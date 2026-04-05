Трамп заявил о массированном ударе по Ирану: "Ликвидировано много военных руководителей"

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нанесли массированные удары по Тегерану. Он утверждает, что в результате атаки погибло "множество иранских военных руководителей".

Об этом глава США сообщил в соцсети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Массированный удар по Тегерану

"Многие военные лидеры Ирана, которые управляли им плохо и неразумно, уничтожены, как и многое другое, этим массированным ударом по Тегерану!" - написал Трамп.

К своему посту он добавил кадры со звуками взрывов и гулом самолетов.

пост Трампа

Что предшествовало?

+15
прийшов таки Кондратій ?

довго десь блукав

05.04.2026 02:18 Ответить
+14
Іран тепер найперспективніша країна для молодих офіцерів всього світу -
можна зробити блискавичну кар'єру.... якщо вчасно заховатись у печері.

05.04.2026 01:23 Ответить
+13
Вот только новые звездочки на погоны можно не успеть прикрутить...
05.04.2026 01:26 Ответить
Вот только новые звездочки на погоны можно не успеть прикрутить...
05.04.2026 01:26 Ответить
та да, руки будуть ходуном ходити - можна й різьбу на зірочках зірвати.

05.04.2026 01:33 Ответить
А тим часом...

Іранський БПЛА знищив американський транспортний гелікоптер CH-47 «Chinook» у Кувейті

05.04.2026 01:26 Ответить
"дєдушка" гідно закінчив свою льотну кар'єру.

05.04.2026 01:35 Ответить
Не факт.

CH-47 Chinook виробляється зараз компанією Boeing. Попри те, що перший політ відбувся понад 60 років тому, гелікоптер залишається у виробництві завдяки глибокій модернізації. Актуальні версії (наприклад, CH-47F Block II) отримують нові двигуни, трансмісію та авіоніку, що забезпечує високу вантажопідйомність та затребуваність у США, Японії та інших країнах.

Boeing продовжує випуск нових CH-47F, а також розробляє та постачає версії Block II з покращеними характеристиками.
Замовлення: Країни, такі як Японія, продовжують замовляти нові партії (наприклад, 17 одиниць у версіях JA Block II та J Long Range).
Модернізація: Навіть старіші версії модернізуються до рівня CH-47F MYII CAAS (Common Avionics Architecture System), які надійшли на озброєння Нідерландів.
Оператори: Гелікоптер активно використовується у США, Канаді, Великобританії, Японії, Індії, Італії, Єгипті, Південній Кореї, Сінгапурі та інших країнах.
05.04.2026 02:05 Ответить
ти ба, я на них ще у В'єтнамі літав !

05.04.2026 02:16 Ответить
Невже піндоси покатали? Чи за них воював?
05.04.2026 06:10 Ответить
У цієї країни нема майбутнього доки вона буде радіти успіхам союзників *****
05.04.2026 09:19 Ответить
Кого саме Ви мали на увазі? Хто, з двох протиборчих сторін не є союзниками )(уйла? )
05.04.2026 09:41 Ответить
Не повірите, Трамп. Агент Краснофф, це така сама байка як і Агент Мальвіна. Просто українців знову кинуло в крайність на основі емоційної антипатії до Трампа. Те що Трампу подобається стиль керування путіна, це інше тема.
05.04.2026 09:45 Ответить
Українці тут до чого?) Агент красноф, це внутрішньоамериканська кличка, яку йому дали американці за злив інтересів США під рашку в обмін на російське ІПСО (втручання у вибори), яке спрацювало вже вдруге.
05.04.2026 10:21 Ответить
Трамп переміг і без втручання Росії.
05.04.2026 12:49 Ответить
Він двічі переміг з втручанням росії, розставив своїх поплічників і замів сліди.
05.04.2026 13:15 Ответить
Ага. Мабуть цей 6-разовий банкрут викрутився з тих банкрутств без допомоги кремля.

