Переговоры США и Ирана о прекращении огня зашли в тупик, - WSJ
Усилия Пакистана и стран Ближнего Востока по организации переговоров между США и Ираном фактически зашли в тупик.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.
Посредники не оставляют попыток
По данным издания, Тегеран сообщил посредникам, что не готов в ближайшие дни встречаться с американскими чиновниками в столице Пакистана, заявив, что требования США считает неприемлемыми.
Но, несмотря на это, попытки организовать переговоры не прекращаются. Как пишет The Wall Street Journal, Турция и Египет ищут новые площадки для потенциальных контактов. Среди возможных вариантов для переговоров - Стамбул или столица Катара Доха.
Кроме того, посредники также работают над новыми формулами, чтобы преодолеть нынешний тупик.
Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о желании Ирана прекратить огонь. Однако Тегеран опроверг слова главы Белого дома.
По данным Reuters, иранская сторона отклонила предложение США о 48-часовом перемирии.
Источники WSJ отмечают, что Трамп дал понять, что он открыт для предложения о прекращении огня, если Иран разблокирует судоходство в Ормузском проливе.
В свою очередь Иран выдвинул ряд требований для прекращения войны: выплату репараций, вывод американских войск с баз на Ближнем Востоке и предоставление гарантий, что нападения в будущем больше не будет.
Трамп призвал к соглашению
Напомним, что 2 апреля сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Иран заключить соглашение о прекращении огня, пока "не стало слишком поздно".
А дипломатія, так -це і є мистецтво ганяти понти, і ганяти так, щоб ти відчував себе переможцем, навіть коли з тебе зтягують останню сорочку. Бо краще три години слухати нудне забалтування, ніж один раз отримати мечем по шолому. Хоча, якщо в тебе є запасне життя і ти навіть у супермаркеті відбиваєш батон з боєм, а не стоїш у черзі, то тоді звісно так - тоді тільки в бій!
От любить преса балаканину про те, що існує лише у заявах та фантазіях.
А щодо порівняння з Муссоліні - так у них навіть вираз обличчя схожий...Зверхність та самовпевненість так і пре, з екрану...
Коли перший раз побував у ********* Вашингтоні було таке враження ніби перемістився на пару тисяч років назад в древній Рим - навколо одні будинки з високими колонами, як в Римі. Архітектура - один в один!
Лично я не против снять все санкции с Ирана и в качестве компенсации вернуть территорию современного Израиля в Персию, под контролем которой она была много-много сотен лет.
США висунули свої умови, неприйнятні для Ірану, а Іран неприйшов...)))
Так само Україна, навіть з-за посередницта трампа, не зможе ні про що домовитись з касапами, поки не будуть враховані інтереси третьої сторони, проти якої ***** веде війну (нехай поки що гібридну), а саме Євросоюзу...
