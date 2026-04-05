РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14303 посетителя онлайн
Новости НАТО Требования Трампа к членам НАТО
6 084 77

Бумажный тигр: Трамп снова резко высказался о слабости НАТО

Трамп критикует НАТО

Президент США Дональд Трампв очередной раз раскритиковал союзников по НАТО, заявив об их слабости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации Clash Report со ссылкой на его заявление.

По словам американского лидера, партнеры по Альянсу лишь создают впечатление силы, но на практике не способны действовать решительно. Он также высказал мнение, что союзники не могут повлиять на позицию Кремля.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Критика союзников и громкие заявления

Трамп заявил, что страны НАТО не располагают достаточными ресурсами и не представляют реальной угрозы для российского руководства.

"Они — это бумажный тигр. У них нет кораблей, у них нет ничего, и Путин совсем их не боится", — сказал он.

Политик использовал идиому "бумажный тигр", которая означает силу только на словах, без реального подкрепления возможностями.

  • Ранее Трамп уже выступал с критикой партнеров по НАТО, в частности из-за их отказа поддержать США в противостоянии с Ираном. Тогда он называл союзников "трусами" и ставил под сомнение эффективность Альянса.

Читайте также: Иран ответил на 48-часовой ультиматум Трампа: Для вас откроются врата ада

Трамп рассматривает выход из НАТО

К слову, американский президент серьезно рассматривает возможность выхода США из НАТО, а госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения операции в Иране США пересмотрят отношения с Альянсом.

Читайте также: Мелони не согласилась с критикой Трампа в адрес Европы из-за Ирана: "Наша задача — защищать свои интересы"

Автор: 

критика НАТО Трамп Дональд
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+34
якщо НАТО це паперовий тигр то ти старе городнє опудало з якого всі сміються .
показать весь комментарий
05.04.2026 20:07 Ответить
+18
Саме тому цей "мудак оранжевого цвєта" не обгорював з НАТО свій напад на Іран? Адже (за його думкою) НАТО - це США! А коли обіср@вся з Іраном, то завив, що ми всі НАТО і інші країни, що відмовились підтримати його з Ізраїлем авантюру, - паперовий тигр!
Дуже схоже на нашого найвеличнішого, який не читав нашу Конституцію, і не знає своїх обов'язків. Так і трампон не читав статуту НАТО і не знає, що підтримка країн цього альянсу (5 стаття) діє лише у разі НАПАДУ НА країну НАТО, а не коли країна НАТО нападає на інших.
А домовленості і дії США та Ізраїлю (основного позаблокового партнера США) - то не юристдикція НАТО.
Але ж в "Сімпсонах" про це не розказували - звідки ж знання?
показать весь комментарий
05.04.2026 20:12 Ответить
+13
а трампакс на себя в зеркало смотрел?путинососит во всю,всем срет на головы,а потом у них же просит помощи..срань господня..а не иисус..
показать весь комментарий
05.04.2026 20:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нато без США то пусте місце
показать весь комментарий
05.04.2026 20:05 Ответить
Але Європа вирішила шо може шось без штатів🤣🤣🤣думаю далі буде як завжди-ставатимуть в чергу шоб лизнути сраку за енергоресурси черговому генсеку рашки
показать весь комментарий
05.04.2026 20:09 Ответить
авжеж, всі кругом паперові, тільки я, донні, з своєю сарочкою бі-бочкою дубовий як сто китайців.

- НАТО ты мне два рубля должен !
- три !
- три рубля !

