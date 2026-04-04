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Новини Переговори США та Ірану Трамп погрожує Ірану Операція США проти Ірану
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В Ірану залишилося 48 годин, щоб укласти угоду, - Трамп

Трамп заявив, що іран має 48 годин для угоди

Президент США Дональд Трамп заявив, що в Ірану залишилося два дні, щоб укласти угоду зі США.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Трамп погрожує "справжнім пеклом"

Так, американський президент нагадав, що раніше він дав Ірану 10 днів, щоб "укласти угоду або відкрити Ормузьку протоку".

"Час спливає – залишилося 48 годин, перш ніж на них впаде справжнє пекло", – заявив Трамп.

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Трамп про 48 годин для Ірану

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Що передувало?

Нагадаємо, Трамп уже заявляв, що якщо Іран не відкриє Ормузьку протоку впродовж 48 годин, США знищать їхні електростанції.

Автор: 

Іран (3586) США (26917) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+31
Професор Колумбійського університету Джефрі Сакс: "Я вважаю Трампа психічно хворою людиною":

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04.04.2026 17:59 Відповісти
+22
Шо, знову?
Це ж уже було!
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04.04.2026 17:58 Відповісти
+20
ніколи такого не було і ось знову
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04.04.2026 18:00 Відповісти

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