Джонатан Чейт: Все, что он сейчас говорит западным союзникам, противопоставляет нас им, посылает куда подальше - он не всегда так думал. Он начал так думать с 1987 года. Он никогда прежде так не думал, во всяком случае не говорил. А в 87-м он съездил в Москву, русские к нему присмотрелись, он вернулся - и впервые заговорил о том, что он, возможно, будет избираться в президенты, и о том, что наши союзники - это свора нахлебников, которых надо привести в чувство.

https://www.svoboda.org/a/29374013.html Балкон с видом на Кремль. Как Дональд Трамп побывал в СССР
05.04.2026 13:40 Ответить
Лише "стиль керування"? Ви, мабуть, жартуєте! Трампон така сама маріонетка пуйла як і зе, перед нами розігрують спектаклі. Зе як актор, хоч і поганенький, зі своєю "незламністю", виглядає трохи краще трампона. Той вже зовсім поганий.
05.04.2026 10:24 Ответить
Був би він маріонеткою, все було би по іншому.
05.04.2026 11:58 Ответить
По іншому - це як? Завалив би нас зброєю чи підтримував би Україну, ЄС та НАТО?
05.04.2026 13:43 Ответить
Сеасував бы все санкции, нічого би не було мадуро, нічого би не було хамейни і так далі Закрив би зброю для України
05.04.2026 13:59 Ответить
по іншому: продавал амеріканську зброю не Україні, а рашикам, відключили б старлінки не рашикам, а нам, наклав би санкції на Україну, а з рашиків снял
вот це по іншому
05.04.2026 16:00 Ответить
А "друг Владімір" - це ???? Щодо "просто" - просто буває тільки рояль в кущах, - давно відома істина.
05.04.2026 11:48 Ответить
А "друг Владимир", це показуха для пресси.
05.04.2026 11:57 Ответить
То не країна,а армія зеботви.
Пересічний житель ніколи би не запускав в мережу таку чушь,та і здебільшого,пересічні тихо сидять і моляться,щоб на них не впало якесь шахедне,чи фатегне.
05.04.2026 11:04 Ответить
Яке фатегне, ти мабуть іпсягне?)
05.04.2026 13:16 Ответить
Поширювати наклеп-то вмієш,
а пошукати,що таке Фатег-то ні.
Де вас таких подляк назбирав,хіба?
05.04.2026 13:38 Ответить
Така движуха не завадила б на балалайні.
05.04.2026 01:36 Ответить
Іранські військові розкопують підземні ракетні бункери та шахти, уражені американськими та ізраїльськими бомбами, і повертають їх до експлуатації вже за кілька годин після атак.

Про це повідомляє видання https://www.nytimes.com/2026/04/03/us/politics/iran-missiles-launchers.html The New York Times із посиланням на звіти американської розвідки.

Відповідно до них, Тегеран зберіг значну частину своїх балістичних ракет та мобільних пускових установок попри інтенсивні бомбардування.

Хоча Пентагон звітує про ураження 11 тисяч цілей за п'ять тижнів операції, спецслужби США сумніваються у швидкому знищенні ракетного потенціалу країни.

Масове використання муляжів та приховування техніки в глибоких печерах заважає військовим аналітикам встановити точну кількість втрат ворога.
05.04.2026 01:42 Ответить
Чесно кажучи, дуже схоже на вкид демів. В США зараз передвиборча гонитва і в хід ідуть брудні методи.
05.04.2026 09:47 Ответить
Демам нема потреби щось вкидувати, після таких епічних обсерів респів. Респи в Конгресі - всьо.
05.04.2026 10:22 Ответить
❗️Критичний дефіцит вольфраму: війна з Іраном оголила слабкість оборонки США

​Війна на Близькому Сході виявила небезпечну залежність американського ВПК від Китаю, який контролює світовий ринок вольфраму. Як пише Foreign Policy, без цього металу неможливо виробляти ******* **********, а запаси Пентагону стрімко вичерпуються без можливості швидкого поповнення.

​Ситуацію ускладнює шалений стрибок цін - від початку конфлікту вольфрам подорожчав на понад 500%. Оскільки США припинили власний комерційний видобуток ще десять років тому, Вашингтон опинився в пастці: Пекін фактично тримає «ключі» від американського конвеєра снарядів та ракет.

