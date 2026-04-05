Иран ответил на 48-часовой ультиматум Трампа: Для вас откроются врата ада

Трамп дает Ирану 48 часов

Иранские военные предупредили США и Израиль о возможном "адском" наказании в случае расширения конфликта. Их заявления являются ответом на угрозы президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Угрозы Трампа

Отметим, что Трамп пригрозил развязать "настоящий ад" против Ирана, если тот не заключит соглашение об открытии Ормузского пролива до понедельника.

Каков ответ Ирана?

Как отмечается, генерал-майор Али Абдоллахи Алиабади, командующий Центральным штабом иранской армии Хатам аль-Анбия в Тегеране, предупредил, что "для вас откроются врата ада", если инфраструктура Ирана будет продолжать подвергаться атакам.

"Не забывайте: если военные действия распространятся, весь регион станет для вас адом. Иллюзия победы над Исламской Республикой Иран превратилась в болото, которое поглотит вас", - сказал пресс-секретарь центрального штаба Эбрагим Зольфагари.

Центральный штаб "Хатам аль-Анбия" функционирует как оперативный штаб вооруженных сил Ирана.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+38
І знову рудому по губах поводили. Та скільки ж можна?
05.04.2026 09:58 Ответить
+30
Що рудий когут спитай свого друга ***** який чемодан краще купити.
05.04.2026 10:00 Ответить
+29
Зі світового гегемона штати стали посміховиськом яке ніхто не поважає. Трамп свою задачу робить з випередженням графіка
05.04.2026 10:25 Ответить
Даколє!?
05.04.2026 10:07 Ответить
😊 Нууу, доти, доки він це дозволятиме. Одним словом, чалмоголові відповіли Трампу відомим україн ьким "*издіти- не мішки носити". Тобто рушникоголові мають Трампа за кіздуна. Отже або Трамп виконує обіцянку і зносить режим аятол, проводячи наземну операцію і цим хоронить власну політичну кар'єру в США, але здобуває репутацію Рейгана, або продовжує киздіти і далі, теж хоронячи власну політичну кар'єру в США і остаточно здобуваючи світову репутацію кіздабола. У протистоянні Трампа з аятолами я на боці меншого зла - Трампа просто тому, що він ще не вішає на будівельних кранах 18-річних хлопчаків і головне - не воює з українським населенням власними шахедами.
05.04.2026 10:51 Ответить
Не було ніколи ніякого гегемона чи "свєрхдєржав" - була мильна бульбашка- про якоби існування таких - роздута перемогою над гітлером...
05.04.2026 12:30 Ответить
Навіть ШІ з нього знущається. Перевіряв.
05.04.2026 14:19 Ответить
Висновок очевидний - йому подобається.
05.04.2026 10:49 Ответить
"Чемодан" уже пізно купувать... Трамп уже давно, і без війни, сере у памперси...
05.04.2026 10:02 Ответить
еге ж, чемодан пізно, тре велиииику діжку....
05.04.2026 18:10 Ответить
Йому Катар дав хабаря літака Боїнга - це більше і зручніше чемодана
Це навіть символічно - "клав на Катар"
05.04.2026 12:37 Ответить
Йому зручніше прямо в штани.
05.04.2026 16:19 Ответить
"Пашьол *****, Трампушко. Аллах - акбар. Ахмат - сало. " - відповів Іран.
05.04.2026 10:02 Ответить
Уж послали так послали, Трамп з куйов не злазить.
05.04.2026 10:04 Ответить
Бачу рижий доні вже гуру дИпломатії
05.04.2026 10:06 Ответить
Чомусь не відправляє до аятолл свої "козирі" - Вітька і Зятька.
Вони б там за 24 години все розрулили
05.04.2026 10:50 Ответить
Їх повісять на будівельних кранах
05.04.2026 11:06 Ответить
05.04.2026 11:46 Ответить
Це тобі не 350 мільярдів з України вимагати, тут яйця треба, яких у правопівнів з народження нема.
05.04.2026 10:06 Ответить
73% американців , ну шо поржалі ?
05.04.2026 10:08 Ответить
Пустое бахвальство.
05.04.2026 10:11 Ответить
так, так... Тегеран за три дні...
05.04.2026 10:45 Ответить
Яке ж пусте, нафта 120 баксів і це перси ще не починали😁
05.04.2026 11:45 Ответить
учитываю что штаты ее продают в чем проблема?
05.04.2026 14:58 Ответить
Проблема в тому, що в штатах галон більше 4 баксів. Трампа і всю цю шоблу у листопаді за ноги під висять за цій прикол.
05.04.2026 15:42 Ответить
оце ти вляпався, а все тому що треба було вчасно прийти, коли ти і обіцяв - ми в дорозі, до того як стратили 30 тисяч повстанців, тут тобі і кінець рудий довбень, переможцем з цієї сраки тобі вже не вийти
05.04.2026 10:17 Ответить
Цікаво, як би це виглядало - протести під бомбардуваннями.
05.04.2026 12:12 Ответить
Таке потрясіння Трампу не завадить, інакше він вважатиме себе Богом на Землі.
05.04.2026 10:19 Ответить
ви не знаєте нарцисичних деменцію.. у них винуватий хто завгодно, але не вони. йому як з гуски вода, він вже ж на гегсета перекидає, потім на ізраїль. і так далі. він все зробив правильно. а от інші - ні
05.04.2026 10:25 Ответить
Він то перекине...а чи перекинуть американці- це вже інше питання
05.04.2026 10:46 Ответить
Нашому лідору вже сім років це вдається - перекладувати провину на інших.
05.04.2026 10:53 Ответить
Ваша правда...нажаль під час війни у нас нема правового механізму заміну лідора, здається у американців обмежень щодо цього нема...
05.04.2026 11:18 Ответить
Якщо якогось механізму немає, але в ньому є потреба, такий механізм слід створити.
Колись не було взагалі ніяких "механізмів", але ж люди не кивали на це й не розводили руками.
Тому коли кажуть "немає механізма" я чую виключно "ми не хочемо цього робити".
05.04.2026 11:42 Ответить
Конгрес США, суд та військові. Але з цим небезпечним феноменом США зустрілися вперше, досвіду ефективного лікування проблеми немає.
05.04.2026 15:33 Ответить
!!!!!!!!!!
05.04.2026 11:32 Ответить
Да, трампуша. Вляпався по саме горло, тільки рудий чубчик ще торчить, Але то не на довго...
05.04.2026 10:21 Ответить
Холопи зеленського на стороні муслімських ослойобів. США для них ворог. Невдовзі все стане на свої місця - русскіє знову будуть для них братья, а винні у війні - госдеп, бендеровци і парашенка
05.04.2026 10:22 Ответить
Із такою кашею в голові тяжко щось розумне написати.

