Трамп заявил о массированном ударе по Ирану: "Ликвидировано много военных руководителей"
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированные удары по Тегерану. Он утверждает, что в результате атаки погибло "множество иранских военных руководителей".
Об этом глава США сообщил в соцсети Truth Social.
Массированный удар по Тегерану
"Многие военные лидеры Ирана, которые управляли им плохо и неразумно, уничтожены, как и многое другое, этим массированным ударом по Тегерану!" - написал Трамп.
К своему посту он добавил кадры со звуками взрывов и гулом самолетов.
Что предшествовало?
- Ранее президент Трамп заявил, что США планируют "чрезвычайно сильные удары" по Ирану в течение двух-трех недель.
- Также лидер США пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям.
- 4 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось два дня, чтобы заключить соглашение с США.
можна зробити блискавичну кар'єру.... якщо вчасно заховатись у печері.
.
.
Іранський БПЛА знищив американський транспортний гелікоптер CH-47 «Chinook» у Кувейті
.
CH-47 Chinook виробляється зараз компанією Boeing. Попри те, що перший політ відбувся понад 60 років тому, гелікоптер залишається у виробництві завдяки глибокій модернізації. Актуальні версії (наприклад, CH-47F Block II) отримують нові двигуни, трансмісію та авіоніку, що забезпечує високу вантажопідйомність та затребуваність у США, Японії та інших країнах.
Boeing продовжує випуск нових CH-47F, а також розробляє та постачає версії Block II з покращеними характеристиками.
Замовлення: Країни, такі як Японія, продовжують замовляти нові партії (наприклад, 17 одиниць у версіях JA Block II та J Long Range).
Модернізація: Навіть старіші версії модернізуються до рівня CH-47F MYII CAAS (Common Avionics Architecture System), які надійшли на озброєння Нідерландів.
Оператори: Гелікоптер активно використовується у США, Канаді, Великобританії, Японії, Індії, Італії, Єгипті, Південній Кореї, Сінгапурі та інших країнах.
.
Джонатан Чейт: Все, что он сейчас говорит западным союзникам, противопоставляет нас им, посылает куда подальше - он не всегда так думал. Он начал так думать с 1987 года. Он никогда прежде так не думал, во всяком случае не говорил. А в 87-м он съездил в Москву, русские к нему присмотрелись, он вернулся - и впервые заговорил о том, что он, возможно, будет избираться в президенты, и о том, что наши союзники - это свора нахлебников, которых надо привести в чувство.
https://www.svoboda.org/a/29374013.html Балкон с видом на Кремль. Как Дональд Трамп побывал в СССР
вот це по іншому
Пересічний житель ніколи би не запускав в мережу таку чушь,та і здебільшого,пересічні тихо сидять і моляться,щоб на них не впало якесь шахедне,чи фатегне.
а пошукати,що таке Фатег-то ні.
Де вас таких подляк назбирав,хіба?
Про це повідомляє видання https://www.nytimes.com/2026/04/03/us/politics/iran-missiles-launchers.html The New York Times із посиланням на звіти американської розвідки.
Відповідно до них, Тегеран зберіг значну частину своїх балістичних ракет та мобільних пускових установок попри інтенсивні бомбардування.
Хоча Пентагон звітує про ураження 11 тисяч цілей за п'ять тижнів операції, спецслужби США сумніваються у швидкому знищенні ракетного потенціалу країни.
Масове використання муляжів та приховування техніки в глибоких печерах заважає військовим аналітикам встановити точну кількість втрат ворога.
Війна на Близькому Сході виявила небезпечну залежність американського ВПК від Китаю, який контролює світовий ринок вольфраму. Як пише Foreign Policy, без цього металу неможливо виробляти ******* **********, а запаси Пентагону стрімко вичерпуються без можливості швидкого поповнення.
Ситуацію ускладнює шалений стрибок цін - від початку конфлікту вольфрам подорожчав на понад 500%. Оскільки США припинили власний комерційний видобуток ще десять років тому, Вашингтон опинився в пастці: Пекін фактично тримає «ключі» від американського конвеєра снарядів та ракет.
