Иран прекратил прямые переговоры с США после заявления Трампа об "уничтожении целой цивилизации", — WSJ

Иран прекратил прямые переговоры с Соединенными Штатами после заявления президента Дональда Трампа о гибели "целой цивилизации" этой ночью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди официальных лиц стран Ближнего Востока.

Что известно

В то же время, по данным источников издания, переговоры с посредниками о прекращении огня продолжаются

Отмечается, что этот шаг временно затруднил усилия по заключению соглашения до крайнего срока Трампа — 20:00 вторника.

Также один из чиновников отметил, что Иран намеревался послать сигнал неодобрения и неповиновения, разорвав связи.

Неизвестно, возобновятся ли прямые переговоры между Ираном и США до истечения установленного Трампом срока.

Что предшествовало?

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "целой цивилизации может не стать уже этой ночью — и ее никогда не удастся возродить".

Также ранее Трамп отмечал, что весь Иран можно уничтожить за ночь и это может произойти уже завтра.

