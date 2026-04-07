Іран припинив прямі переговори зі США після заяви Трампа про "знищення цілої цивілізації", - WSJ

Іран припинив прямі переговори зі Сполученими Штатами після заяви президента Дональда Трампа про загибель "цілої цивілізації" цієї ночі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела з-поміж посадовців країн Близького Сходу.

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Що відомо

Водночас, за даними джерел видання, переговори з посередниками щодо припинення вогню тривають

Зазначається, що цей крок тимчасово ускладнив зусилля щодо укладення угоди до крайнього терміну Трампа - 20:00 вівторка.

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Також один із посадовців зазначив, що Іран мав намір надіслати сигнал несхвалення та непокори, розірвавши зв'язки.

Невідомо, чи відновляться прямі переговори між Іраном і США до закінчення встановленого Трампом терміну.

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Що передувало?

Нагадаємо, напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "цілої цивілізації може не стати вже цієї ночі - і її ніколи не вдасться відродити".

Також раніше Трамп зазначав, що весь Іран можна знищити за ніч і це може статися вже завтра.

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