У Тегерані назвали заяви Трампа злочинними
Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї різко відреагував на заяви президента США Дональда Трампа щодо Тегерана.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Al Jazeera з посиланням на офіційні заяви іранської сторони.
За словами Багаї, висловлювання американського лідера є небезпечними та можуть мати серйозні наслідки для міжнародної безпеки.
Реакція Ірану на заяви США
Представник МЗС Ірану заявив, що погрози Вашингтона свідчать про "злочинне мислення" та можуть розцінюватися як підбурювання до воєнних злочинів і злочинів проти людяності.
"Погроза атакою на критично важливу інфраструктуру країни, енергетичний сектор, означає загрозу для всього населення. Це не що інше, як воєнні злочини та злочини проти людяності", — наголосив Багаї.
Він підкреслив, що Іран розцінює такі заяви як неприйнятні та такі, що виходять за межі дипломатичної риторики.
Загострення риторики між країнами
Багаї також зазначив, що іранська сторона готова захищати свою національну безпеку та суверенітет.
"Ми рішуче налаштовані захищати нашу національну безпеку та суверенітет усіма силами", — заявив він.
- Раніше Дональд Трамп закликав Іран відкрити Ормузьку протоку та дав 48 годин на виконання вимог, пригрозивши жорсткою відповіддю у разі відмови. Ці заяви викликали гостру реакцію з боку Тегерана та посилили напруження між країнами.
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А навіщо сусудні країни нищить зараз, які по іранцям жодного пострілу не зробили. Це теж дії проти людяності, суцільний злочин!