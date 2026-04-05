У Тегерані назвали заяви Трампа злочинними

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї різко відреагував на заяви президента США Дональда Трампа щодо Тегерана.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Al Jazeera з посиланням на офіційні заяви іранської сторони.

За словами Багаї, висловлювання американського лідера є небезпечними та можуть мати серйозні наслідки для міжнародної безпеки.

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Реакція Ірану на заяви США

Представник МЗС Ірану заявив, що погрози Вашингтона свідчать про "злочинне мислення" та можуть розцінюватися як підбурювання до воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

"Погроза атакою на критично важливу інфраструктуру країни, енергетичний сектор, означає загрозу для всього населення. Це не що інше, як воєнні злочини та злочини проти людяності", — наголосив Багаї.

Він підкреслив, що Іран розцінює такі заяви як неприйнятні та такі, що виходять за межі дипломатичної риторики.

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Загострення риторики між країнами

Багаї також зазначив, що іранська сторона готова захищати свою національну безпеку та суверенітет.

"Ми рішуче налаштовані захищати нашу національну безпеку та суверенітет усіма силами", — заявив він.

Раніше Дональд Трамп закликав Іран відкрити Ормузьку протоку та дав 48 годин на виконання вимог, пригрозивши жорсткою відповіддю у разі відмови. Ці заяви викликали гостру реакцію з боку Тегерана та посилили напруження між країнами.

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