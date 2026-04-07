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Новини Операція США проти Ірану
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Іран припинив прямі переговори зі США після заяви Трампа про "знищення цілої цивілізації", - WSJ

Іран припинив прямі переговори зі США

Іран припинив прямі переговори зі Сполученими Штатами після заяви президента Дональда Трампа про загибель "цілої цивілізації" цієї ночі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела з-поміж посадовців країн Близького Сходу.

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Що відомо

Водночас, за даними джерел видання, переговори з посередниками щодо припинення вогню тривають

Зазначається, що цей крок тимчасово ускладнив зусилля щодо укладення угоди до крайнього терміну Трампа - 20:00 вівторка.

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Також один із посадовців зазначив, що Іран мав намір надіслати сигнал несхвалення та непокори, розірвавши зв'язки.

Невідомо, чи відновляться прямі переговори між Іраном і США до закінчення встановленого Трампом терміну.

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Що передувало?

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Автор: 

Іран (3591) США (26923) Трамп Дональд (9072)
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Топ коментарі
+20
І Європа скоро припинить зі США спілкуватися...

На тлі повномасштабної війни Росії проти України Європа змінює не лише безпекову політику, а й економічну логіку. Рекордні оборонні бюджети запускають процес, який ще кілька років тому виглядав малоймовірним - автопром починає розглядатися як резерв для військового виробництва.

Європейська автомобільна галузь, що переживає спад через конкуренцію з Китаєм, дорогі енергоносії та збої в постачанні, отримує новий шанс. Надлишкові виробничі потужності можуть бути переорієнтовані на випуск бронетехніки, комплектуючих і логістичних рішень для армії.

Один із показових напрямків - співпраця великих промислових гравців. Наприклад, Rheinmetall розглядає використання потужностей Volkswagen для виробництва бойових машин, а інші підприємства вже адаптують свої лінії під військові потреби. Причина проста: автомобільне виробництво має сумісну інфраструктуру, відпрацьовану логістику та масштабованість - те, чого часто бракує оборонному сектору.
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07.04.2026 19:23 Відповісти
+17
Здається у важкому стані не тільки Хаменеї
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07.04.2026 19:27 Відповісти
+16
Гівноротий сам себе наїпав.
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07.04.2026 19:20 Відповісти

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