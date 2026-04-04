Переговори США та Ірану щодо припинення вогню зайшли в глухий кут, - WSJ

Зусилля Пакистану та держав Близького Сходу щодо організації перемовин між США та Іраном фактично зайшли в глухий кут.

Про це пише газета The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Посередники не полишають зусиль

За даними видання, Тегеран повідомив посередникам, що не готовий найближчими днями зустрічатися з американськими чиновниками в столиці Пакистану, заявивши, що вимоги США вважають неприйнятними.

Та попри це спроби організувати перемовини не припиняються. Як пише The Wall Street Journal, Туреччина та Єгипет шукають нові майданчики для потенційних контактів. Серед можливих варіантів для перемовин - Стамбул або столиця Катару Доха.

Крім того, посередники також працюють над новими формулами, щоб подолати подолати нинішній глухий кут.

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп заявив про бажання Ірану припинити вогонь. Однак Тегеран спростував слова глави Білого дому.

За даними Reuters, іранська сторона відхилила пропозицію США щодо 48-годинного перемир'я.

Джерела WSJ зазначають, що Трамп дав зрозуміти, що він відкритий до пропозиції про припинення вогню, якщо Іран розблокує судноплавство в Ормузькій протоці.

Своєю чергою Іран висунув низку вимог для припинення війни: виплату репарацій, виведення американських військ із баз на Близькому Сході та надання гарантій, що нападу в майбутньому більше не буде.

Трамп закликав до угоди

Нагадаємо, що 2 квітня повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп укотре закликав Іран укласти угоду про припинення вогню, поки "не стало надто пізно".

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