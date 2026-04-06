Трамп снова пригрозил Ирану за отказ от перемирия: "У них не будет мостов, электростанций, не будет ничего"

Президент США Дональд Трамп усилил свои угрозы в адрес Ирана, заявив, что у него есть даже "более жесткие меры", если Тегеран откажется от прекращения огня.

Об этом он заявил во время пасхальной церемонии в Белом доме, цитирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Новые угрозы

"У них (у Ирана, - ред.) не будет мостов, у них не будет электростанций, у них не будет ничего. Я не буду продолжать, потому что есть другие вещи, хуже этих двух", - заявил президент США.

Читайте также: США и Иран обсуждают условия 45-дневного перемирия, — Axios

Дедлайн Трампа

Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожением энергетической инфраструктуры Ирана в случае невыполнения его требований.

Позже он уточнил, что крайний срок - до 20:00 по восточному времени США, что соответствует ночи 8 апреля по киевскому времени.

Читайте также: Трамп отклонил план прекращения огня в Иране на 45 дней, - CNN