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Новини НАТО Вимоги Трампа до членів НАТО
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Паперовий тигр: Трамп знову різко висловився про слабкість НАТО

Трамп критикує НАТО

Президент США Дональд Трамп вкотре розкритикував союзників по НАТО, заявивши про їхню слабкість.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації Clash Report із посиланням на його заяву.

За словами американського лідера, партнери по Альянсу лише створюють враження сили, але на практиці не здатні діяти рішуче. Він також висловив думку, що союзники не можуть вплинути на позицію Кремля.

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Критика союзників і гучні заяви

Трамп заявив, що країни НАТО не мають достатніх ресурсів і не становлять реальної загрози для російського керівництва.

"Вони — це паперовий тигр. У них немає кораблів, у них немає нічого, і Путін зовсім їх не боїться", — сказав він.

Політик використав ідіому "паперовий тигр", яка означає силу лише на словах, без реального підкріплення можливостями.

  • Раніше Трамп уже виступав із критикою партнерів по НАТО, зокрема через їхню відмову підтримати США у протистоянні з Іраном. Тоді він називав союзників "боягузами" та ставив під сумнів ефективність Альянсу.

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Трамп розглядає вихід з НАТО

До слова, американський глава серйозно розглядає можливість виходу Штатів з НАТО, а держсекретар США Марко Рубіо заявив, що після завершення операції в Ірані США переглянуть відносини з Альянсом.

Також читайте: Мелоні не погодилася з критикою Трампа на адресу Європи через Іран: "Наше завдання - захищати свої інтереси"

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критика (90) НАТО (7335) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+34
якщо НАТО це паперовий тигр то ти старе городнє опудало з якого всі сміються .
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05.04.2026 20:07 Відповісти
+18
Саме тому цей "мудак оранжевого цвєта" не обгорював з НАТО свій напад на Іран? Адже (за його думкою) НАТО - це США! А коли обіср@вся з Іраном, то завив, що ми всі НАТО і інші країни, що відмовились підтримати його з Ізраїлем авантюру, - паперовий тигр!
Дуже схоже на нашого найвеличнішого, який не читав нашу Конституцію, і не знає своїх обов'язків. Так і трампон не читав статуту НАТО і не знає, що підтримка країн цього альянсу (5 стаття) діє лише у разі НАПАДУ НА країну НАТО, а не коли країна НАТО нападає на інших.
А домовленості і дії США та Ізраїлю (основного позаблокового партнера США) - то не юристдикція НАТО.
Але ж в "Сімпсонах" про це не розказували - звідки ж знання?
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05.04.2026 20:12 Відповісти
+13
а трампакс на себя в зеркало смотрел?путинососит во всю,всем срет на головы,а потом у них же просит помощи..срань господня..а не иисус..
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05.04.2026 20:08 Відповісти

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