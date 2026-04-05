9 039 82
Трамп заявив про масований удар по Ірану: "Ліквідовано багато військових керівників"
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США завдали масованих ударів по Тегерану. Він стверджує, що в результаті атаки загинуло "багато іранських військових керівників".
Про це очільник США повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Масований удар по Тегерану
"Багато військових лідерів Ірану, які керували ним погано та нерозумно, знищені, як і багато іншого, цим масованим ударом по Тегерану!", - написав Трамп.
До свого допису він додав кадри зі звуками вибухів та гулу літаків.
Що передувало?
- Раніше президент Трамп заявив, що США планують "надзвичайно сильні удари" по Ірану протягом двох-трьох тижнів.
- Також лідер США пригрозив Ірану ударами по мостах та електростанціях.
- 4 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірану залишилося два дні, щоб укласти угоду зі США.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
довго десь блукав
.
можна зробити блискавичну кар'єру.... якщо вчасно заховатись у печері.
.