.
показать весь комментарий
05.04.2026 21:00 Ответить
А, що Трамп зміг змінити злочинну направленність путіна? З чого видно, що путін його.боїться? З того, що іранцям разом з китаєм надає.зброю і керує обстрілами сусудніх держав і американських баз і посольств?
Я думаю.це істерика.
Тому Трампу варто звільнити гекседа, віткофа, зятя свого і всіх хто його штовхнув в цю авантюру і почати мочити росію озброївши українців всім що є з передового озброєння.
показать весь комментарий
05.04.2026 21:03 Ответить
Не потрібно повторювати пропаганду. НАТО в Європі - це Велика Британія, Франція, Німеччина, Польща, Фінляндія, Швеція та інші країни. Це сила і міць.
показать весь комментарий
05.04.2026 21:53 Ответить
К сожалению нет, тоже много коррупции и много техники только на бумаге, плюс за столько лет без войны все стали пацифисты, эмигранты воевать не пойдут - многие свалят в свои страны и все. Но для завоевания такой территории нужет массовый призыв и никакое х*йло на это не пойдет..
показать весь комментарий
05.04.2026 22:27 Ответить
показать весь комментарий
Сміх без причини то признак дурачини
показать весь комментарий
05.04.2026 20:10 Ответить
причин 100 штук на день .
показать весь комментарий
05.04.2026 20:11 Ответить
Антоша - НЕГАЙНО до психіатра !!!!
показать весь комментарий
05.04.2026 20:20 Ответить
Мирон..думаєш як шо ти відвідуєш то треба всим іншим??? Не у всих же як у тебе діагноз олігофрен
показать весь комментарий
05.04.2026 20:24 Ответить
показать весь комментарий
та підар він
показать весь комментарий
05.04.2026 20:32 Ответить
Як же вже з.....в , а ще 2.5 роки терпіти
показать весь комментарий
05.04.2026 20:09 Ответить
Мрієш про певернення лібералів глобалістів??🤣🤣🤣забудь ..скоро всі вони будуть по вязницях
показать весь комментарий
05.04.2026 20:12 Ответить
Мрію про Рузвельта і Черчіля , в твоїй свідомості вони до яких відносяться?
показать весь комментарий
05.04.2026 20:13 Ответить
Черчіля також поносили свого часу недорозвинуті тому він і програв вибори ..а тепер він еталон лідера
показать весь комментарий
05.04.2026 20:20 Ответить
а тепер він мертвий.

для чого нам мертвий еталон лідера ?

у нас є живий етанол лідера
показать весь комментарий
05.04.2026 20:53 Ответить
А скільки годин залишилося до Аду в Ірані?? Чи то буде знову "додатковий час"?
показать весь комментарий
05.04.2026 20:11 Ответить
Чого цікавишся? Боїшся не встигнути?
показать весь комментарий
05.04.2026 20:12 Ответить
А після будуть пенальті.
показать весь комментарий
06.04.2026 08:59 Ответить
Ну, зате у трампа купа кораблів, купа всього, і що? Вже істерить стосовно ірану. Він сам тоді вже не паперовий, а туалетно-паперовий тигр, який без нато просто пшик, просто єврейський союзник - два дебіла ета сіла. Давай, трампидло, пєрдоль далі
показать весь комментарий
05.04.2026 20:11 Ответить
Тобі дуріку жалко іран 🤣🤣надієшся шо іран переможе??
показать весь комментарий
05.04.2026 20:13 Ответить
А тобі жалко ізраїль чи трампа? Що одні, що інші такі ж нам друзі, як і іран.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:20 Ответить
Хто тобі ніщеброду шо винен??
показать весь комментарий
05.04.2026 20:22 Ответить
Я що, у тебе щось прошу? Чи ти у мій гаманець заглядаєш? До чого тут твоє запитання? Істериш, як трамп?
показать весь комментарий
05.04.2026 20:35 Ответить
а НАТО Ізраїлю щось винна ?
показать весь комментарий
05.04.2026 20:55 Ответить
Думаю, що йому не жаль там нікого. Як і мені.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:21 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2026 20:12 Ответить
Йому не "сімпсонів", а "південний парк" подивитись треба було б. Але цей дебіл дивиться з вікна овального кабінету на прибудову бальної зали, якою він вирішив спаскудити Білий дім.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:17 Ответить
"Звідки ж знання?" = "Хто ж міг подумати?" = "Nobody knew that…":

https://www.msn.com/en-xl/news/other/the-strategy-behind-trump-s-nobody-knew-defense/ss-AA203IZO?ocid=msedgntp&pc=LCTS&cvid=69d24372ce8249d381f11b2d806d879b&ei=49
показать весь комментарий
05.04.2026 21:46 Ответить
BBC

За рік торговельної війни Трамп розгубив союзників. Іранська війна вперше продемонструвала це на практиці.

"Кому хочеться ризикувати заради підтримки Америки, якій ніхто не довіряє? Підтримки невдячної Америки, яка до того ж не карає тих, хто відкрито шкодить їй?" - виправдовує європейців американський економіст Пол Кругман.

І нагадує, що поки Трамп вимагає від європейських союзників по НАТО підтримати агресію США проти Ірану, Білий дім готує проти них нову торговельну війну.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:12 Ответить
"Усе це - ланки одного чортового ланцюга. Нинішня влада США, користуючись фразеологією Трампа, дуже-дуже погано поводиться з нашими колишніми союзниками. І головний приклад цього - довільне та незаконне застосування імпортних мит", - пише Кругман.

