Трамп определил время, до которого Иран должен открыть Ормузский пролив
Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана в случае невыполнения его требований.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, Иран должен возобновить работу Ормузского пролива до установленного срока, иначе страну ждут серьезные последствия.
Ультиматум по Ормузскому проливу
Американский лидер заявил, что в случае невыполнения требований Иран может потерять ключевые объекты инфраструктуры.
"Если они не выполнят обещание, они потеряют все свои электростанции и все остальные предприятия по всей стране", - сказал Трамп.
Позже он уточнил, что крайний срок - до 20:00 по восточному времени США, что соответствует ночи 8 апреля по киевскому времени.
Трамп также заявил, что США находятся в "сильной позиции" и что Ирану могут понадобиться десятилетия для восстановления в случае ударов. В то же время на вопрос о возможных последствиях для гражданского населения он ответил, что не считает это проблемой, добавив, что иранцы "живут в сложных условиях".
Ранее появлялась информация о возможных контактах между США и Ираном по поводу прекращения огня, однако официального подтверждения таких договоренностей нет.
Что предшествовало?
- Ранее президент Трамп заявил, что США планируют "чрезвычайно сильные удары" по Ирану в течение двух-трех недель.
- Также лидер США пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям.
- 4 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось два дня, чтобы заключить соглашение с США.
- В свою очередь, в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа военные Ирана предупредили США и Израиль о возможном "адском" наказании в случае расширения конфликта.
P.S. Приклад со Сталіним та Гітлером лише підтверджує факт, що більшість ЗМІ захоплені ліваками. Тому вони замовчують, що Сталін з Гітлером напали на Польщу разом.
Всі,крім раші і всяких кеендеерів вважають сталіна таким же агресором і тираном.
Чи як? Восьмого квітня о третій ночі? чи через півтори години?
Спробуй вгадай....