Іран відповів на 48-годинний ультиматум Трампа: Для вас відчиняться ворота пекла
Військові Ірану попередили США та Ізраїль про можливе "пекельне" покарання у разі розширення конфлікту. Їхні заяви є відповіддю на погрози президента США Дональда Трампа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
Погрози Трампа
Зазначимо, що Трамп пригрозив розв'язати "справжнє пекло" проти Ірану, якщо той не укладе угоду про відкриття Ормузької протоки до понеділка.
Яка відповідь Ірану?
Як зазначається, генерал-майор Алі Абдоллахі Аліабаді, командувач Центрального штабу іранської армії Хатам аль-Анбія в Тегерані, попередив, що "для вас відчиняться ворота пекла", якщо інфраструктура Ірану продовжуватиме піддаватися атакам.
"Не забувайте: якщо воєнні дії поширяться, весь регіон стане для вас пеклом. Ілюзія перемоги над Ісламською Республікою Іран перетворилася на болото, яке поглине вас", - сказав речник центрального штабу Ебрагім Зольфагарі, .
Центральний штаб Хатам аль-Анбія функціонує як оперативний штаб збройних сил Ірану.
Що передувало?
- Раніше президент Трамп заявив, що США планують "надзвичайно сильні удари" по Ірану протягом двох-трьох тижнів.
- Також лідер США пригрозив Ірану ударами по мостах та електростанціях.
- 4 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірану залишилося два дні, щоб укласти угоду зі США.
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