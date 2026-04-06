В Тегеране назвали заявления Трампа преступными

Иран раскритиковал заявления Трампа

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи резко отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа в отношении Тегерана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Al Jazeera со ссылкой на официальные заявления иранской стороны.

По словам Багаи, высказывания американского лидера являются опасными и могут иметь серьезные последствия для международной безопасности.

Реакция Ирана на заявления США

Представитель МИД Ирана заявил, что угрозы Вашингтона свидетельствуют о "преступном мышлении" и могут расцениваться как подстрекательство к военным преступлениям и преступлениям против человечности.

"Угроза атакой на критически важную инфраструктуру страны, энергетический сектор, означает угрозу для всего населения. Это не что иное, как военные преступления и преступления против человечности", - подчеркнул Багаи.

Он подчеркнул, что Иран расценивает такие заявления как неприемлемые и выходящие за рамки дипломатической риторики.

Обострение риторики между странами

Багаи также отметил, что иранская сторона готова защищать свою национальную безопасность и суверенитет.

"Мы решительно настроены защищать нашу национальную безопасность и суверенитет всеми силами", - заявил он.

  • Ранее Дональд Трамп призвал Иран открыть Ормузский пролив и дал 48 часов на выполнение требований, пригрозив жестким ответом в случае отказа. Эти заявления вызвали острую реакцию со стороны Тегерана и усилили напряженность между странами.

+15
Все наче так, але навіщо іранці дали шахеди росії аби вбивати українців? Це ж яаний злочинний акт.проти людяності.
А навіщо сусудні країни нищить зараз, які по іранцям жодного пострілу не зробили. Це теж дії проти людяності, суцільний злочин!
05.04.2026 23:35 Ответить
+8
Дрони, автомобілі і дуууже багато комплектуючих до зброї. Шахеди як і Ланцети з Форпостами технології і комплектуючі до яких надали Іран та Ізраїль росія зараз виробляє сама з китайських головною мірою комплектуючих. Якщо тобі це не відомо то дядько Гугл в поміч.
06.04.2026 00:16 Ответить
+7
Наприклад Китай не менше допомагає росії.
05.04.2026 23:40 Ответить
Аятолла там вже нічого не вирішує. Зараз там, хто від КВІРу черговий по кварталу, той і виносить вироки.

Центральна влада Ірану тільки потужні відосики пиляє та полум'яні заяви робить.
Не здивуюся, якщо з'ясується, що між командирами КВІР та аятоллами взагалі особливої комунікації давно нема.
06.04.2026 01:02 Ответить
Чим рудий півень відрізняється від )(уйла? Канада штат СЩА, Гренландія омериканська, Панамський канал перейменував на американський. Таке ж )(уййло як і на московії.
05.04.2026 23:58 Ответить
Рудий півень - звичайний нарцис і пі*дабол, а "страждаючі" рушникоголові жінконенависники і педофіли - реальні союзники пуцина у його агресивній війні проти України.
06.04.2026 00:06 Ответить
06.04.2026 00:12 Ответить
Коли шахеди прилітали под підстанціям в Україні, то Іран нічого не хотів сказати про людяність? Якраз той випадок, коли кончений режим США та Ірану варті один одного.
06.04.2026 00:57 Ответить
Іран точно так поставив зброю росії як і США Україні. Ясно що він Україні не друг але і ворог не більше Китаю, тим більше північної кореї та білорусії яку прямо воювати з Україною.
06.04.2026 01:13 Ответить
Скільки українських пасажирських літаків збив Китай?
06.04.2026 01:56 Ответить
Чого ви причепились до того літака? США збили іранський літак, Україна збила російський з пасажирами з Ізраїлю, ДНР збила малазійський пасажирський літак. СРСР збив в свій час пасажирський літак з Південної Кореї . Таке буває, але у всіх цих випадках це було зроблено ненавмисно.
06.04.2026 15:29 Ответить
Усё в Божьих руках
06.04.2026 01:08 Ответить
такі у всього арабського світу ,якась спотворенна геннетика... одні придумали собі секту мамона,другі ісламський радікалізм , треті ми хочемо до ЄС , бо треба кров розжижити...і лушпарять друг дружку , всім вистачає , погано шо ,ще і сусідні держави їм шось винні , хай би взяли собі одного бога Природи , який в них був до мусульманства ,і всі питання порішали би за чашкою чаю , ну може ще і шалу по кругу... ...
06.04.2026 01:52 Ответить
Тільки не кажи іранцям та євреям, що вони араби. 😁

Та й араби теж не зрозуміють таке братство.
06.04.2026 01:58 Ответить
До мусульманства там була різанина не менш запекла. Тільки під іншими приводами та гаслами та з іншими персонажами.
06.04.2026 02:00 Ответить
Як під копірку рашки роблять заяви,ті теж не ********,не обстрілюють мирні міста і не полюють дронами за мирними автівками,і це не вони поцілили в ринок Нікополя!!!Одне кодло,хоча і рижого не підтримую,наламав дров,а тепер не знає,що з цим робити.
06.04.2026 07:26 Ответить
Старий рудий пирдун Донні явно вже вижив з ума, з кимось там розмовляє... Може то його вже зовуть духи бормолеїв, якиї Ізраіль відправив в пекло... Для України це не важливо, нехай Донні тішиться, головне, що він знищує наших варогів.
06.04.2026 08:05 Ответить
