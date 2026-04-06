Трамп определил время, до которого Иран должен открыть Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожить энергетическую инфраструктуру Ирана в случае невыполнения его требований.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, Иран должен возобновить работу Ормузского пролива до установленного срока, иначе страну ждут серьезные последствия.

Ультиматум по Ормузскому проливу

Американский лидер заявил, что в случае невыполнения требований Иран может потерять ключевые объекты инфраструктуры.

"Если они не выполнят обещание, они потеряют все свои электростанции и все остальные предприятия по всей стране", - сказал Трамп.

Позже он уточнил, что крайний срок - до 20:00 по восточному времени США, что соответствует ночи 8 апреля по киевскому времени.

Трамп также заявил, что США находятся в "сильной позиции" и что Ирану могут понадобиться десятилетия для восстановления в случае ударов. В то же время на вопрос о возможных последствиях для гражданского населения он ответил, что не считает это проблемой, добавив, что иранцы "живут в сложных условиях".

Ранее появлялась информация о возможных контактах между США и Ираном по поводу прекращения огня, однако официального подтверждения таких договоренностей нет.

Читайте также: В Тегеране назвали заявления Трампа преступными

Что предшествовало?

Читайте также: "Откройте проклятый пролив, сумасшедшие ублюдки": Трамп угрожает Ирану новыми ударами

Топ комментарии
Якщо ви не відкриїте ормузьку протоку до встановленного мною дедлаїна, то я звинувачу в цьому Україну та старого маразматика Байдена...
06.04.2026 00:59 Ответить
Ваші дані застарілі. Поки тривалість Трампівської доби 1,5 року і вона продовжується розширюватися швидше за всесвіт.
06.04.2026 01:02 Ответить
чорні та кам'яні. але хто на кого напав? Історичний приклад: сталін був ман'як і вбивця, але всі називають агресором гітлера
06.04.2026 01:49 Ответить
А айятоли білі та пухнасті.
06.04.2026 01:28 Ответить
Аятули такі ж мразотники як п$дофіл Краснов. Але це не дає право військовому злочинцю Натаньяху якого розшукує Ґааґа та п$дофілу Краснову вбивати дітей в Тегерані та бомбити електростанції.
06.04.2026 01:47 Ответить
чорні та кам'яні. але хто на кого напав? Історичний приклад: сталін був ман'як і вбивця, але всі називають агресором гітлера
06.04.2026 01:49 Ответить
Іран напав перший, захопивши посольство США у Тегерані. Я вже не кажу про Ізраіль, який Іран обсрілював ракетами та атакував через свої підрозділи "Хамас" та "Хезбола".
P.S. Приклад со Сталіним та Гітлером лише підтверджує факт, що більшість ЗМІ захоплені ліваками. Тому вони замовчують, що Сталін з Гітлером напали на Польщу разом.
06.04.2026 02:54 Ответить
Хто саме всі?
Всі,крім раші і всяких кеендеерів вважають сталіна таким же агресором і тираном.
06.04.2026 06:50 Ответить
у нас в Україні - сралін гірше гітлера разів так в сто
06.04.2026 09:37 Ответить
Кто на кого напал так ещё и обделался? А теперь угрожает бомбить гражданскую инфраструктуру? Кто соучастник бомбежки школы для девочек? Кто угрожал союзникам и подыгрывал диктаторам?
06.04.2026 02:04 Ответить
Соучасник бомбёжки школы для девочек - распятый мальчик в трусиках.
06.04.2026 02:55 Ответить
Поменяйте методичку. США и Израиль признали нанесение ракетных ударов по школьному заведению в Иране уже недели 2-3 как.
06.04.2026 13:19 Ответить
Це ж було вже (с)
06.04.2026 00:37 Ответить
24 доби
06.04.2026 00:38 Ответить
06.04.2026 01:02 Ответить
Ого, можна сміливо футболки з написом робити "крайній термін - до 20:00"
06.04.2026 00:54 Ответить
Якого року?
06.04.2026 01:41 Ответить
У вірменський четвер.
06.04.2026 02:06 Ответить
06.04.2026 00:59 Ответить
Скоріше тоді я назначу іншій термін
06.04.2026 07:50 Ответить
06.04.2026 09:41 Ответить
Это он тайный Совет мира провел , ударил резолюцией
06.04.2026 00:59 Ответить
тому що якщо ні... то я дам їм ще 2-3 тижні!!!!!!!
06.04.2026 01:02 Ответить
але губу я закочу більше!!!
06.04.2026 09:42 Ответить
Так до якого часу ультиматум? Як зрозуміти фразу "до 20:00 за східним часом США, що відповідає ночі 8 квітня за київським часом"??? Це в три ночі за київським часом 09 квітня?

