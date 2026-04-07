Иран прекратил прямые переговоры с США после заявления Трампа об "уничтожении целой цивилизации", — WSJ

Иран прекратил прямые переговоры с США

Иран прекратил прямые переговоры с Соединенными Штатами после заявления президента Дональда Трампа о гибели "целой цивилизации" этой ночью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди официальных лиц стран Ближнего Востока.

Что известно

В то же время, по данным источников издания, переговоры с посредниками о прекращении огня продолжаются

Отмечается, что этот шаг временно затруднил усилия по заключению соглашения до крайнего срока Трампа — 20:00 вторника.

Также один из чиновников отметил, что Иран намеревался послать сигнал неодобрения и неповиновения, разорвав связи.

Неизвестно, возобновятся ли прямые переговоры между Ираном и США до истечения установленного Трампом срока.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+11
І Європа скоро припинить зі США спілкуватися...

На тлі повномасштабної війни Росії проти України Європа змінює не лише безпекову політику, а й економічну логіку. Рекордні оборонні бюджети запускають процес, який ще кілька років тому виглядав малоймовірним - автопром починає розглядатися як резерв для військового виробництва.

Європейська автомобільна галузь, що переживає спад через конкуренцію з Китаєм, дорогі енергоносії та збої в постачанні, отримує новий шанс. Надлишкові виробничі потужності можуть бути переорієнтовані на випуск бронетехніки, комплектуючих і логістичних рішень для армії.

Один із показових напрямків - співпраця великих промислових гравців. Наприклад, Rheinmetall розглядає використання потужностей Volkswagen для виробництва бойових машин, а інші підприємства вже адаптують свої лінії під військові потреби. Причина проста: автомобільне виробництво має сумісну інфраструктуру, відпрацьовану логістику та масштабованість - те, чого часто бракує оборонному сектору.
07.04.2026 19:23 Ответить
+5
Гівноротий сам себе наїпав.
07.04.2026 19:20 Ответить
+4
Якщо Рудий покидьок завтра не дотримається слова,то почину його називати Вимикач цивілізацій)
07.04.2026 19:27 Ответить
І саме головне - що логіка ******** війни не вимагає "важкої броні". Зараз потрібні машини типу "баггі", верткі, швидкісні, маневрені... Так що перебудова автопрому буде, відносно, нескладною...
07.04.2026 19:27 Ответить
і тут на ринок, виходить махіндра енд махіндра!!!!
капець мерседесу!
07.04.2026 19:30 Ответить
07.04.2026 19:39 Ответить
07.04.2026 19:46 Ответить
Просто будуть танки і баггі Мерседес та Порше )))
07.04.2026 20:03 Ответить
Він не слідкує за тим що говорить і це його головна біда. То ПРИНЦУ про "цілувати жопу" то оце.
07.04.2026 19:24 Ответить
А що були ?)))
07.04.2026 19:25 Ответить
https://t.me/voynareal/134532 ❗️Іран створює з сотень людей "живий ланцюг", щоб буквально ними прикрити енергетику від американських ударів - до таких методів захисту іранське керівництво вдалось після потенційної загрози ядерної атаки США
07.04.2026 19:26 Ответить
Здається у важкому стані не тільки Хаменеї
07.04.2026 19:27 Ответить
Схоже що син Хаменеї у важкому стані, але ще живий, а от Трамп зомбі сіонізму. Побачимо чого варта "амриканська демократія"...
07.04.2026 19:37 Ответить
Не переживайте, трампи приходять і йдуть, а американська демократія залишається.
07.04.2026 19:52 Ответить
Підозрюю, що ви не правильно розумієте ідею сіонізму. Якби віна був впроваджена в Україні, то Міндіч з Цукерманом і братами Шефірами збирали би апельсини на ділянках кібуца, а Зеленський грав би їм на роялі 7-40 після чергової зміни.
07.04.2026 20:00 Ответить
Один Китай сидить собі тихенько на березі і дивится як все само собою вирішується.
тут московія застрягла, а там америкоси у цуг-цванг себе самі загнали. Ну ляпота
07.04.2026 19:27 Ответить
Да. И если у него хватит ума потерпеть ещё лет 5 и не влазит в херню по типу Тайваня или Филиппин. То он снимет все сливки как когда-то сняли США после второй мировой.
07.04.2026 19:50 Ответить
07.04.2026 19:28 Ответить
Це абсолютна маячня ні на чому не згурнтованна . Усе ж з дрібниці починається - літак в ангарі чи в тунелі можно як завгодно нафотошопити ...
Але ж факт , що повітрянний простір на усім Іраном тотально за ПВС США й Ізраїлю й нічого іншого не передбачається .
"Відновлення" - ракети-то їм навіщо "відновлювати" . А ось з пусковими установками зовсім інша картинка - після прямого влучання в їх відновити цей "металобрухт" міг би що Візард Алладін ...
Ми вже чули цю маячну й в 1991 році , й в 2002 , й 2004 році . Іранці не не афганці -- в них небагато бажаючих "вмерти за Аллу" . Бо це справді -- цівілізація й кожний хто колись спілкувався з персами той знає , що ось ці мулли для міського населення Ірану - чужинці й вороги . А жителі аулів - вони тільки своєю мотнєю воювати спроможні ...
07.04.2026 19:41 Ответить
Telegraph, і фейки? Все ясно.
07.04.2026 20:02 Ответить
Чекаємо до ранку... Уявляю - прокидаюся вранці, а по всіх новинах передають, що ціла цивілізація щезла з планети...
07.04.2026 19:29 Ответить
..і це москалі)))
07.04.2026 19:35 Ответить
Більш бажанний сценарій , але меньш реалістичний ...
07.04.2026 19:42 Ответить
Вони не цивілізація.
07.04.2026 19:55 Ответить
Мені що треба було в лапках написати,щоб було зрозуміло?)
07.04.2026 20:05 Ответить
Трамп збочений на всю голову сіоніст. Те що він проголошує це геноцид. Це воєнний злочин якому немає виправдання. Його потрібно негайно відсторонити від влади. Навіть Гітлер не проголошував "винищення цивілізацій".
07.04.2026 19:30 Ответить
Це треба писати на електронну пошту....сенату,мабуть)))
07.04.2026 19:37 Ответить
Проте, як бачите, Трамп має гарячу підтримку західних ЗМІ.