Зєльонкін зі шкури пнеться, пропонуючи свою допомогу штатам, а його "холопи" чомусь на протилежній стороні… Чи, може, тоді вони не холопи?..
05.04.2026 10:31 Ответить
думка поляка тут нікого не цікавить,не тужся
05.04.2026 10:47 Ответить
Довбню, руде створіння злетіло з котушок і вирішило повторити "подвиг" ***** та взяти Тегеран за три дні.
Результат, дурню, за вікно - світову економіку ковбасить і світ на порозі третьої світової.
То на якому боці світу треба бути?
05.04.2026 10:49 Ответить
США не ворог. Ворог трамп.
05.04.2026 10:50 Ответить
А не мародер зеленський?
05.04.2026 10:57 Ответить
А хто з них кращий? Чи, перепрошую, дурніший і підліший?
Різниця в чому?
Хоча, таки є, масштабами. ЗЕсрань привело війну в Україну, а добануте руде весь світ хоче накрити.
05.04.2026 11:07 Ответить
А до чого він в новині про те, як Іран плюнув трампону в рило?
05.04.2026 12:05 Ответить
І вдесяте рудий покидьок дав 48 годин))Невже воно не розуміє,що ні його ,ні його зятя з віткофом,ні всіх тих оральних прессекретарок вже в світі ніхто серйозно не сприймає.Європейці просто ведуть себе дипломамтично та просто чекають закінчення його перебування в оральному кабінеті)А диктатори типу *****,сі,ина,іранського режиму просто відверто користуються його тупорилістю)
05.04.2026 10:29 Ответить
Тримайте мене семеро!!!! Как вдарю!!!!!!! Ідіот
05.04.2026 10:30 Ответить
набрав в Гуглі ідіот - показує фото Трампа
05.04.2026 10:33 Ответить
Набрав. АБССОЛЮТНА правда. ШІ - РОЗУМНИК !!!!
05.04.2026 11:38 Ответить
бульбулятором
05.04.2026 10:42 Ответить
Ми "на порозі неймовірних новин і подій"... Коли взимку 2022 року "втарая армия мира" топталася біля кордонів України, у НАТО (як зараз виявилося), розглядали варіант "дать задню", і відмовиться від захисту своїх членів - Естонії, Литви та Латвії, повернувшись до кордонів 1997 року... А після того, як Росія, в Україні, "отримала по зубах", у НАТО побачили, що "Король - голий", і перестали реагувать на погрози з Кремля, які вони чули на протязі ДЕСЯТКІВ років...
Зараз "історія повторюється"... Весь світ ДЕСЯТКИ РОКІВ чув про "Військову міць США". Трамп розпочав військові дії проти Ірану... "Будем пасматреть", як казали в Одесі...
05.04.2026 10:37 Ответить
Доречі НАТО у кордонах 1997 це все одно що і НАТО наприклад 1987 але з Східною Німеччиною. Різниці майже немає.
05.04.2026 16:05 Ответить
Я знаю... Тому й кажу - поки Путін не "обламав зуби", об Україну, весь світ боявся "Великава русскава медведя"... А зараз усі побачили, що у ведмедя зуби поламані, і кігті затуплені... Тільки туша велика, і він здатен лише своєю масою давить...
Відкрий Салтикова-Щедріна, казку "Богатырь", і прочитай... Вона невелика - але непогана аналогія з сьогоднішньою Росією...
05.04.2026 16:47 Ответить
Та вже забулось, як влітку 2014 року держсекретар США Керрі (синок бізнесував з дочкою Коняри) з маскою Грети Тунберг на морді ліца повідомив МІДа України, що справи України та рашки Америки не стосуються. Інші ірландці Саллівена,Макфол ....були на других ролях. Влітку 22 року ця групка )(уйлоферштейн внесла закопроект (30 конгресменів) про припиненення допомоги Україні.
05.04.2026 16:29 Ответить
До чого це "накидання лайна, на вентилятор...", стосовно мого допису?
05.04.2026 16:41 Ответить
А що не так з армією США? Повне домінування в повітрі над Іраном, знищення правлячої верхівки аятол що збили літак МАУ і відправили шахеди і технології іх віробництва *****. Наземні операції проти армії Іраку двічі показали силу армії США ще тоді, це при тому що перед тим Іран з Іраком воював 8 років на рівних не виявивши переможця. США не хочуть ввязуватись в наземну операцію тому що це дорого приведе до жертв серед військових США і гірський рельєф Ірану не сприяє швидкому просуванню піхотних дивізій як це було в Іраку. Так план що знищення верхівки Ірану призведе до зміни режиму який трохи захитався коли іранці вийшли на протести не спрацював, але все ще може попереду.
06.04.2026 00:36 Ответить
"Мечты, мечты... Как сладки ваши грёзы..."
06.04.2026 03:34 Ответить
