53 Ответить
Цілком реально.
07.04.2026 21:06 Ответить
А може і не буде. З чого ви взяли? Якшо Трампон реально киздане кудись ядеркою, то гарантую, шо весь світ з Китаєм включно, залізе під лавку і сидітиме тихо. Бо нікому не захочеться вимірювати точний рівень його їпонутості...
07.04.2026 21:07 Ответить
До речі, так. Правильно підмічено
07.04.2026 21:54 Ответить
А є чим? Двадцять років вони розкрадали свою армію всюди і типо в ядерних силах все різко чудово ? Може взагалі в них її вже нема, продали чи покрали гроші на їх утримання.
07.04.2026 21:15 Ответить
Трамп не може файно на мелоні подрочити, а тут ядерка..ні вони що трамп, що ***** сцикливі істоти
07.04.2026 20:54 Ответить
А чи не розв'яже це ***** руки щодо ЯЗ?
07.04.2026 20:55 Ответить
Так.
07.04.2026 21:23 Ответить
Технічно, це зробив ще Трумен у 1945му.
Тому думаю, що х*йловські ручки зараз китайськими вузлами покручено.
Китаю наврячи захочеться, щоб тайвань та японія сказали "ах так?" і через тиждень показали свої боеголовки...
07.04.2026 21:59 Ответить
Яка би влада того Ірана не була але люди там не всі погані. Багато розумних та вихованих людей заручніків обставин. Акщо руде підофільске чмо рішится на таке то кожна країна світу мусе розробляти в прискорені срокі ЯЗ. Х*йоо після такого ходу теж не побоїться ядерку застосовувати. Хоча я добре розумію що руде х*йло зробе TACO і на цьому все закінчется.
07.04.2026 20:56 Ответить
"наші іранські мальчікі" "теж жертви" (С)?
07.04.2026 21:02 Ответить
Вася! От скажи, ти дійсно рідний брат Трумпу за розумом. ?
07.04.2026 21:49 Ответить
Таке було британське кіно Threads 1984 року, про ядерну війну. Коротше там все почалося в Ірані 25 травня. Хоча Україні вже однаково, ми тут на стирання підписані, а от ситим ельфам може бути трошки тривожно)
А в Фолауті день коли впали бомби 23 жовтня 2077. Я готовий і почекати трохи..
07.04.2026 21:00 Ответить
Але там з анексії Канади почалося, то цього ж нема. Поки що)
07.04.2026 21:02 Ответить
Хіба? Я думав там КИтай напав. Там ще Анкорідж доречі згадується.
07.04.2026 21:03 Ответить
Там США забрали Канаду в ході війни з китайцями. Типу щоб на Аляску простіше добиратися, чи шось таке.
07.04.2026 21:07 Ответить
А в Метро-2033 ?
07.04.2026 21:02 Ответить
В грі нічого не казали. А книжку я не читав... можна загуглити якщо сильно цікаво
07.04.2026 21:05 Ответить
Є класна атмосферна заставка ( інтро відосік ). Думаю там розказано.
Все це "проходив " на ютубі. Бо тема близька до Сталкеру , і теж наші українці робили Метро 2033.
Антураж дуже хороший - москва розбомблена і всі їх військові бази, "населення" живе в печерах метростанцій і колій. Всі кілька тисяч вцілілих
07.04.2026 21:23 Ответить
Фу, то ж то кацапське! А з чого там почалося?
07.04.2026 21:05 Ответить
З повітряного підриву декількох ядерних зарядів над Мацквою
07.04.2026 21:09 Ответить
Це якась русофобія!
07.04.2026 21:11 Ответить
Що саме?
Фоллаут американська гра.
Метро-2033 українська гра. Розробник "4А Games" . Лідер А.Прохоров ака "Проф", той що робив багато графіки і рівнів з "Сталкер", а потім пішов у самостійну студію, працювати "на себе".
07.04.2026 21:27 Ответить
На чому заснований сюжет Метро ?
07.04.2026 21:33 Ответить
А, з книжкою сплутав.
07.04.2026 22:04 Ответить
Та ну нафіг! Шо за брєдятіна? Нафіга там ядерний удар? Вони своїми Б-52 в рази більше шкоди нароблять просто засіваючи ковром бомбами.
07.04.2026 20:57 Ответить
Вєтнам засівали і шо ?
07.04.2026 21:34 Ответить
07.04.2026 21:01 Ответить
Новини ні про що !!
Доні може жахнути, може не жахнути...
- але потім.. вєсь мір в труху !..
07.04.2026 21:01 Ответить
Та він вже жахнув під час конференції, такий сморід був що представників ЗМІ прийшлося евакуювати.
07.04.2026 21:06 Ответить
Все... Нобелівка "накрилась мідним тазом" - приміряємо лаври Герострата...
От тільки думається мені, ще до того, як він до факела добереться - його одягнуть у шати, з рукавами до землі...
07.04.2026 21:25 Ответить
Але ж назбирав собі Трамп придворних холуїв, дивуюся, як ще до всіх американців досі не дійшло, що обрали собі голого короля, якого так роздуває від своєї уявної величі, що ось-ось лусне. І так вже засмердів і загалив весь світ, що буде, якщо не зупинити?
07.04.2026 21:02 Ответить
Який там ядерний удар, яка там війна ? ВІн вже в президенти Венесуели зібрався....