07.04.2026 19:41 Ответить
Ну поплач за іраном, який рашці допомагає Україну обстрілювати.
07.04.2026 19:42 Ответить
Так важко зрозуміти, що такі дії сша, повністю розвязують руки пуйлу? Останній тиждень - масові вбивства цивільного населення кацапами.
07.04.2026 19:52 Ответить
Якщо б ви вміли порівнювати, Трамп допомагає другу валодьї в десятки разів більше, ніж Іран. Мало того, що бреше про "зміну режиму", воно навіть не розуміє, що слова про "винищення цивілізації" налаштує проти нього навіть тих опозиціонерів в Ірані, яких до речі він надурив закликами повставати проти режиму, що привело до загибелі тисяч прогресивних людей. Рідкісна скотина, хамло, шантажист, а взагалі складається враження, що воно цього не розуміє, бо так виховано - без елементарного поняття про мораль.
07.04.2026 20:04 Ответить
Ні він не сійоніст Підоров , а
піаніст Сидоров й сьогодні він виступа без ******* , сам *** ... одни *** ... ...

До речі він робить так само як робили 30 років скажені аятули . Я на рахунок погроз .
Бо терористів США по усьому світу не фінасує . Не перекриває затоки й протоки (а Іран вже двічи це робив за останні 2 роки) . Не руйнує Ліван й Сирію ...
07.04.2026 19:55 Ответить
Не думав що доживу до того що "оплот демократії" та "Прав людини" буде погрожувати яо і "знищенням цивілізації" недорозвинутому Ірану... тільки для демонстрації сили. Трамп реально хворий на всю голову. Цей мудак вважає що рятує євреїв. Хрін там! Він їх прирікає...
07.04.2026 20:09 Ответить
Цивилізація піде під ніж - аятоли упороті - я вмиваю руки - Трамп
07.04.2026 19:45 Ответить
Цікаво ,до отих 51%, що вибрали цього "знищувальника цивілізацій" вже дійшло ,кого вони вибрали?Чи дійде ,коли біля туалету свого літака, на шляху до мара-лаго він відкриє "таємницю" журналістам ,типу-- Мертве море знаєте ? Знаєте? Я знищив!
07.04.2026 19:48 Ответить
Он прямо гений дипломатии. Кого-то мне напоминает.
07.04.2026 19:48 Ответить
Под ніж, чи ні , а сьогодні багато тоннажу скинуть на розвідані обьєкти. Завтра будуть вибирати багато нових військових керівників та мул.
07.04.2026 19:55 Ответить
 
 