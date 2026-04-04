Переговоры США и Ирана о прекращении огня зашли в тупик, - WSJ

WSJ: Переговоры между США и Ираном о перемирии зашли в тупик

Усилия Пакистана и стран Ближнего Востока по организации переговоров между США и Ираном фактически зашли в тупик.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.

Посредники не оставляют попыток 

По данным издания, Тегеран сообщил посредникам, что не готов в ближайшие дни встречаться с американскими чиновниками в столице Пакистана, заявив, что требования США считает неприемлемыми.

Но, несмотря на это, попытки организовать переговоры не прекращаются. Как пишет The Wall Street Journal, Турция и Египет ищут новые площадки для потенциальных контактов. Среди возможных вариантов для переговоров - Стамбул или столица Катара Доха.

Кроме того, посредники также работают над новыми формулами, чтобы преодолеть нынешний тупик.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о желании Ирана прекратить огонь. Однако Тегеран опроверг слова главы Белого дома.

По данным Reuters, иранская сторона отклонила предложение США о 48-часовом перемирии.

Источники WSJ отмечают, что Трамп дал понять, что он открыт для предложения о прекращении огня, если Иран разблокирует судоходство в Ормузском проливе.

В свою очередь Иран выдвинул ряд требований для прекращения войны: выплату репараций, вывод американских войск с баз на Ближнем Востоке и предоставление гарантий, что нападения в будущем больше не будет.

Трамп призвал к соглашению

Напомним, что 2 апреля сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Иран заключить соглашение о прекращении огня, пока "не стало слишком поздно".

Читайте также: Трамп пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям

+25
"Муссоліні ХХ ст." , в черговий раз "обісрався"... Прототип відновлював "Велику римську імперію", та перейменовував Середземне море, в "Наше", а послідовник створює "Велику Америку", та перейменовує Мексіканську затоку, в "Американську"... Поки перший воював з армією Ефіопії , озброєною лише однозарядними гвинтівками та *******, за допомогою кулеметів, танків, авіації, та отруйних газів - йому це вдавалося. Коли зіткнувся з грецькою армією - від розгрому його врятував союзник - Гітлер. У послідовника вдалося у операції з Мадуро... І його теж "понесло"... Але Іран виявився "не по зубах". І немає сильного союзника, який-би, виручив...
Що буде далі?
А щодо порівняння з Муссоліні - так у них навіть вираз обличчя схожий...Зверхність та самовпевненість так і пре, з екрану...
04.04.2026 03:57
+21
Ну що тут скажеш? Дипломатія ,,найвеличнішого переговорника всіх часів і всіх народів '' знову демонструє свою ,,феноменальну ефективність''. А пам'ятаєте ті солодкі казки Доні про те, як іранські лідери нібито в черзі стояли біля Мар-а-Лаго, стираючи коліна в кров, аби тільки вимолити в нього автограф на мирній угоді? Він же обіцяв нам ,,угоду століття'' за 24 години, де грізні аятоли мали б слухняно підтакувати кожному його твіту.А що ж ми маємо зараз в сухому залишку? Реальність виявилася дещо болючішою за вологі фантазії про ,,коліна''. Зараз ці самі іранці, які мали б ,,повзати'', чомусь просто ігнорують його пропозиції, методично витираючи його мегаломанією стіл. Виглядає так, ніби ,,мистецтво угоди'' на практиці трансформувалося в ,,мистецтво бути посланим подалі''....Замість омріяного тріумфу - глухий кут і повне фіаско. Виявляється, щоб вести переговори, недостатньо просто роздмухувати щоки й постійно розповідати про свою велич у соцмережах. Поки Доня чекає на чергову порцію лестощів, іранці просто показують, що його ,,автограф'' сьогодні вартує приблизно стільки ж, скільки акції Truth Social у базарний день. - тобто майже нуль.....
04.04.2026 02:26
+14
Прекрасні перемовини чудових перемовників зайшли в глухий кут?!🤔