"І от тепер ці колишні союзники раптом не горять бажанням допомагати Трампу вибратися з іранської пастки, в яку він сам себе затягнув. От же як буває".

Його думку підтверджує провідний британський експерт із Європи Мідж Рахман із дослідницького центру Eurasia Group: "Одна річ вразила мене в розмовах у Брюсселі про те, чому ЄС не підтримує Трампа в Ірані. Як зазначив один високопоставлений чиновник ЄС, європейські лідери стали певною мірою байдужими до погроз Трампа. Їх було так багато (тарифи, НАТО, Україна, Гренландія тощо), що ефект уже не той".
показать весь комментарий
05.04.2026 20:14 Ответить
Трамп починав торговельну війну з позицій абсолютної сили, але зрештою продемонстрував межі економічної могутності Америки. Війна з Іраном поступово рухається тим самим шляхом і може завершитися наочною демонстрацією меж військової та дипломатичної потужності США.

"У торгівлі адміністрація Трампа так і не змогла ані змінити світовий порядок, ані повернути промислове виробництво до США", - пише експерт дослідницького центру ECIPE Девід Геніг, який представляв Британію на торговельних переговорах зі США під час першого президентського терміну Трампа.

"А тепер уже як військова держава США програють війну з Іраном і готові поступитися Росії частиною України. Воістину символічний кінець американської гегемонії", - підсумовує він.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:16 Ответить
"[…] готові поступитися Росії частиною України". Ніби та частина їм належить…
показать весь комментарий
05.04.2026 20:25 Ответить
Трамп опублікував у мережі Truth Social нецензурний пост із загрозою зруйнувати іранські електростанції та мости, якщо Ормузька протока не буде відкрита.

У пості Трампа в його соцмережі Truth Social йдеться: «Вівторок буде Днем Електростанцій і Днем Мостів в Ірані, все в одному флаконі. Такого ніколи ще не було!!! Відкривайте [чортову] Протоку, божевільні ви негідники, або житимете в Пеклі - ЛИШЕ ПОЧЕКАЙТЕ! Слава Аллаху. Президент ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП» (оригінальне оформлення збережено).

При цьому в інтерв'ю Fox News у неділю Трамп заявив, що, на його думку, є «гарні шанси» укласти угоду з Іраном у понеділок, до закінчення встановленого ним терміну.

«Я думаю, що завтра є гарні шанси, зараз ведуться переговори, - сказав він. - Якщо вони не укладуть угоду і не зроблять це швидко, я розглядаю можливість підірвати все і захопити нафту».
показать весь комментарий
05.04.2026 20:34 Ответить
Відповідаючи на загрози Трампа, спікер іранського парламенту Мохаммад Багер-Галібаф заявив, що «необачні дії» американського президента призведуть до того, що «весь регіон буде в вогні».

«Ваші необачні дії втягують Сполучені Штати в справжнє ПЕКЛО для кожної сім'ї, і весь наш регіон буде в вогні, тому що ви намагаєтеся слідувати вказівкам Нетаньяху», - написав він у дописі англійською мовою в соцмережі X.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:37 Ответить
"Гавкаюча собака не кусається...".
показать весь комментарий
05.04.2026 21:05 Ответить
Такі союзники шо гірше ворогів..Україна це відчула на собі
показать весь комментарий
05.04.2026 20:15 Ответить
Краще мати навіть поганеньких союзників ніж ворогів.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:28 Ответить
Союзники які хочуть твоєї поразки гірші за ворогів
показать весь комментарий
05.04.2026 20:49 Ответить
Таких союзників не буває в природі.
Але, якщо ти маєш на увазі Трампа - то він не союзник, а посередник з уподобанням до нашого ворога.
показать весь комментарий
05.04.2026 22:23 Ответить
Він родичам мао цзе дуна авторські перераховує?

