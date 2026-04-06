Трамп определил время, до которого Иран должен открыть Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана в случае невыполнения его требований.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, Иран должен возобновить работу Ормузского пролива до установленного срока, иначе страну ждут серьезные последствия.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Ультиматум по Ормузскому проливу

Американский лидер заявил, что в случае невыполнения требований Иран может потерять ключевые объекты инфраструктуры.

"Если они не выполнят обещание, они потеряют все свои электростанции и все остальные предприятия по всей стране", - сказал Трамп.

Позже он уточнил, что крайний срок - до 20:00 по восточному времени США, что соответствует ночи 8 апреля по киевскому времени.

Трамп также заявил, что США находятся в "сильной позиции" и что Ирану могут понадобиться десятилетия для восстановления в случае ударов. В то же время на вопрос о возможных последствиях для гражданского населения он ответил, что не считает это проблемой, добавив, что иранцы "живут в сложных условиях".

Ранее появлялась информация о возможных контактах между США и Ираном по поводу прекращения огня, однако официального подтверждения таких договоренностей нет.

Что предшествовало?