Ви тільки подивіться на бальний зал...
04.04.2026 06:32
А по тупій рудій пиці та муслімським хером... Вчергове
04.04.2026 02:15
04.04.2026 02:26
дипломатію вигадали для приховання пройобів!
ти, або б'єшся та перемагаєш, або починаєш забалтувати.
або, звісно, ганяєш понти....
04.04.2026 08:08
Одразу видно стратега! Тільки уяви, скільки фуршетних грошей зекономили б, якби замість переговорів просто виходили в поле "раз на раз". Але поки ти там б'єшся, хтось хитрий уже домовився, щоб твоїх коней перепродали, а твій замок здали в оренду подобово.
А дипломатія, так -це і є мистецтво ганяти понти, і ганяти так, щоб ти відчував себе переможцем, навіть коли з тебе зтягують останню сорочку. Бо краще три години слухати нудне забалтування, ніж один раз отримати мечем по шолому. Хоча, якщо в тебе є запасне життя і ти навіть у супермаркеті відбиваєш батон з боєм, а не стоїш у черзі, то тоді звісно так - тоді тільки в бій!
04.04.2026 08:28
нема ніякого майстерства ганяти понти!!!!
ти, або спроможний, або кончене гімно!!
ніякі понти не переможуть, або звісно у грі в казіно. у фул хауз....
04.04.2026 08:36
Слухай, ну ділити світ тільки на "спроможних" і "гімно" - це, звісно, максимально чесно, але життя - це і є те саме велике казино, де правила міняють на ходу. Можна бути мега-спроможним атлантом, що тримає небо, але якщо ти не вмієш продати свою силу або вчасно домовитися - твоя "спроможність" просто піде на те, щоб безкоштовно обслуговувати інтереси того, хто хитріший. Історія знає купу прикладів, коли вершки знімали не ті, хто голосніше махав кулаками, а ті, хто вчасно посміхнувся там де було требаі і кому треба. Справжня спроможність - це не тільки м'язи, це перш за все мізки. Якщо вважати, що все вирішується тільки "в лоб", то це не стратегія, а робота тарана. Таран теж спроможний, але ним завжди керує той, хто стоїть ззаду і домовляється про умови здачі міста. Понти (чи дипломатія, називай як хочеш) - це просто обгортка інтелекту, щоб не витрачати дорогий ресурс там, де можна обійтися дешевим словом. Звісно, коли аргументів нуль - то тоді ніякі понти не врятують. Але майстерність якраз у тому, щоб виграти партію ще до того, як опоненти почнуть розкидати карти й бити одне одному морди.....
04.04.2026 16:26
соц мережі, це коли стисло та швидко!
вчись!
04.04.2026 18:57
О, щиро дякую за цей майстер-клас зі швидкості! Твій лаконізм справді вражає - одразу видно, що думкам у голові так просторо, що вони навіть не зачіпаються одна за одну. Але ж давай все ж таки розставимо всі крапки над ,,І'': Соціальні мережі - це тобі не змагання з дефіциту уваги. Стислість хороша тільки для цінників у магазині, а для спілкування важливо донести думку та аргументувати її . Якщо твоя ,,швидкість'' - це просто нездатність сформулювати речення довше за заголовок у газеті, то вибач, це вже не стиль, це вже симптом. Маскувати свою неспроможність зв'язати два слова під виглядом ,,********* формату'' - хід геніальний, але не дуже переконливий. Коли людині є що сказати, вона наводить докази, а коли нема - вона пише ,,вчись!'' і тікає, поки не попросили пояснити детальніше. Так що вчись : стисло - це коли зекономив час. Пусто - це коли зекономив на змісті. Не плутай ці поняття......
04.04.2026 19:14
нєнє!
давай ще коротше!
04.04.2026 19:14
Куди вже коротше? Хіба що перейти на мову смайлів - там взагалі слів не треба! 🤐
04.04.2026 20:06
фуххх
ну, нарешті.
04.04.2026 20:23
Чому такий довгий і нудний текст?! Треба стисло і швидко - ось так одним смайликом - Вчись !
04.04.2026 21:49
Блін...
А вони були? 😁

