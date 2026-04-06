Трамп снова пригрозил Ирану за отказ от перемирия: "У них не будет мостов, электростанций, не будет ничего"

Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением инфраструктуры за отказ от мира

Президент США Дональд Трамп усилил свои угрозы в адрес Ирана, заявив, что у него есть даже "более жесткие меры", если Тегеран откажется от прекращения огня.

Об этом он заявил во время пасхальной церемонии в Белом доме, цитирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Новые угрозы 

"У них (у Ирана, - ред.) не будет мостов, у них не будет электростанций, у них не будет ничего. Я не буду продолжать, потому что есть другие вещи, хуже этих двух", - заявил президент США.

Читайте также: США и Иран обсуждают условия 45-дневного перемирия, — Axios

Дедлайн Трампа

  • Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожением энергетической инфраструктуры Ирана в случае невыполнения его требований.
  • Позже он уточнил, что крайний срок - до 20:00 по восточному времени США, что соответствует ночи 8 апреля по киевскому времени.

Читайте также: Трамп отклонил план прекращения огня в Иране на 45 дней, - CNN

https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82 #ПолитБесПросвет
- Губернатор штату Іллінойс Пріцкер заявив, що Трамп психічно непридатний для подальшого керівництва Сполученими Штатами.
Щодо нього слід негайно застосувати 25-ту поправку до Конституції, що дозволяє відсторонити його від влади за станом здоров'я.

06.04.2026 21:19 Ответить
Я їм покажу кузькіну мать - шутки шуткувати зі мною вздумали - Трамп
06.04.2026 21:14 Ответить
***** Україні також погрожує і робить,а наш Х.. тільки що запропонував енергетичне перемир'я з москалями((
06.04.2026 21:12 Ответить
06.04.2026 21:12 Ответить
це ж було вже
06.04.2026 21:13 Ответить
"Є гірші речі, ніж мости і електростанції".
/Дональд Трамп/
06.04.2026 21:14 Ответить
06.04.2026 21:14 Ответить
... Ничего не будет: ни кино, ни театра, ни книг, ни газет - одно сплошное телевидение!
06.04.2026 21:22 Ответить
Мы врага бы на рога, да только шкура дорога. И рога нынче тоже не дешевы.

🛢 "Если бы у меня был выбор, что бы я хотел сделать? Забрать нефть! Потому что она там для того, чтобы её забрать, и они ничего не могут с этим поделать. К сожалению, американский народ хотел бы, чтобы мы вернулись домой"

Дональд Трамп о расхождении своего желания с желанием американского народа
06.04.2026 21:35 Ответить
06.04.2026 21:19 Ответить
Навіщо нападав? Чурбаноголовим дуже добре живеться у їхниму смітнику.
06.04.2026 21:22 Ответить
Я два рази не повторюю, я два рази не повторюю...
06.04.2026 21:24 Ответить
Ну так до діла! Що язиком ляпаєш
06.04.2026 21:31 Ответить
ще авіаносець і десантний корабль не підійшли в район...!
06.04.2026 21:39 Ответить
КАК ТЕРПИТ ТАКОГО ИДИОТА И ПЕДОФИЛА АМЕРИКА? СЛАВА УКРАИНЕ!
06.04.2026 21:36 Ответить
 
 