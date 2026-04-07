Чи можливий ядерний удар по Ірану? Білий дім відповів

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп - єдина людина, яка буде ухвалювати рішення щодо можливих дій проти Ірану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у такий спосіб вона прокоментувала повідомлення про те, що США можуть завдати ядерного удару по Тегерану, пише AFP.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заяви США та ультиматум Ірану

Президент США висунув Ірану ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки. У разі невиконання вимог він пригрозив масштабними ударами по інфраструктурі країни, зокрема по мостах та електростанціях.

"Тільки президент знає, як стоїть справа і що він буде робити", – наголосила Левітт.

Також вона повідомила, що Іран має обмежений час для ухвалення рішення щодо можливого компромісу зі США.

Також читайте: Наслідки війни в Ірані: Ціни на російську нафту сягнули 13-річного максимуму

Реакція Ірану та розвиток ситуації

Після заяв американської сторони Іран призупинив переговори зі США. Про це було поінформовано Пакистан, який виступає посередником у перемовинах.

Іранська влада звинуватила Трампа у намірах вчинити воєнні злочини. Водночас у країні повідомляють про формування "живих ланцюгів" навколо об’єктів інфраструктури, зокрема електростанцій та мостів.

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "цілої цивілізації може не стати вже цієї ночі - і її ніколи не вдасться відродити".

Також раніше Трамп зазначав, що весь Іран можна знищити за ніч і це може статися вже завтра.

Також читайте: В ООН "стривожені" погрозами США розбомбити Іран