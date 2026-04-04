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Новини Операція США проти Ірану
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Переговори США та Ірану щодо припинення вогню зайшли в глухий кут, - WSJ

WSJ: Переговори між США та Іраном щодо перемир’я зайшли в глухий кут

Зусилля Пакистану та держав Близького Сходу щодо організації перемовин між США та Іраном фактично зайшли в глухий кут.

Про це пише газета The Wall Street Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Посередники не полишають зусиль 

За даними видання, Тегеран повідомив посередникам, що не готовий найближчими днями зустрічатися з американськими чиновниками в столиці Пакистану, заявивши, що вимоги США вважають неприйнятними.

Та попри це спроби організувати перемовини не припиняються. Як пише The Wall Street Journal, Туреччина та Єгипет шукають нові майданчики для потенційних контактів. Серед можливих варіантів для перемовин - Стамбул або столиця Катару Доха.

Крім того, посередники також працюють над новими формулами, щоб подолати подолати нинішній глухий кут.

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп заявив про бажання Ірану припинити вогонь. Однак Тегеран спростував слова глави Білого дому.

За даними Reuters, іранська сторона відхилила пропозицію США щодо 48-годинного перемир'я.

Джерела WSJ зазначають, що Трамп дав зрозуміти, що він відкритий до пропозиції про припинення вогню, якщо Іран розблокує судноплавство в Ормузькій протоці.

Своєю чергою Іран висунув низку вимог для припинення війни: виплату репарацій, виведення американських військ із баз на Близькому Сході та надання гарантій, що нападу в майбутньому більше не буде.

Трамп закликав до угоди

Нагадаємо, що 2 квітня повідомлялося про те, що президент США Дональд Трамп укотре закликав Іран укласти угоду про припинення вогню, поки "не стало надто пізно".

Читайте також: Трамп пригрозив Ірану ударами по мостах та електростанціях

Автор: 

Іран (3586) перемовини (3859) США (26917) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+25
"Муссоліні ХХ ст." , в черговий раз "обісрався"... Прототип відновлював "Велику римську імперію", та перейменовував Середземне море, в "Наше", а послідовник створює "Велику Америку", та перейменовує Мексіканську затоку, в "Американську"... Поки перший воював з армією Ефіопії , озброєною лише однозарядними гвинтівками та *******, за допомогою кулеметів, танків, авіації, та отруйних газів - йому це вдавалося. Коли зіткнувся з грецькою армією - від розгрому його врятував союзник - Гітлер. У послідовника вдалося у операції з Мадуро... І його теж "понесло"... Але Іран виявився "не по зубах". І немає сильного союзника, який-би, виручив...
Що буде далі?
А щодо порівняння з Муссоліні - так у них навіть вираз обличчя схожий...Зверхність та самовпевненість так і пре, з екрану...
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04.04.2026 03:57 Відповісти
+21
Ну що тут скажеш? Дипломатія ,,найвеличнішого переговорника всіх часів і всіх народів '' знову демонструє свою ,,феноменальну ефективність''. А пам'ятаєте ті солодкі казки Доні про те, як іранські лідери нібито в черзі стояли біля Мар-а-Лаго, стираючи коліна в кров, аби тільки вимолити в нього автограф на мирній угоді? Він же обіцяв нам ,,угоду століття'' за 24 години, де грізні аятоли мали б слухняно підтакувати кожному його твіту.А що ж ми маємо зараз в сухому залишку? Реальність виявилася дещо болючішою за вологі фантазії про ,,коліна''. Зараз ці самі іранці, які мали б ,,повзати'', чомусь просто ігнорують його пропозиції, методично витираючи його мегаломанією стіл. Виглядає так, ніби ,,мистецтво угоди'' на практиці трансформувалося в ,,мистецтво бути посланим подалі''....Замість омріяного тріумфу - глухий кут і повне фіаско. Виявляється, щоб вести переговори, недостатньо просто роздмухувати щоки й постійно розповідати про свою велич у соцмережах. Поки Доня чекає на чергову порцію лестощів, іранці просто показують, що його ,,автограф'' сьогодні вартує приблизно стільки ж, скільки акції Truth Social у базарний день. - тобто майже нуль.....
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04.04.2026 02:26 Відповісти
+14
Прекрасні перемовини чудових перемовників зайшли в глухий кут?!🤔

Ви тільки подивіться на бальний зал...
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04.04.2026 06:32 Відповісти

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