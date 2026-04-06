Трамп снова пригрозил Ирану за отказ от перемирия: "У них не будет мостов, электростанций, не будет ничего"
Президент США Дональд Трамп усилил свои угрозы в адрес Ирана, заявив, что у него есть даже "более жесткие меры", если Тегеран откажется от прекращения огня.
Об этом он заявил во время пасхальной церемонии в Белом доме, цитирует CNN, сообщает Цензор.НЕТ.
Новые угрозы
"У них (у Ирана, - ред.) не будет мостов, у них не будет электростанций, у них не будет ничего. Я не буду продолжать, потому что есть другие вещи, хуже этих двух", - заявил президент США.
Дедлайн Трампа
- Напомним, что накануне президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожением энергетической инфраструктуры Ирана в случае невыполнения его требований.
- Позже он уточнил, что крайний срок - до 20:00 по восточному времени США, что соответствует ночи 8 апреля по киевскому времени.
Топ комментарии
+5 Чайка Київ
показать весь комментарий06.04.2026 21:19 Ответить Ссылка
+3 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий06.04.2026 21:14 Ответить Ссылка
+2 Igor Grytselyak
показать весь комментарий06.04.2026 21:12 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
/Дональд Трамп/
🛢 "Если бы у меня был выбор, что бы я хотел сделать? Забрать нефть! Потому что она там для того, чтобы её забрать, и они ничего не могут с этим поделать. К сожалению, американский народ хотел бы, чтобы мы вернулись домой"
Дональд Трамп о расхождении своего желания с желанием американского народа
- Губернатор штату Іллінойс Пріцкер заявив, що Трамп психічно непридатний для подальшого керівництва Сполученими Штатами.
Щодо нього слід негайно застосувати 25-ту поправку до Конституції, що дозволяє відсторонити його від влади за станом здоров'я.