Иран ответил на 48-часовой ультиматум Трампа: Для вас откроются врата ада
Иранские военные предупредили США и Израиль о возможном "адском" наказании в случае расширения конфликта. Их заявления являются ответом на угрозы президента США Дональда Трампа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
Угрозы Трампа
Отметим, что Трамп пригрозил развязать "настоящий ад" против Ирана, если тот не заключит соглашение об открытии Ормузского пролива до понедельника.
Каков ответ Ирана?
Как отмечается, генерал-майор Али Абдоллахи Алиабади, командующий Центральным штабом иранской армии Хатам аль-Анбия в Тегеране, предупредил, что "для вас откроются врата ада", если инфраструктура Ирана будет продолжать подвергаться атакам.
"Не забывайте: если военные действия распространятся, весь регион станет для вас адом. Иллюзия победы над Исламской Республикой Иран превратилась в болото, которое поглотит вас", - сказал пресс-секретарь центрального штаба Эбрагим Зольфагари.
Центральный штаб "Хатам аль-Анбия" функционирует как оперативный штаб вооруженных сил Ирана.
Что предшествовало?
- Ранее президент Трамп заявил, что США планируют "чрезвычайно сильные удары" по Ирану в течение двух-трех недель.
- Также лидер США пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям.
- 4 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось два дня, чтобы заключить соглашение с США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це навіть символічно - "клав на Катар"
Вони б там за 24 години все розрулили
Колись не було взагалі ніяких "механізмів", але ж люди не кивали на це й не розводили руками.
Тому коли кажуть "немає механізма" я чую виключно "ми не хочемо цього робити".
Зєльонкін зі шкури пнеться, пропонуючи свою допомогу штатам, а його "холопи" чомусь на протилежній стороні… Чи, може, тоді вони не холопи?..
Результат, дурню, за вікно - світову економіку ковбасить і світ на порозі третьої світової.
То на якому боці світу треба бути?
Різниця в чому?
Хоча, таки є, масштабами. ЗЕсрань привело війну в Україну, а добануте руде весь світ хоче накрити.
Зараз "історія повторюється"... Весь світ ДЕСЯТКИ РОКІВ чув про "Військову міць США". Трамп розпочав військові дії проти Ірану... "Будем пасматреть", як казали в Одесі...
Відкрий Салтикова-Щедріна, казку "Богатырь", і прочитай... Вона невелика - але непогана аналогія з сьогоднішньою Росією...
руда паскуда проголосить
Велику Золоту Перемогу
а що видобуток та переребка нафти подорожчали???
тож трампон з друзями косять капусу
Україна комусь погрожувала знищенням та розробляла для цього ядерну зброю?
И конечно Штаты нуждаются теперь в поддержке, но вся эта нужда проходит на фоне хамской деменции Трампа. Ну и как тут их поддержишь? Я о сугубо технической стороне вопроса.
Іран дав 24 години
щоб трампон здався
Особливо у виконанні іранців після місяця масованих бомбардувань їхніх військових об'єктів.
Чи вважаєш, що бомбарлували надувні мішені?
Один тільки Ізраїль 10 тис. цілей знищив.
А те, що тільки заяви та дрібна стрілкотня у Ірана і залишилися.
Ще місяць бомбардувань і залишаться тільки гори, як у Афганістані.
А потім Ізраїлю треба буде тільки підтримувати Іран у стані руїни.
Зараз усього за день Іран запускає 2-3 ракети.
З ППО у Ірану залишилися тільки переносні ЗРК і тачанки з кулеметами.
З флоту у Ірану залишилися тільки дрібні катери.
Військове виробництво зруйноване.
Авіація знищена повністю.
А так нічого... 😁
Його роздягли, побили, трахнули на суху, а він тільки отримав задоволення. 😁