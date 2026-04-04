Переговоры США и Ирана о прекращении огня зашли в тупик, - WSJ

Усилия Пакистана и стран Ближнего Востока по организации переговоров между США и Ираном фактически зашли в тупик.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ.

Посредники не оставляют попыток

По данным издания, Тегеран сообщил посредникам, что не готов в ближайшие дни встречаться с американскими чиновниками в столице Пакистана, заявив, что требования США считает неприемлемыми.

Но, несмотря на это, попытки организовать переговоры не прекращаются. Как пишет The Wall Street Journal, Турция и Египет ищут новые площадки для потенциальных контактов. Среди возможных вариантов для переговоров - Стамбул или столица Катара Доха.

Кроме того, посредники также работают над новыми формулами, чтобы преодолеть нынешний тупик.

Ранее на этой неделе президент США Дональд Трамп заявил о желании Ирана прекратить огонь. Однако Тегеран опроверг слова главы Белого дома.

По данным Reuters, иранская сторона отклонила предложение США о 48-часовом перемирии.

Источники WSJ отмечают, что Трамп дал понять, что он открыт для предложения о прекращении огня, если Иран разблокирует судоходство в Ормузском проливе.

В свою очередь Иран выдвинул ряд требований для прекращения войны: выплату репараций, вывод американских войск с баз на Ближнем Востоке и предоставление гарантий, что нападения в будущем больше не будет.

Трамп призвал к соглашению

Напомним, что 2 апреля сообщалось о том, что президент США Дональд Трамп в очередной раз призвал Иран заключить соглашение о прекращении огня, пока "не стало слишком поздно".

