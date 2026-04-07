Чи можливий ядерний удар по Ірану? Білий дім відповів
Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп - єдина людина, яка буде ухвалювати рішення щодо можливих дій проти Ірану.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у такий спосіб вона прокоментувала повідомлення про те, що США можуть завдати ядерного удару по Тегерану, пише AFP.
Заяви США та ультиматум Ірану
Президент США висунув Ірану ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки. У разі невиконання вимог він пригрозив масштабними ударами по інфраструктурі країни, зокрема по мостах та електростанціях.
"Тільки президент знає, як стоїть справа і що він буде робити", – наголосила Левітт.
Також вона повідомила, що Іран має обмежений час для ухвалення рішення щодо можливого компромісу зі США.
Реакція Ірану та розвиток ситуації
Після заяв американської сторони Іран призупинив переговори зі США. Про це було поінформовано Пакистан, який виступає посередником у перемовинах.
Іранська влада звинуватила Трампа у намірах вчинити воєнні злочини. Водночас у країні повідомляють про формування "живих ланцюгів" навколо об’єктів інфраструктури, зокрема електростанцій та мостів.
- Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "цілої цивілізації може не стати вже цієї ночі - і її ніколи не вдасться відродити".
- Також раніше Трамп зазначав, що весь Іран можна знищити за ніч і це може статися вже завтра.
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ми - просто планктон, який дорвався до влади на хвості у трампа.
ми - просто хочемо рубити бабки, поки у корита.
ми - знаємо, що дід із глузду з'їхав. Може пульне. Але відповідальність - на ньому, ми ні при чому. Ми просто в Білому Домі як декорації, всі рішення приймає трамп, не ми.
p.s. До речі, у служок така ж поведінка