От любить преса балаканину про те, що існує лише у заявах та фантазіях.
04.04.2026 02:30
Стоп так Доні всіх падділ.?
04.04.2026 02:45
Стоп! Руда потвора сказала всіх пабєділа…..
04.04.2026 03:10
доні всіх пісділ....
04.04.2026 08:38
Дивні вимоги від Ірану, "переможеної" країни. Трампу капець
04.04.2026 03:27
Зачекайте просто ви мало кажете прогресс та конструктивність, ось в перемовинах з рамкою кожного разу прогрес та конструктивність і так вже більше року ось ось підпишуть мир, прям ось вже ручки подаставали ...
04.04.2026 03:56
04.04.2026 03:57
все сша - це коса, крива копія древнього Риму. І закінчать, як і Рим....
Коли перший раз побував у ********* Вашингтоні було таке враження ніби перемістився на пару тисяч років назад в древній Рим - навколо одні будинки з високими колонами, як в Римі. Архітектура - один в один!
04.04.2026 10:25
Масонство, романтизм, культурное влияние..
04.04.2026 10:40
Не в "архітектурі" справа... Справа в тому, що США "виростали, стоячи на плечах більш ранніх цивілізацій", за можливості уникаючи тих помилок, як ці цивілізації вчиняли, і які призвели до їх занепаду... Вони брали уже перевірені "зразки", які підтвердили їх ефективність... І первинний успіх привів їх до тої ж самовпевненості та зарозумілості, які призвели до краху того ж Риму... Той же принцип "найманства" в збройних силах США, практично копіює найманство у античному Римі, пізнього періоду. Солдати ідуть воювать, не для захисту Батьківщини, а щоб отримать "положення в суспільстві". Значна частина їх - взагалі "громадяни США, у першому поколінні"... США, для них - не "земля батьків", а лише "місце проживання"...
04.04.2026 10:48
тут тільки вітьок і зятьок допомржуть.
04.04.2026 04:13
Навряд, вони не по тих справах. Підбурити, заколотити (що ті вітьки з зятьками й зробили), це вони легко. А далі - нехай гої дохнуть.
04.04.2026 13:34
а їнших у адміністрації БД і нема. Був ще один кубінець, але і той протух, чим і спаплюжив свою майбутню політичну кар'єру.
04.04.2026 13:38
Які до біса перемовини можуть бути з ісламськими фанатиками? Вони вже оголосили мобілізацію хлопчаків з 12 років. Тільки вижигати все напалмом, а хто захоче жити, хай тікає в Ірак, Айзербаджан або в Турцію.
04.04.2026 04:20
Як ти втік
04.04.2026 04:32
Вот вы и выжигайте. Нам до этого какое дело?
04.04.2026 04:58
Ну да,вы насрали,а другие пусть выгребают.
04.04.2026 09:07
Насрал Израиль и его многочисленная диаспора. Все претензии к ним. Большинству американцев эта война не только не нужна, но и не интересна. Это кстати касается и очень многих американских евреев.
Лично я не против снять все санкции с Ирана и в качестве компенсации вернуть территорию современного Израиля в Персию, под контролем которой она была много-много сотен лет.
04.04.2026 11:56
То чего вы туда полезли?
04.04.2026 12:02
Ну наверное кто то из этой диаспоры долго и нудно какал Трампу в уши, наверное пообещали какую нибудь премию героя и всю иранскую нефть
04.04.2026 12:33
А які можуть бути перемовини з відвертим агресором? Там усі вимоги аятолів цілком справедливі. І доня буде смоктати.
04.04.2026 08:33
90 млн вижигати? Та ви маніяк кровожерливий. Гуманніше здати персам 9 млн ізраїльтян і прийдуть мир та благодать. Прошу зауважити на 81 млн менше жертв за мир і на 81 млн гуманніше.
05.04.2026 01:20
Трампанутого не цікавить що кажуть іранці, він вже записав чергову перемогу у свій щоденник і думає над тим кого зараз почати перемогати.
04.04.2026 04:31
Все тому що немає в Трампа "карт на руках".
Так, Донік, чи ні ?. Нема карт тільки понти аля "х@йло".
04.04.2026 06:09
04.04.2026 06:32
Поправка по шкалі Епштейна:…. е-бальний зал….
05.04.2026 09:10
Короче Донні. Рівняй той Ісран з землею.
04.04.2026 06:37
Чим? У нього вже немає ні біса, чим рівняти. Все вистріляв, що міг. Бо далі вже вступить Китай у розмову. А у мавпи америкоської ні одного козиря у рукаві.
04.04.2026 08:36
Іди проспись. В США зброї залишилось лише щоб Ізраїль зрівняти з землею, за те шо той затягнув його вєлічіє Обістрампа в таку сраку.
05.04.2026 01:26
Проспатись треба дебілам які несуть подібну *****....
05.04.2026 02:09
Не матюкайся убоге, а то зуби не виростуть.
05.04.2026 18:57
Мат, це нормально, всі психологи кажуть що мозок так знімає стрес
05.04.2026 19:05
Трампон, не беда. Пока что помири Албанию с Новой Зеландией.
04.04.2026 07:18
Так вони з того кута й не виходили
04.04.2026 07:36
Отже,наземному самовбиству бути?
04.04.2026 07:54
А може не майданчики (кроваті), а ****** міняти треба?
04.04.2026 08:08
"Переговори США та Ірану щодо припинення вогню зайшли в глухий кут."
США висунули свої умови, неприйнятні для Ірану, а Іран неприйшов...)))
04.04.2026 08:10
Переговори США та Ірану щодо припинення вогню зайшли в глухий кут, - WSJ

