В Ірану залишилося 48 годин, щоб укласти угоду, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірану залишилося два дні, щоб укласти угоду зі США.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Трамп погрожує "справжнім пеклом"

Так, американський президент нагадав, що раніше він дав Ірану 10 днів, щоб "укласти угоду або відкрити Ормузьку протоку".

"Час спливає – залишилося 48 годин, перш ніж на них впаде справжнє пекло", – заявив Трамп.

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Що передувало?

Раніше президент Трамп заявив, що США планують "надзвичайно сильні удари" по Ірану протягом двох-трьох тижнів.



Також лідер США пригрозив Ірану ударами по мостах та електростанціях.

Нагадаємо, Трамп уже заявляв, що якщо Іран не відкриє Ормузьку протоку впродовж 48 годин, США знищать їхні електростанції.