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Новини Операція США проти Ірану Закриття Іраном Ормузької протоки
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Чи можливий ядерний удар по Ірану? Білий дім відповів

Левітт про використання США ядерної зброї в Ірані

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп - єдина людина, яка буде ухвалювати рішення щодо можливих дій проти Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у такий спосіб вона прокоментувала повідомлення про те, що США можуть завдати ядерного удару по Тегерану, пише AFP.

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Заяви США та ультиматум Ірану

Президент США висунув Ірану ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки. У разі невиконання вимог він пригрозив масштабними ударами по інфраструктурі країни, зокрема по мостах та електростанціях.

"Тільки президент знає, як стоїть справа і що він буде робити", – наголосила Левітт.

Також вона повідомила, що Іран має обмежений час для ухвалення рішення щодо можливого компромісу зі США.

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Реакція Ірану та розвиток ситуації

Після заяв американської сторони Іран призупинив переговори зі США. Про це було поінформовано Пакистан, який виступає посередником у перемовинах.

Іранська влада звинуватила Трампа у намірах вчинити воєнні злочини. Водночас у країні повідомляють про формування "живих ланцюгів" навколо об’єктів інфраструктури, зокрема електростанцій та мостів.

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Автор: 

Іран (3591) США (26923) ядерна зброя (1300) Трамп Дональд (9072) Левітт Керолайн (71) Ормузька протока (258)
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Топ коментарі
+28
Другий буде по нам...
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07.04.2026 20:53 Відповісти
+14
перекладаю:

ми - просто планктон, який дорвався до влади на хвості у трампа.
ми - просто хочемо рубити бабки, поки у корита.
ми - знаємо, що дід із глузду з'їхав. Може пульне. Але відповідальність - на ньому, ми ні при чому. Ми просто в Білому Домі як декорації, всі рішення приймає трамп, не ми.

p.s. До речі, у служок така ж поведінка
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07.04.2026 21:01 Відповісти
+12
А чи не розв'яже це ***** руки щодо ЯЗ?
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07.04.2026 20:55 Відповісти

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