Наразі інвестори терміново шукають альтернативи, розглядаючи проєкти видобутку в Казахстані, проте це не вирішить проблему дефіциту в найближчій перспективі. Залежність від стратегічного імпорту з Китаю стає головною загрозою для здатності США вести тривалі бойові дії.
довго десь блукав
.
просто чудово повбивав чудових військових керівників.
.
Йдеться про можливе звільнення одразу кількох високопосадовців, а саме:
▪️ директорки національної розвідки Тулсі Габбард.
▪️ міністра армії США Дена Дрісколла, який займається, зокрема, переговорами щодо України;
▪️ міністра торгівлі Говарда Лутніка.
📌Імовірно, Трамп незадоволений тим, як негативно медіа висвітлюють війну з Іраном. Крім цього, зростають ціни на пальне, а рівень підтримки президента впав до 36%
За словами Трампа, Тегеран протягом наступних 48 годин (тобто до понеділка, 6 квітня) повинен «укласти угоду» з Вашингтоном або зняти блокаду Ормузької протоки.
В іншому разі на Іран «обрушиться весь пекельний гнів».
У Тегерані відмовилися і пообіцяли «відправити вглиб пекла» самого Трампа.
* https://t.me/nevzorovtv/33085 Десь-який Посейдон з моря доставив БК. Тільки не з Аравійського
Але Трампу про це не доповідають
Основною метою удару було знищення стратегічного логістичного хабу, який використовувався для постачання озброєння між Іраном та Росією.
Військова база в Каспійську (Дагестан) є основним пунктом базування Каспійської флотилії ВМФ Росії. Рішення про переведення штабу та основних сил флотилії з Астрахані до Каспійська було прийняте у 2018 році для посилення оперативності в центральній та південній частинах Каспійського моря.
Це приблизно на 400км ближче до Ірану.
https://www.youtube.com/watch?v=N7FEo6t6w5w
Трамп сказав, що військові США «надіслали десятки літаків, озброєних найсмертоноснішою зброєю», щоб забрати зниклого члена екіпажу. «Він отримав поранення, але все буде добре. Ця дивовижна операція з пошуку та порятунку є додатковою до успішного порятунку ще одного відважного пілота вчора, який ми не підтверджували, тому що не хотіли піддавати ризику нашу другу операцію з порятунку», - сказав Трамп. «Це вперше в історії військових, коли двох пілотів США було врятовано окремо, глибоко на території ворога.»
Є різниця. Якщо це стається тому, що ворог ховається за цими об'єктами то це одна справа. А якщо удари спеціально наносяться по цивільних об'єктах (як це роблять москалі), то це зовсім інша справа.
Радянсько-англійське вторгнення в Іран (операція «Згода»), що тривало з 25 серпня по 17 вересня 1941 року, було спільною військовою акцією СРСР та Великої Британії. Метою було забезпечення безпеки нафтових родовищ, усунення німецького впливу та створення "Перського коридору" для постачання ленд-лізу до СРСР. Операція завершилася окупацією країни, зреченням шаха Реза Пехлеві та встановленням контролю союзників.
І Агент Краснов, це скоріше за все міф.
Вже було спростування офіційної особи Штатів,а лідора названо брехуном.
"У листопаді 2025 року президент США Дональд Трамп офіційно надіслав листа президенту Ізраїлю Іцхаку Герцогу із закликом помилувати прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, який фігурує у корупційних справах. Трамп назвав переслідування «політичним» і закликав «дозволити Бібі об'єднати країну», що викликало обговорення у ЗМІ, хоча офіс Герцога вказав на необхідність дотримання встановлених юридичних процедур"...
Вже в березні 2026 року Трамп різко розкритикував президента Ізраїлю Іцхака Герцога, назвавши його «слабким» через зволікання з помилуванням Біньяміна Нетаньягу. Герцог відповів, що Ізраїль - суверенна правова держава, наголосивши на неприпустимості тиску, попри попередні напружені відносини та вимоги Трампа....
Як би вони себе не вважали і не називали.