​Наразі інвестори терміново шукають альтернативи, розглядаючи проєкти видобутку в Казахстані, проте це не вирішить проблему дефіциту в найближчій перспективі. Залежність від стратегічного імпорту з Китаю стає головною загрозою для здатності США вести тривалі бойові дії.
05.04.2026 01:55 Ответить
З'явилися повідомлення про можливу госпіталізацію Трампа, водночас у Білому домі заявили, що сьогодні до кінця дня він не з'являтиметься на публіці.
05.04.2026 02:00 Ответить
Нарешті Трампа догнали психіатри. Але як вправно він ухилявся від них весь останній час!
05.04.2026 09:08 Ответить
перезавантажат генератор случайных чисел
05.04.2026 04:58 Ответить
Це звісно добре, може цього дебіла нарешті задихаються. Але краще як би це був *****.
05.04.2026 09:21 Ответить
Нехай зеленкою поять, не жаліють. І бинтами нехай добре закусює.
05.04.2026 14:40 Ответить
То це вже перемога? Чі ще ні? Я щось пропустив...
05.04.2026 02:02 Ответить
ще ні !

просто чудово повбивав чудових військових керівників.

05.04.2026 02:20 Ответить
Не факт. Це ж Трамп сказав, а він відомий "красою своїх заяв".
05.04.2026 02:38 Ответить
!!!!!!!!!!
05.04.2026 11:50 Ответить
🇺🇸 Трамп готує масові звільнення в уряді через війну з Іраном - Reuters.

Йдеться про можливе звільнення одразу кількох високопосадовців, а саме:

▪️ директорки національної розвідки Тулсі Габбард.
▪️ міністра армії США Дена Дрісколла, який займається, зокрема, переговорами щодо України;
▪️ міністра торгівлі Говарда Лутніка.

