Бумажный тигр: Трамп снова резко высказался о слабости НАТО

Президент США Дональд Трампв очередной раз раскритиковал союзников по НАТО, заявив об их слабости.

По словам американского лидера, партнеры по Альянсу лишь создают впечатление силы, но на практике не способны действовать решительно. Он также высказал мнение, что союзники не могут повлиять на позицию Кремля.

Критика союзников и громкие заявления

Трамп заявил, что страны НАТО не располагают достаточными ресурсами и не представляют реальной угрозы для российского руководства.

"Они — это бумажный тигр. У них нет кораблей, у них нет ничего, и Путин совсем их не боится", — сказал он.

Политик использовал идиому "бумажный тигр", которая означает силу только на словах, без реального подкрепления возможностями.

Ранее Трамп уже выступал с критикой партнеров по НАТО, в частности из-за их отказа поддержать США в противостоянии с Ираном. Тогда он называл союзников "трусами" и ставил под сомнение эффективность Альянса.

Трамп рассматривает выход из НАТО

К слову, американский президент серьезно рассматривает возможность выхода США из НАТО, а госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения операции в Иране США пересмотрят отношения с Альянсом.