«Паперовий тигр» - це давньокитайський фразеологізм, який описує щось або когось, хто виглядає грізно та небезпечно, але насправді є слабким і беззахисним. Вислів набув світової популярності у 1950-х роках завдяки Мао Цзе Дуну, який так називав американський імперіалізм, ядерну зброю та інші ворожі сили.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:13 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2026 20:14 Ответить
Тоді Україна виглядає отак серед них
показать весь комментарий
05.04.2026 20:22 Ответить
Це точно... Африканського борсука, і леви жахаються...
показать весь комментарий
05.04.2026 21:06 Ответить
Хоч і не переварюю руду обізяну,а доля правди в його словах є.Наприклад Британія(колись найсильніша морська держава)має всього декілька есмінців,крихітну армію і за підрахунками самих британців у серйозній війні їх ресурсів вистачить на пару місяців.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:15 Ответить
А до британії володаркою морів була іспанія, яка ту притрушену америку і відкрила. І що вона зараз має? Кілька американських військових баз? А що зі свого? Катери берегової охорони? Скільки днів протримаються іспанці? Тут справа у тому, що Європа пережила дві світові війни, і європейці третьої не хочуть від слова зовсім. Що пережили сша? Перл-харбор? А, ще башти-близнюки, але нато тоді виступило разом.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:31 Ответить
питання не в тому, чого вони хочуть чи ні, а що треба робити
показать весь комментарий
06.04.2026 01:12 Ответить
Час випускати туалетний папір з зображенням стоячого над столом грізного Трампа та його особистим підписом внизу.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:17 Ответить
Конгресмени намагаючись зберегти імідж США та не оголошуючи імпічмент ідіоту, дочекаються що замість туалетного паперу у вжиток підуть долари з його портретом.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:30 Ответить
Сказало солом'яне опудало...
показать весь комментарий
05.04.2026 20:18 Ответить
Ці країни Європи якісь вихолощені терпіли - їх жде поганий кінець - Трамп
показать весь комментарий
05.04.2026 20:22 Ответить
Знову згадався анектод ...-Хто всрався? - Невістка.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:24 Ответить
паперовий тигр меня тригерить, як паперова армiя в Украiнi. Хто розумiе про що я.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:28 Ответить
те, про що не дуже говорять
https://biz.nv.ua/bizinterview/opk-ukrainy-kardakov-o-tormozhenii-eksporta-oruzhiya-pochemu-kitay-imeet-dostup-k-ukrainskim-kameram-50597507.html
показать весь комментарий
05.04.2026 20:32 Ответить
"Вони - це паперовий тигр. У них немає кораблів, у них немає нічого, і Путін зовсім їх не боїться", - сказав він. "іпанат трампло".тоді нахера Ти з штанами повними обіди на країни НАТО ПРИПРОШУЄШ ЇХ В КОТРЕ ДО РОЗБЛОКУВАННЯ ОРМУЗЬКОЇ ПРОТОКИ???Якщо НАТО .ПАПЕРОВИЙ ТИГР.КОТРОГО НЕ БОЇТЬСЯ КУЙЛО, ТО США "АМЕРИКАНСЬКА ШАВКА" .КОТРОЇ НЕ БОЇТСЯ ІРАН І КОТРІЙ (З ЯКОГОСЬ ДИВА ПОТРІБНА ДОПОМОГА НАТІВСЬКОГО ПАПЕРОВОГО ТИГРА"???
показать весь комментарий
05.04.2026 20:36 Ответить
Довбо-***!
показать весь комментарий
05.04.2026 20:42 Ответить
Те що Франція, Італія, Іспанія, Австрія та Швейцарія перекрили свій повітряний простір для американських літаків, які зараз перевозять **********, амуніцію та інше спорядження в зону бойових дій з Іраном доказала американцям що ці країни не друзі Америки, а вороги. Недолугість європейських політиків та бажання сподобатись виборцям, які сповідують іслам, грає на руку противникам НАТО. Зараз Трамп може сказати що американські військові не будуть захищати ті країни які перекрили небо для американських літаків. П'ята стаття НАТО дуже розмита
показать весь комментарий
05.04.2026 20:56 Ответить
НАТО нормально реагує на ідіота.

То він хоче Канаду приєднати до США, то Гренландію забрати в однієї з країн членів НАТО, перейменовує протоки, вводить мита проти країн ЄС (які в НАТО), нападає на Іран без обговорення з членами НАТО, знімає санкції з Ірану та рашки.

Йо#нутий дєд піде за пару років або скоріше, а проблеми і ганьба для США (які Трамп вже натворив) залишаться наступним поколінням.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:56 Ответить
І це говорить людина, яка всіляко думає, як догодити ху"лу, і перед яким ростіляв червону доріжку.
Якщо НАТО - це паперовий тигр, то Трамп - це Болонка, виляюча хвостом перед ху"лом.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:58 Ответить
Добавляй в толковый словарь, чтобы не забыть!

