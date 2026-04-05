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Новини Операція США проти Ірану
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Іран відповів на 48-годинний ультиматум Трампа: Для вас відчиняться ворота пекла

Трамп дає Ірану 48 годин

Військові Ірану попередили США та Ізраїль про можливе "пекельне" покарання у разі розширення конфлікту. Їхні заяви є відповіддю на погрози президента США Дональда Трампа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

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Погрози Трампа

Зазначимо, що Трамп пригрозив розв'язати "справжнє пекло" проти Ірану, якщо той не укладе угоду про відкриття Ормузької протоки до понеділка.

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Яка відповідь Ірану?

Як зазначається, генерал-майор Алі Абдоллахі Аліабаді, командувач Центрального штабу іранської армії Хатам аль-Анбія в Тегерані, попередив, що "для вас відчиняться ворота пекла", якщо інфраструктура Ірану продовжуватиме піддаватися атакам.

"Не забувайте: якщо воєнні дії поширяться, весь регіон стане для вас пеклом. Ілюзія перемоги над Ісламською Республікою Іран перетворилася на болото, яке поглине вас", - сказав речник центрального штабу Ебрагім Зольфагарі, .

Центральний штаб Хатам аль-Анбія функціонує як оперативний штаб збройних сил Ірану.

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Що передувало?

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Автор: 

Ізраїль (1999) Іран (3586) США (26917) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+38
І знову рудому по губах поводили. Та скільки ж можна?
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05.04.2026 09:58 Відповісти
+30
Що рудий когут спитай свого друга ***** який чемодан краще купити.
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05.04.2026 10:00 Відповісти
+29
Зі світового гегемона штати стали посміховиськом яке ніхто не поважає. Трамп свою задачу робить з випередженням графіка
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05.04.2026 10:25 Відповісти

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