Рудий Донні в п'ятницу розпинався що Іран зломлений і вже готовий до підписання якись там соромних для нього угод. Казав що в Техране вже проАмеріканське керівництво, але Східна дипломатія то річ з багатьма невідомими. Аятоли рудого знову пошили в дурні.😎
05.04.2026 10:37 Ответить
моська заявила слону шо порвёт ево как тузик грелку
05.04.2026 10:53 Ответить
На мою думку війну з Іраном почали завсідники острова Епштейна (а також ті хто їх там записував на файли). Воюють не проти всесвітнього зла в особі аятол,а за іранські запаси нафти та газу...ну і трошки за Ісфахан...Мене турбує те,що ці епштейнівці можуть через Бубу втягнути ЗСУ туди для наземної операції,щоб гинули українці а не ізраїтелі та амери....
05.04.2026 10:53 Ответить
влучно
05.04.2026 11:00 Ответить
Шо-та я не зрозумiв, кому трам.ездол мае цiлувати дупу?... шейхам, чи вiйськовим Iрану? P.S. араби cпоконвiчно колотяться з iранцями, та як ми з кацапами.
05.04.2026 10:59 Ответить
Синів і зятів він туди не пошле. А життя інших нічого не варто.
05.04.2026 11:11 Ответить
після такої відповіді
руда паскуда проголосить
Велику Золоту Перемогу
05.04.2026 11:24 Ответить
А у відповідь Трамп дасть наступні 48 годинний ультиматум.І це може довго тянутися.Як з закінченням війни в Україні.
05.04.2026 11:25 Ответить
Понеділок в Ірані починається раніше ніж у Штатах...Здається,на сім годин...
05.04.2026 11:29 Ответить
Обісцяний рашистами рудий блазень і його недолуга команда ще й обісрані хаятолистами!
05.04.2026 11:32 Ответить
в США пальне підскочило з 3,50 до 8...
а що видобуток та переребка нафти подорожчали???
тож трампон з друзями косять капусу
05.04.2026 12:13 Ответить
Вони ціну за два літри одразу показують, зажрались
05.04.2026 13:12 Ответить
Англія першою в Європі оголосила війну гітлеру, а штати включились в другу світову тільки після перл-харбору. А щодо сирійських тюрем - такі ж самі, як на расєї, так що ідіть самі у той сєрєсєр
05.04.2026 12:23 Ответить
Тому що одні запускають по нам шахеди інших - де я висловився, що мені подобається іран? Що одні, що інші - наші вороги. Причому, кацапи - споконвічні вороги. І тут про сєрєсєр писати, ну, це просто моветон
05.04.2026 12:31 Ответить
Отакої - цю любітєльніцу сєрєсєр забанили, а я буковки для неї набирав
05.04.2026 12:33 Ответить
Серйозно?
Україна комусь погрожувала знищенням та розробляла для цього ядерну зброю?
05.04.2026 12:19 Ответить
Галина, Вы все правильно написали. Но! Проблема в том, что начиная такое богоугодное, благородное, архиважное и необходимое дело, как уничтожение клерикально-фашистского иранского режима, США не привлекли союзников заранее и не подкрепили свою позицию ну хоть какой-то резолюцией ООН или чем-то подобным.
И конечно Штаты нуждаются теперь в поддержке, но вся эта нужда проходит на фоне хамской деменции Трампа. Ну и как тут их поддержишь? Я о сугубо технической стороне вопроса.
05.04.2026 11:45 Ответить
Виходить так, що для штатів єдиним союзником виявився ізраїль. Власне, він і втягнув штати у цю операцію. Хоча ні з ким іншим її теж не узгоджував, окрім штатів. Звідси висновок: трампа обсіли єврейські родичі та друзі, щоби той воював разом з ними, усіх інших - н@хєр з пляжу. Ну, тепер самі і вигрібайте
05.04.2026 12:18 Ответить
Если не будет трапма это будет большой плюс прежде всего Украине да и всей Европе (не считая орбанки и физу). Самый большой минус у натаньи и росии. Да и весь мир успокоится. Китаю станат тревожно. Потому что США плюс ЕС это уже сила которую боится сипин. Слава Украине!
05.04.2026 11:54 Ответить
Не буде вже ніякого "плюс" - трамп і є виразом америки, як такої: шовіністичної, імперіалістичної і ізоляціоністської. Хоча, що вони робитимуть без кетаю, хз - майже усі виробництва там, і щось переносити їх звідти ніхто не збирається.
05.04.2026 12:14 Ответить
на 48 годин трампона
Іран дав 24 години
щоб трампон здався
05.04.2026 12:11 Ответить
Пекельні заяви - це серйозно. 😁
Особливо у виконанні іранців після місяця масованих бомбардувань їхніх військових об'єктів.
05.04.2026 12:17 Ответить
Місяць бомбардувань, і що? трампидло усе ще благає їх про угоду
показать весь комментарий
Ти дебіл?
Чи вважаєш, що бомбарлували надувні мішені?
Один тільки Ізраїль 10 тис. цілей знищив.

