Иран прекратил прямые переговоры с США после заявления Трампа об "уничтожении целой цивилизации", — WSJ
Иран прекратил прямые переговоры с Соединенными Штатами после заявления президента Дональда Трампа о гибели "целой цивилизации" этой ночью.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди официальных лиц стран Ближнего Востока.
Что известно
В то же время, по данным источников издания, переговоры с посредниками о прекращении огня продолжаются
Отмечается, что этот шаг временно затруднил усилия по заключению соглашения до крайнего срока Трампа — 20:00 вторника.
Также один из чиновников отметил, что Иран намеревался послать сигнал неодобрения и неповиновения, разорвав связи.
Неизвестно, возобновятся ли прямые переговоры между Ираном и США до истечения установленного Трампом срока.
Что предшествовало?
- Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "целой цивилизации может не стать уже этой ночью — и ее никогда не удастся возродить".
- Также ранее Трамп отмечал, что весь Иран можно уничтожить за ночь и это может произойти уже завтра.
капець мерседесу!
тут московія застрягла, а там америкоси у цуг-цванг себе самі загнали. Ну ляпота
Але ж факт , що повітрянний простір на усім Іраном тотально за ПВС США й Ізраїлю й нічого іншого не передбачається .
"Відновлення" - ракети-то їм навіщо "відновлювати" . А ось з пусковими установками зовсім інша картинка - після прямого влучання в їх відновити цей "металобрухт" міг би що Візард Алладін ...
Ми вже чули цю маячну й в 1991 році , й в 2002 , й 2004 році . Іранці не не афганці -- в них небагато бажаючих "вмерти за Аллу" . Бо це справді -- цівілізація й кожний хто колись спілкувався з персами той знає , що ось ці мулли для міського населення Ірану - чужинці й вороги . А жителі аулів - вони тільки своєю мотнєю воювати спроможні ...
До речі він робить так само як робили 30 років скажені аятули . Я на рахунок погроз .
Бо терористів США по усьому світу не фінасує . Не перекриває затоки й протоки (а Іран вже двічи це робив за останні 2 роки) . Не руйнує Ліван й Сирію ...