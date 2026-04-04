В Ірану залишилося 48 годин, щоб укласти угоду, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірану залишилося два дні, щоб укласти угоду зі США.
Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Трамп погрожує "справжнім пеклом"
Так, американський президент нагадав, що раніше він дав Ірану 10 днів, щоб "укласти угоду або відкрити Ормузьку протоку".
"Час спливає – залишилося 48 годин, перш ніж на них впаде справжнє пекло", – заявив Трамп.
Що передувало?
- Раніше президент Трамп заявив, що США планують "надзвичайно сильні удари" по Ірану протягом двох-трьох тижнів.
- Також лідер США пригрозив Ірану ударами по мостах та електростанціях.
Нагадаємо, Трамп уже заявляв, що якщо Іран не відкриє Ормузьку протоку впродовж 48 годин, США знищать їхні електростанції.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://streamable.com/tnyden
Це ж уже було!