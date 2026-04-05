Трамп заявив про масований удар по Ірану: "Ліквідовано багато військових керівників"

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США завдали масованих ударів по Тегерану. Він стверджує, що в результаті атаки загинуло "багато іранських військових керівників".

Про це очільник США повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Масований удар по Тегерану

"Багато військових лідерів Ірану, які керували ним погано та нерозумно, знищені, як і багато іншого, цим масованим ударом по Тегерану!", - написав Трамп.

До свого допису він додав кадри зі звуками вибухів та гулу літаків.

Читайте також: Переговори США та Ірану щодо припинення вогню зайшли в глухий кут, - WSJ

Що передувало?

Раніше президент Трамп заявив, що США планують "надзвичайно сильні удари" по Ірану протягом двох-трьох тижнів.



Також лідер США пригрозив Ірану ударами по мостах та електростанціях.



4 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірану залишилося два дні, щоб укласти угоду зі США.

Читайте також: В Ірану залишилося 48 годин, щоб укласти угоду, - Трамп