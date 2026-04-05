Иран ответил на 48-часовой ультиматум Трампа: Для вас откроются врата ада

Иранские военные предупредили США и Израиль о возможном "адском" наказании в случае расширения конфликта. Их заявления являются ответом на угрозы президента США Дональда Трампа.

Угрозы Трампа

Отметим, что Трамп пригрозил развязать "настоящий ад" против Ирана, если тот не заключит соглашение об открытии Ормузского пролива до понедельника.

Каков ответ Ирана?

Как отмечается, генерал-майор Али Абдоллахи Алиабади, командующий Центральным штабом иранской армии Хатам аль-Анбия в Тегеране, предупредил, что "для вас откроются врата ада", если инфраструктура Ирана будет продолжать подвергаться атакам.

"Не забывайте: если военные действия распространятся, весь регион станет для вас адом. Иллюзия победы над Исламской Республикой Иран превратилась в болото, которое поглотит вас", - сказал пресс-секретарь центрального штаба Эбрагим Зольфагари.

Центральный штаб "Хатам аль-Анбия" функционирует как оперативный штаб вооруженных сил Ирана.

Что предшествовало?

Ранее президент Трамп заявил, что США планируют "чрезвычайно сильные удары" по Ирану в течение двух-трех недель.



Также лидер США пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям.



4 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось два дня, чтобы заключить соглашение с США.