📌Імовірно, Трамп незадоволений тим, як негативно медіа висвітлюють війну з Іраном. Крім цього, зростають ціни на пальне, а рівень підтримки президента впав до 36%
05.04.2026 02:07 Ответить
Тулсі Габбард, це здається він і привів цю дурепу на роль керівника розвідки?
05.04.2026 09:23 Ответить
Саме так.
05.04.2026 10:07 Ответить
4 квітня Трамп нагадав у соцмережі TruthSocial про свій ультиматум.
За словами Трампа, Тегеран протягом наступних 48 годин (тобто до понеділка, 6 квітня) повинен «укласти угоду» з Вашингтоном або зняти блокаду Ормузької протоки.
В іншому разі на Іран «обрушиться весь пекельний гнів».
У Тегерані відмовилися і пообіцяли «відправити вглиб пекла» самого Трампа.
05.04.2026 02:54 Ответить
Тим часом Іран "десь знайшов"* додаткове БК і почав збивати штатівські пташки...
* https://t.me/nevzorovtv/33085 Десь-який Посейдон з моря доставив БК. Тільки не з Аравійського
Але Трампу про це не доповідають
05.04.2026 02:57 Ответить
Ізраїль атакував іранський порт Бендер-Ензелі та кораблі в Каспійському морі 18 березня 2026 року.
Основною метою удару було знищення стратегічного логістичного хабу, який використовувався для постачання озброєння між Іраном та Росією.
05.04.2026 03:16 Ответить
Каспійськ є важливим вузлом для військового постачання між Росією та Іраном, зокрема для транспортування компонентів дронів Shahed.
Військова база в Каспійську (Дагестан) є основним пунктом базування Каспійської флотилії ВМФ Росії. Рішення про переведення штабу та основних сил флотилії з Астрахані до Каспійська було прийняте у 2018 році для посилення оперативності в центральній та південній частинах Каспійського моря.
Це приблизно на 400км ближче до Ірану.
05.04.2026 03:38 Ответить
У Сирії п'ятий день відбуваються масові мітинги на підтримку ХАМАС. Учасники акцій закликають до війни проти євреїв та джихаду проти Ізраїлю.
05.04.2026 05:01 Ответить
Написав і ліг у лікарню.
05.04.2026 05:48 Ответить
А чи не є це підготовкою до десанту в Тегерані, для вилова залишків аятол та інсталяції тимчасової адміністрації?
05.04.2026 05:57 Ответить
Вони навіть в мирній Венесуелі не змогли нічого інсталювати)
05.04.2026 10:09 Ответить
А оцю дамочку що зараз рулить у Венесуелі ви ким вважаєте як не американською підстилкою?
05.04.2026 18:59 Ответить
А підер є.
https://www.youtube.com/watch?v=N7FEo6t6w5w
05.04.2026 06:21 Ответить
Чергове " щось та і сказав"
05.04.2026 07:31 Ответить
Психотропні препарати .
05.04.2026 07:33 Ответить
CNN
Трамп сказав, що військові США «надіслали десятки літаків, озброєних найсмертоноснішою зброєю», щоб забрати зниклого члена екіпажу. «Він отримав поранення, але все буде добре. Ця дивовижна операція з пошуку та порятунку є додатковою до успішного порятунку ще одного відважного пілота вчора, який ми не підтверджували, тому що не хотіли піддавати ризику нашу другу операцію з порятунку», - сказав Трамп. «Це вперше в історії військових, коли двох пілотів США було врятовано окремо, глибоко на території ворога.»
05.04.2026 07:54 Ответить
Пропавшого американського пілота, чиє F-15 було збито над Іраном, врятували американські сили.
05.04.2026 08:02 Ответить
Тому що США, це справжня наддержава.
05.04.2026 09:25 Ответить
Ага, справжня, але весь час такі операції майже всі закінчувалися поразкою і евакуацією. І в Ірані в 1980 була операція по звільненню заручників в Тегерані. Задіяний був авіаносець, літаки, вертольоти, позбивали один одного в пустелі і закінчилось ганьбою. Перемоги в Венесуелі та в Гренаді.
05.04.2026 10:06 Ответить
Ай да маладес, жодного дня без перемоги
05.04.2026 07:59 Ответить
ЯКЩО ТИ НАПАВ НА ЧУЖУ ТЕРИТОРІЮ_-----ТИ АГРЕСОР, ТО яка різниця між гітлером,сталіним, путіним, трампом ???? ВСі вони нападали на чужі території і вбивали і мирн населення і дітей,знищували лікарні.школи, буудинки, дитсадки. іт.інш.
05.04.2026 08:16 Ответить
Ну якщо ти не бачиш різниці, то ти трохи тупий.
05.04.2026 09:26 Ответить
Ти не тільки тупий недоносок,ти ще і хамло "ясновидящий" ти наш.
05.04.2026 09:50 Ответить
Казімко, ти про себе?
05.04.2026 10:12 Ответить
Різниця є. Трамп серед всіх вами згаданих - єдина маріонетка і єдиний, хто діє проти інтересів власного режиму.
05.04.2026 10:11 Ответить
"... вбивали і мирн населення і дітей,знищували лікарні.школи, буудинки, дитсадки. іт.інш."

