Іран відповів на 48-годинний ультиматум Трампа: Для вас відчиняться ворота пекла

Військові Ірану попередили США та Ізраїль про можливе "пекельне" покарання у разі розширення конфлікту. Їхні заяви є відповіддю на погрози президента США Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

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Погрози Трампа

Зазначимо, що Трамп пригрозив розв'язати "справжнє пекло" проти Ірану, якщо той не укладе угоду про відкриття Ормузької протоки до понеділка.

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Яка відповідь Ірану?

Як зазначається, генерал-майор Алі Абдоллахі Аліабаді, командувач Центрального штабу іранської армії Хатам аль-Анбія в Тегерані, попередив, що "для вас відчиняться ворота пекла", якщо інфраструктура Ірану продовжуватиме піддаватися атакам.

"Не забувайте: якщо воєнні дії поширяться, весь регіон стане для вас пеклом. Ілюзія перемоги над Ісламською Республікою Іран перетворилася на болото, яке поглине вас", - сказав речник центрального штабу Ебрагім Зольфагарі, .

Центральний штаб Хатам аль-Анбія функціонує як оперативний штаб збройних сил Ірану.

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Що передувало?

Раніше президент Трамп заявив, що США планують "надзвичайно сильні удари" по Ірану протягом двох-трьох тижнів.



Також лідер США пригрозив Ірану ударами по мостах та електростанціях.



4 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірану залишилося два дні, щоб укласти угоду зі США.

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