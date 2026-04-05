УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11702 відвідувача онлайн
Новини Операція США проти Ірану
9 039 82

Трамп заявив про масований удар по Ірану: "Ліквідовано багато військових керівників"

Президент США Дональд Трамп

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США завдали масованих ударів по Тегерану. Він стверджує, що в результаті атаки загинуло "багато іранських військових керівників".

Про це очільник США повідомив у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Масований удар по Тегерану

"Багато військових лідерів Ірану, які керували ним погано та нерозумно, знищені, як і багато іншого, цим масованим ударом по Тегерану!", - написав Трамп.

До свого допису він додав кадри зі звуками вибухів та гулу літаків.

допис Трампа

Читайте також: Переговори США та Ірану щодо припинення вогню зайшли в глухий кут, - WSJ

Що передувало?

Читайте також: В Ірану залишилося 48 годин, щоб укласти угоду, - Трамп

Автор: 

Іран (3586) ліквідація (4828) США (26917) атака (1803) Трамп Дональд (9070)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
прийшов таки Кондратій ?

довго десь блукав

.
показати весь коментар
05.04.2026 02:18 Відповісти
+14
Іран тепер найперспективніша країна для молодих офіцерів всього світу -
можна зробити блискавичну кар'єру.... якщо вчасно заховатись у печері.

.
показати весь коментар
05.04.2026 01:23 Відповісти
+13
Вот только новые звездочки на погоны можно не успеть прикрутить...
показати весь коментар
05.04.2026 01:26 Відповісти

Завантаження...

 
 