Заява Трампа що він збирається балотуватися в президенти Венесуели......
....Я швидко вивчу іспанську. Це не займе багато часу. Я добре знаю мови. І я поїду до Венесуели. Я балотуватимуся на пост президента.....-сказав він....
07.04.2026 21:05 Ответить
Хай їде хоч до пінгвінів в Антарктиду, аби подалі від США.
07.04.2026 21:31 Ответить
50 на 50 🤔
07.04.2026 21:06 Ответить
Так і сказала "...як стоїть справа" - у нього ще стоїть? Ну, цій #идівочці видніше...
07.04.2026 21:10 Ответить
Якщо не дай Бог Трамп це зробить, а він це не зробить, але гіпотетично можна одразу закопуватись не менше 3 метрів під землю з чималими запасами води та їжі на добу, особливо небпечна сама хвиля від ядерного вибуху, бо путін точно довбане після такого.
07.04.2026 21:11 Ответить
Терміново різати свині й солити сало!
07.04.2026 21:15 Ответить
коротше, піздєц свиням.
07.04.2026 21:21 Ответить
Заїпца! Все в руках скаженої білки
07.04.2026 21:12 Ответить
Та дайте вже діду Моніку Левінські...
07.04.2026 21:12 Ответить
краще - на острів св. Єлени.......
07.04.2026 21:27 Ответить
епштейн ***** ... спасай доны. І планету!!!!
07.04.2026 21:42 Ответить
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп - єдина людина, яка буде ухвалювати рішення щодо можливості остаточно зїхати з глузду.
07.04.2026 21:19 Ответить
Якщо Трамп вдарить ракетою з ядеркою, тоді Пуйлу відкриється автоматичний дозвіл вдарити так само по Україні. І взагалі вже ніхто нікого не зупинить.
07.04.2026 21:23 Ответить
Це відкриття ящика Пандори
07.04.2026 21:26 Ответить
світ поки що на стадії, коли ядерні удари будуть маскувати під аварії на ядерних об'єктах. пуйло вже б давно це зробив, але по ЗАЕС турки під ударом, по ЧАЕС - бульбаші, в Харкові - бєлгородщина, АЕС на заході - це фактично ядерна атака на країни НАТО. тому він весь в "сомнєньях - бить или не бить?" а в ірані вже озвучено стільки ядерних об'єктів, що бий куди хочеш, і ніхто не доведе, що це був ядерний удар.
07.04.2026 21:28 Ответить
21 сторіччя - і такі речі доводяться на раз два .
07.04.2026 21:39 Ответить
нічого не доводиться без радіаційно-хімічної розвідки на місці аварії і без детального радіоізотопного аналізу проб ураженого грунту. хто в ірані буде проводити незалежну розвідку і відбирати доказові проби для аналізу? ще можна по повітрю провести аналіз, але зараз в ірані вітри з заходу і півночі, тобто все випаде з повітря на грунт всередині країни. якраз напрямок вітру і є сигналом для такого скритого ядерного удару.
07.04.2026 21:57 Ответить
Є така фігасина як сейсмометри + супутники вловлять випромінювання ( а спектр випромінювання від бімби на такий самий як від реакторів ).
07.04.2026 22:03 Ответить
сейсмометри максимум що вкажуть це скільки в тротиловому еквіваленті трусонуло і то, якщо буде точно встановлено місце вибуху (землетрусу). ядерні центри ірану знаходяться на великій відстані від сусідніх країн, тому сейсмодані будуть дуже приблизні. супутники вловлять тільки випромінювання, якщо вибухи будуть в повітрі, при підземному вибуху інформація буде неточна. ще раз повторю - потрібні будуть проби грунту з місця вибуху.
07.04.2026 22:23 Ответить
Виживете в 21 сторіччі - і те шо ше було неможливо двадцять років тому тепер можливе .
07.04.2026 22:29 Ответить
думаю що недалекий час коли в сша скажуть--оказался наш отец не отцом а *****
07.04.2026 21:35 Ответить
Просто неймовірно як два виживших з розуму діда підривають весь світ (***** і доні)
07.04.2026 21:37 Ответить
Тільки президент вирішує кого бомбити ІДІОТИ
07.04.2026 21:43 Ответить
https://youtu.be/0N6Qi_oMrUw?si=61xuf9ory-gsEE-z
07.04.2026 21:43 Ответить
Тільки президент знає, як стоїть справа і що він буде робити", - наголосила Левітт. Джерело: https://censor.net/ua/n36093 брехня... навіть донні не знае що він буде робити... а це вже сумно...
07.04.2026 21:45 Ответить
вангую: не буде ядерки
07.04.2026 22:03 Ответить
Скорше сядем, скорше вийдем, запалюй дідо запалюй Трамп ніколи не використає ЯЗ він сцикло, він не хоче вводити наземні війська бо це приведе до потоку трупів американських солдат, але без наземної операції він нічого не досягне... тому він і біситься, нагнітає, але в кінці кінців при любому роскладі відсмокче...
07.04.2026 22:03 Ответить
Та не буде нічого, не переймайтесь. Трамп прокинеться, вигадає чергову історію, що Іран бажає заключити угоду і на цьому все закінчиться.
07.04.2026 22:17 Ответить
 
 