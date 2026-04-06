В Тегеране назвали заявления Трампа преступными
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи резко отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа в отношении Тегерана.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Al Jazeera со ссылкой на официальные заявления иранской стороны.
По словам Багаи, высказывания американского лидера являются опасными и могут иметь серьезные последствия для международной безопасности.
Реакция Ирана на заявления США
Представитель МИД Ирана заявил, что угрозы Вашингтона свидетельствуют о "преступном мышлении" и могут расцениваться как подстрекательство к военным преступлениям и преступлениям против человечности.
"Угроза атакой на критически важную инфраструктуру страны, энергетический сектор, означает угрозу для всего населения. Это не что иное, как военные преступления и преступления против человечности", - подчеркнул Багаи.
Он подчеркнул, что Иран расценивает такие заявления как неприемлемые и выходящие за рамки дипломатической риторики.
Обострение риторики между странами
Багаи также отметил, что иранская сторона готова защищать свою национальную безопасность и суверенитет.
"Мы решительно настроены защищать нашу национальную безопасность и суверенитет всеми силами", - заявил он.
- Ранее Дональд Трамп призвал Иран открыть Ормузский пролив и дал 48 часов на выполнение требований, пригрозив жестким ответом в случае отказа. Эти заявления вызвали острую реакцию со стороны Тегерана и усилили напряженность между странами.
Центральна влада Ірану тільки потужні відосики пиляє та полум'яні заяви робить.
Не здивуюся, якщо з'ясується, що між командирами КВІР та аятоллами взагалі особливої комунікації давно нема.
Та й араби теж не зрозуміють таке братство.