А те, що тільки заяви та дрібна стрілкотня у Ірана і залишилися.
Ще місяць бомбардувань і залишаться тільки гори, як у Афганістані.

А потім Ізраїлю треба буде тільки підтримувати Іран у стані руїни.
05.04.2026 13:28 Ответить
Півроку тому Іран за один тільки залп по Ізраїлю запускав більше 300 ракет.

Зараз усього за день Іран запускає 2-3 ракети.
З ППО у Ірану залишилися тільки переносні ЗРК і тачанки з кулеметами.
З флоту у Ірану залишилися тільки дрібні катери.
Військове виробництво зруйноване.
Авіація знищена повністю.

А так нічого... 😁
05.04.2026 13:40 Ответить
все равно иран выиграл!!!))))
05.04.2026 15:00 Ответить
Та стопудово.
Його роздягли, побили, трахнули на суху, а він тільки отримав задоволення. 😁
05.04.2026 20:26 Ответить
Давай уже Дональд,сбрасывай бабахи на головы этих свихнувшийся друзей путина,народ Ирана на твоей стороне.
05.04.2026 12:43 Ответить
В добрийпуть! Аллах амбар!)
05.04.2026 13:12 Ответить
А в них пекла, якими лякають один одного, різні, чи воно одне на двох?
05.04.2026 16:38 Ответить
 
 