Бумажный тигр - термин трампа для описания оборонного блока NATO, основной военной силой которого являются США.
Синоним: оказалось, что если оскорблять и угрожать союзникам, а затем вляпаться в авантюру с войной против 90 млн-ой страны, обнаружилось, что сам ты ничего сделать не сможешь, т.к вся твоя логистика зависит от союзников. А они, "неожиданно" не планируют стать соучастником твоих преступлений.
показать весь комментарий
05.04.2026 21:11 Ответить
Колись на сайтах було абсолютно заборонено писати щось погане про США. Трамп дебіл що ти накоїв.
показать весь комментарий
05.04.2026 21:24 Ответить
Істеричка білобриса, зроби вже сам нарешті хоч щось, захопи острів Харк, введи сухопутні війська на територію Ірану, супроводжуй танкери через протоку своїми літаками чи кораблями. А то тільки порожніми заявами хоче всіх лякати, а його ніхто не боїться бо дій ніяких не робить, тільки вигадує казки ніби Іран благає на колінах у старої зморщеної дупи трампона про переговори і помилування.
НАТО молодці що ігнорують того неадеквата. Він сам весь час повторював що справа Європи - це Україна, і вони мають її фінансувати та підтримувати, а США вже буде контролювати порядок в решті частини світу. А якщо відновити порядок де сам розпалив нестабільність, то нехай допоможе Україні завершити війну (і не капітуляцією України, бо капітулювати ми можемо й без нього і в будь-який момент), а тоді всі разом допоможуть США в їхніх конфліктах.
5та стаття НАТО зобов'язує реагувати країни члени НАТО, якщо на одного з членів здійснили напад. А тут хто на кого напав і з якого дива НАТО повинне втручатися? тут все на добровільній основі, а враховуючи як гонорово трамп весь час себе поводить щодо Європи, то не дивно що ніхто не спішить йому допомагати.
показать весь комментарий
05.04.2026 21:34 Ответить
Трамп, поки він президент США, може на час свого президентства "переглянути відносини з НАТО" (зменшити контингент військ США, змінити військовий потенціал НАТО), але право рішення на вихід США з НАТО Трамп не має. Таке право має лише Конгрес США.
показать весь комментарий
05.04.2026 21:38 Ответить
а більше ні у кого не вимагав цілувати його в сраку?
показать весь комментарий
05.04.2026 22:17 Ответить
Що там з ультиматумом Ірану, обмудок патлатий?
показать весь комментарий
05.04.2026 22:29 Ответить
Нє, не ти мощна вже Іран захватив. «Каждий дєнь. Па нєскальку раз» (с)
показать весь комментарий
05.04.2026 22:31 Ответить
Так і стоїть перед очима картинка, коли на галявині біля Білого Дому Рудий Донні розказував усім про санкції і про те, що він зобовяже усіх поважати Америку. Коли вже йшов, один з клаки крикнув - а підписати? Рудий повернувся, мовчки підписав і пішов. Тому якщо Трамп намалював на клітці слона - носоріг, не вір учам своїм. Він бреше.
Паперовий тигр - суто китайський зворот, так китайці в себе імператорів називали, особливо останнього, з Маньжурії пу і. А Рудий став на захист дружка. )(уйла, його почали обзивати в Європі колосом на глиняних ногах.
показать весь комментарий
06.04.2026 03:48 Ответить
щось триденне сво додіка і натаньяху розтяглося дуже довго . тепер і покинути соромно і добити не можуть . пора електростанціі бомбити . щоб тегеран сидів у темряві як ми всю зиму . якби французи і британці вписалися за тампона то уряд аятоли ***** вже переселився б до ..лєгітімного.. януковоща і живодера асада десь під маскву . але ж мерц сказав трампу його ж словами то не наша війна . ти з нами поступив по хамськи не посовітувався і почав разом з євреями бомбити іран і тепер через день додік виставляє ірану ..останнє попередження.. як нам ***** через місяць щоб залишили даунбас
показать весь комментарий
06.04.2026 06:44 Ответить
Не смешите. Европа могла в этой дурацкой войне только поработать кухне, как и подобает женщинам.
показать весь комментарий
06.04.2026 08:23 Ответить
США не в НАТО?
показать весь комментарий
06.04.2026 09:04 Ответить
Про НАТО это было ясно ещё в 2008г.
показать весь комментарий
06.04.2026 12:37 Ответить
 
 