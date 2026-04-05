Бумажный тигр: Трамп снова резко высказался о слабости НАТО
Президент США Дональд Трампв очередной раз раскритиковал союзников по НАТО, заявив об их слабости.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Clash Report со ссылкой на его заявление.
По словам американского лидера, партнеры по Альянсу лишь создают впечатление силы, но на практике не способны действовать решительно. Он также высказал мнение, что союзники не могут повлиять на позицию Кремля.
Критика союзников и громкие заявления
Трамп заявил, что страны НАТО не располагают достаточными ресурсами и не представляют реальной угрозы для российского руководства.
"Они — это бумажный тигр. У них нет кораблей, у них нет ничего, и Путин совсем их не боится", — сказал он.
Политик использовал идиому "бумажный тигр", которая означает силу только на словах, без реального подкрепления возможностями.
- Ранее Трамп уже выступал с критикой партнеров по НАТО, в частности из-за их отказа поддержать США в противостоянии с Ираном. Тогда он называл союзников "трусами" и ставил под сомнение эффективность Альянса.
Трамп рассматривает выход из НАТО
К слову, американский президент серьезно рассматривает возможность выхода США из НАТО, а госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения операции в Иране США пересмотрят отношения с Альянсом.
Я думаю.це істерика.
Тому Трампу варто звільнити гекседа, віткофа, зятя свого і всіх хто його штовхнув в цю авантюру і почати мочити росію озброївши українців всім що є з передового озброєння.
для чого нам мертвий еталон лідера ?
у нас є живий етанол лідера
Дуже схоже на нашого найвеличнішого, який не читав нашу Конституцію, і не знає своїх обов'язків. Так і трампон не читав статуту НАТО і не знає, що підтримка країн цього альянсу (5 стаття) діє лише у разі НАПАДУ НА країну НАТО, а не коли країна НАТО нападає на інших.
А домовленості і дії США та Ізраїлю (основного позаблокового партнера США) - то не юристдикція НАТО.
Але ж в "Сімпсонах" про це не розказували - звідки ж знання?
За рік торговельної війни Трамп розгубив союзників. Іранська війна вперше продемонструвала це на практиці.
"Кому хочеться ризикувати заради підтримки Америки, якій ніхто не довіряє? Підтримки невдячної Америки, яка до того ж не карає тих, хто відкрито шкодить їй?" - виправдовує європейців американський економіст Пол Кругман.
І нагадує, що поки Трамп вимагає від європейських союзників по НАТО підтримати агресію США проти Ірану, Білий дім готує проти них нову торговельну війну.
"І от тепер ці колишні союзники раптом не горять бажанням допомагати Трампу вибратися з іранської пастки, в яку він сам себе затягнув. От же як буває".
Його думку підтверджує провідний британський експерт із Європи Мідж Рахман із дослідницького центру Eurasia Group: "Одна річ вразила мене в розмовах у Брюсселі про те, чому ЄС не підтримує Трампа в Ірані. Як зазначив один високопоставлений чиновник ЄС, європейські лідери стали певною мірою байдужими до погроз Трампа. Їх було так багато (тарифи, НАТО, Україна, Гренландія тощо), що ефект уже не той".
"У торгівлі адміністрація Трампа так і не змогла ані змінити світовий порядок, ані повернути промислове виробництво до США", - пише експерт дослідницького центру ECIPE Девід Геніг, який представляв Британію на торговельних переговорах зі США під час першого президентського терміну Трампа.
"А тепер уже як військова держава США програють війну з Іраном і готові поступитися Росії частиною України. Воістину символічний кінець американської гегемонії", - підсумовує він.
У пості Трампа в його соцмережі Truth Social йдеться: «Вівторок буде Днем Електростанцій і Днем Мостів в Ірані, все в одному флаконі. Такого ніколи ще не було!!! Відкривайте [чортову] Протоку, божевільні ви негідники, або житимете в Пеклі - ЛИШЕ ПОЧЕКАЙТЕ! Слава Аллаху. Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП» (оригінальне оформлення збережено).
При цьому в інтерв'ю Fox News у неділю Трамп заявив, що, на його думку, є «гарні шанси» укласти угоду з Іраном у понеділок, до закінчення встановленого ним терміну.
«Я думаю, що завтра є гарні шанси, зараз ведуться переговори, - сказав він. - Якщо вони не укладуть угоду і не зроблять це швидко, я розглядаю можливість підірвати все і захопити нафту».
«Ваші необачні дії втягують Сполучені Штати в справжнє ПЕКЛО для кожної сім'ї, і весь наш регіон буде в вогні, тому що ви намагаєтеся слідувати вказівкам Нетаньяху», - написав він у дописі англійською мовою в соцмережі X.
Але, якщо ти маєш на увазі Трампа - то він не союзник, а посередник з уподобанням до нашого ворога.
«Паперовий тигр» - це давньокитайський фразеологізм, який описує щось або когось, хто виглядає грізно та небезпечно, але насправді є слабким і беззахисним. Вислів набув світової популярності у 1950-х роках завдяки Мао Цзе Дуну, який так називав американський імперіалізм, ядерну зброю та інші ворожі сили.
То він хоче Канаду приєднати до США, то Гренландію забрати в однієї з країн членів НАТО, перейменовує протоки, вводить мита проти країн ЄС (які в НАТО), нападає на Іран без обговорення з членами НАТО, знімає санкції з Ірану та рашки.
Йо#нутий дєд піде за пару років або скоріше, а проблеми і ганьба для США (які Трамп вже натворив) залишаться наступним поколінням.
Якщо НАТО - це паперовий тигр, то Трамп - це Болонка, виляюча хвостом перед ху"лом.
Бумажный тигр - термин трампа для описания оборонного блока NATO, основной военной силой которого являются США.
Синоним: оказалось, что если оскорблять и угрожать союзникам, а затем вляпаться в авантюру с войной против 90 млн-ой страны, обнаружилось, что сам ты ничего сделать не сможешь, т.к вся твоя логистика зависит от союзников. А они, "неожиданно" не планируют стать соучастником твоих преступлений.
НАТО молодці що ігнорують того неадеквата. Він сам весь час повторював що справа Європи - це Україна, і вони мають її фінансувати та підтримувати, а США вже буде контролювати порядок в решті частини світу. А якщо відновити порядок де сам розпалив нестабільність, то нехай допоможе Україні завершити війну (і не капітуляцією України, бо капітулювати ми можемо й без нього і в будь-який момент), а тоді всі разом допоможуть США в їхніх конфліктах.
5та стаття НАТО зобов'язує реагувати країни члени НАТО, якщо на одного з членів здійснили напад. А тут хто на кого напав і з якого дива НАТО повинне втручатися? тут все на добровільній основі, а враховуючи як гонорово трамп весь час себе поводить щодо Європи, то не дивно що ніхто не спішить йому допомагати.
Паперовий тигр - суто китайський зворот, так китайці в себе імператорів називали, особливо останнього, з Маньжурії пу і. А Рудий став на захист дружка. )(уйла, його почали обзивати в Європі колосом на глиняних ногах.