А Трамп говорив...
04.04.2026 08:24
Слухайте Ауслендера з Ізрвілю - вони,США та Ізрвілю вже перемогли,як два тижні тому, а "прекрасні" перемовини йдуть тайно,але "чудово"!!
04.04.2026 08:35
Ну что Дональдушка,Харк ждёт твоих минитменов,собери волю в кулак и действуй,весь мир смотрит - США ещё чего то стоят или уже все,скоро и у них начнут отбирать Калифорнию,Техас и Аляску.
04.04.2026 08:44
Штати уже все. Їм вже не допомогти скоріше за все їх чекає незавидна доля.
04.04.2026 09:23
Нэт,не все потеряно,Венесуэлке дали членом по лбу,из Панамского канала вышвырнули краснопузых китаезиков,с аятоллы сняли скальп,кубинские фиделевцы уже ходят с обоссаными штанами,даже царю вовику,какие то израильтяне,пригрозили бункерной бабахой,западный мир ещё имеет надежду выжить
04.04.2026 09:47
"Штати ужє всьо" - мрія кожного дегенерата кацапського років так 100 як мінімум. 🤣🤣🤣
04.04.2026 10:03
Я і не сумніваюсь що це твоя мрія.
04.04.2026 12:05
Відповідь рівня дитини.
Твоя мамка знає що ти тут лазиш? Дозволила?
04.04.2026 16:02
Та быть такого не может. Человек написавший книгу "Искусство заключать сделки" не смог заключить сделку?
04.04.2026 09:34
Як вони можуть домовитись про мир без третьої сили, яка бере участь в цій війні, а саме - без Ізраїлю?

Так само Україна, навіть з-за посередницта трампа, не зможе ні про що домовитись з касапами, поки не будуть враховані інтереси третьої сторони, проти якої ***** веде війну (нехай поки що гібридну), а саме Євросоюзу...
04.04.2026 09:45
А хіба Ізраїль - третя сила? Як на мене, то ще й яка перша! Бо саме через Ізраїль та колотнеча, яка ще невідомо якою катастрофою закінчиться, і почалася.
04.04.2026 13:39
Переговори не в курсі що трамп їх закінчив
04.04.2026 10:00
У Трампа складний вибір:
1. Припинення й ганьба.
2. Продовження й неприязнь від Американців.
04.04.2026 10:05
4. Повіситися.
04.04.2026 12:01
Ну, так, Китаю без нафти теж дуже погано буде!

Зараз - зірковий час для Європи!
Вона, як кажуть, в одне рило може все порішати!

Ультиматум Китаю по агресії Росії в Україні - нехай забираються, все віддають.
Інакше - Європа допомагає США у Перській затоці - і тоді голяк для китайців навіки без нафти.

США - забирається із Азії, затоки/протоки - все по-старому.
Трампу шНобелівську Премію за розв'язання війни в Україні і можливість нормально забратися звідти і шанси на осінні вибори!
04.04.2026 13:07
з протокою по старому вже ніколи не буде - тепер Іран буде мати свій "босфор".
04.04.2026 13:45
Якщо Європа впишеться, як тоді із Саддамом - то ні!
Але траба робити вилку на Україну - повне звільнення!

Це буде повний "win-win":
Європа -без війни + Україна із площею
Китай - із нафтою
США - із долларом, шНобелівкою і Трампом!
04.04.2026 14:05
ніхто вписуватись не буде, бо зараз таких довбойобів у Європі нема (двох мілкіх підарів можно не рахувати). Тому ніякого він-віну не буде, Європа і далі буде перебувати у стані гибридної війни з рф, Україна у найближчі роки - з окупованими.теріторіями, китай і зараз з нафтою (для нього нічого не змінилось), а США з новим доларом з трампом.
04.04.2026 14:44
Ой, головне пригрозити - запропонувати, а страх Китаю все зробить сам!

Зараз на понтах все робиться.
04.04.2026 14:51
***** не зрозуміло, але маєте повне право на свою думку.
04.04.2026 18:43
05.04.2026 10:30
 
 