Чи як? Восьмого квітня о третій ночі? чи через півтори години?
Спробуй вгадай....
06.04.2026 01:29 Ответить
Це має якесь принципове знчення?
06.04.2026 04:27 Ответить
може він в тегерані
06.04.2026 09:45 Ответить
Рудий як і його дружок. )(уйло бажає все робити таємно. Наземна операція відбудеться точно по плану. Захоплять два острови, забезпечать 50 км кілзону на материку. Енергозабезпечення чіпати не будуть. До країн НАТО Рудий пристає тому, що в США немає тральщиків, а вони відмовляються посилати. Їх
06.04.2026 02:18 Ответить
Трамп чврівник і володар часу, цей потужний стариган може розтягнути 24 години на роки
06.04.2026 02:23 Ответить
Донні не всі як ти ******* золотий дощ і твоя сцаніну в очі це аж ніяк не божа роса
06.04.2026 02:34 Ответить
на стіл н..ср..ти погрожував вже, клоун? треба спробувати
06.04.2026 04:18 Ответить
Багато ******* - і мало результатів.
06.04.2026 07:25 Ответить
Так коли почалися чи почнуться 48 годин??А може це з серії 24 годин? Подаруйте трампу пісочний годинник!!
06.04.2026 08:52 Ответить
2 тижні
06.04.2026 09:03 Ответить
Натания и додия будут гореть в аду. Чем скорей тем лучше для всего мира. Но сначала их ждёт Гаага. Слава Украине!
06.04.2026 09:10 Ответить
нажаль гаага це ілюзія
06.04.2026 09:49 Ответить
імпотенти як оон
06.04.2026 09:50 Ответить
Все агрессоры должны сидеть на скамье подсудимых в Гааге. После этого их ждёт Ад. Слава Украине!
06.04.2026 09:14 Ответить
Работай Дональд,аятоллские крейзи бастерсы ждут твоих ударов,не ссы,Украина с тобой
06.04.2026 09:31 Ответить
Він вже не тільки обісцявся, а й обісрався
06.04.2026 09:47 Ответить
І цей дедлайн буде проігноровано - трампидло, здавайся
06.04.2026 09:45 Ответить
трампидло в одному молодець що мочить союзників ***** в туалєтє
06.04.2026 09:53 Ответить
У Трумпа мабуть золоті ходики на стіні з його ж фізією. Циферблат поділений на трампи від 1 до 100. Якщо підтягнути золоті гирі - вискочить і тисяча трампів. Подарунок від якогось шейха, чи Натан'яху. Сарказм. Все вже не смішно. Страшно.
06.04.2026 10:35 Ответить
Трамп навмисно розпочав війну з Іраном щоб блокувати конкурентів продажу нафти і газу з арабських країн та підвищити ціну на газ і нафту яку США експортує. Нафтогазодобувні компанії США додатково заробили 60 млрд доларів. Те що європейські політики та політики інших країн, які потерпають від блокування Ормузької протоки, не хочуть її розблокувати, а як завжди чекають що за них це зробить США, показує їх імпотентність та слабкість їхніх армій.
06.04.2026 12:11 Ответить
 
 