Є різниця. Якщо це стається тому, що ворог ховається за цими об'єктами то це одна справа. А якщо удари спеціально наносяться по цивільних об'єктах (як це роблять москалі), то це зовсім інша справа.
05.04.2026 10:16 Ответить
між Трампом і сталіним є різниця. Сталін нападв на все щл близько лежить- і які йому нічим не загрожували(прибалтійські країни, Польща, фінляндія) Трамп (який є мерзенним і тупим агентом Тупіна Красновим) напав на Іран бо виконувв свої обовязки перед Ізраілем (чому невиконуввав аналогічні обовязки перед Україною- тому що Краснов) . Сам Іран - цілком заслуговує те що з ним відбувається тому що перед цим 50 років нападав на Ізраіль, (звичайно не своїми руками а надрочуючи дебільнуватих проксі-сусдів Ізраїлю) . Нам українцям взагалі чимось спвчувти ірнацям - після того як збили в 2020 році пасажирський літак МАУ, після того як аятоли постачли зброю Тупіну, - взагалі якщо краснов і зробив гарну справу в соєму жіитті бидлуватого плей-боя- то це в Ірані. нехай ******** більше. все одно від Краснова нам ця зброя не дісталася б. Мене взагалі дивує ця радість в світі - як чудово воюють іранці, де від збитого літака американців всі радіють і пісяють кипятком, кидають чепчики в повітря. )) ви за кого радієте ? За тупих фанатиків - мусульман? блювати хочеться від акої тупості.
05.04.2026 08:51 Ответить
А ДЕ ВИ ПОБАЧИЛИ МОЮ РАДІСТЬ ???? Я не вдавався в суть нападів,я дав визначення воєн які вели,ведуть ці тирани і шизонуті керівникі .
05.04.2026 09:05 Ответить
Хочу доповнити ваш перелік країн на які за вказівкою сталіна вів загарбницькі війни срср. Цю війну майже не згадують щоб не псувати імідж оборонної війни срср після нападу Німеччини в 22 червня 1941 року.
Радянсько-англійське вторгнення в Іран (операція «Згода»), що тривало з 25 серпня по 17 вересня 1941 року, було спільною військовою акцією СРСР та Великої Британії. Метою було забезпечення безпеки нафтових родовищ, усунення німецького впливу та створення "Перського коридору" для постачання ленд-лізу до СРСР. Операція завершилася окупацією країни, зреченням шаха Реза Пехлеві та встановленням контролю союзників.
05.04.2026 09:36 Ответить
У Трампа в США перед Україною нема ніяких обов'язків. Ми не союзна країна,якою є Ізраіль.

І Агент Краснов, це скоріше за все міф.
05.04.2026 09:41 Ответить
Взагалі-то є, в них є закон The Ukraine Freedom Support Act of 2014 (H.R. 5859), який Тампон порушує, коли вимагає вивести ЗСУ з Донбасу. Саме тому вони на пресу кукарікають, що нібито не вимагають цього.
05.04.2026 10:16 Ответить
Саме, зеботва кукурікає,що нібито вимагають цього.
Вже було спростування офіційної особи Штатів,а лідора названо брехуном.
05.04.2026 13:49 Ответить
Цей неадекват, так званий самопроголошений *миротворець*, навіть намагається втручатись в судову систему Ізраїля, щоб захистити свого дружка нетаньяху:
"У листопаді 2025 року президент США Дональд Трамп офіційно надіслав листа президенту Ізраїлю Іцхаку Герцогу із закликом помилувати прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, який фігурує у корупційних справах. Трамп назвав переслідування «політичним» і закликав «дозволити Бібі об'єднати країну», що викликало обговорення у ЗМІ, хоча офіс Герцога вказав на необхідність дотримання встановлених юридичних процедур"...
Вже в березні 2026 року Трамп різко розкритикував президента Ізраїлю Іцхака Герцога, назвавши його «слабким» через зволікання з помилуванням Біньяміна Нетаньягу. Герцог відповів, що Ізраїль - суверенна правова держава, наголосивши на неприпустимості тиску, попри попередні напружені відносини та вимоги Трампа....
05.04.2026 09:54 Ответить
По відношенню до Ірану і Трампу прояснюються маски від оп і хто буде так само хилити проти опозиційного кандидата на майбутніх президентських виборах.
Як би вони себе не вважали і не називали.
05.04.2026 10:17 Ответить
По відношенню до гівна і сечі щось можна прояснити? А ви я бачу провідний спеціаліст
05.04.2026 10:25 Ответить
Текст показує-типажі з армії зеботів,поведінка їх,як у їх лідора.
05.04.2026 10:33 Ответить
Якщо тобі текст вже "показує", то спробуй галоперідол)
05.04.2026 13:17 Ответить
Культурка і лексика,у зелебобиків і росботів-спільні.
05.04.2026 14:15 Ответить
05.04.2026 10:57 Ответить
Там ещё осталось около 90млн. претендентов!!🤣🤡🤪😂😆
05.04.2026 11:43 Ответить
Цікаво, в Ірані читають висери трампа, чи ні ? Бо знати не будуть, що в них робиться.
05.04.2026 12:04 Ответить
Мабуть знов в школу з дітьми попали.
