В Тегеране назвали заявления Трампа преступными

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи резко отреагировал на заявления президента США Дональда Трампа в отношении Тегерана.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Al Jazeera со ссылкой на официальные заявления иранской стороны.

По словам Багаи, высказывания американского лидера являются опасными и могут иметь серьезные последствия для международной безопасности.

Реакция Ирана на заявления США

Представитель МИД Ирана заявил, что угрозы Вашингтона свидетельствуют о "преступном мышлении" и могут расцениваться как подстрекательство к военным преступлениям и преступлениям против человечности.

"Угроза атакой на критически важную инфраструктуру страны, энергетический сектор, означает угрозу для всего населения. Это не что иное, как военные преступления и преступления против человечности", - подчеркнул Багаи.

Он подчеркнул, что Иран расценивает такие заявления как неприемлемые и выходящие за рамки дипломатической риторики.

Обострение риторики между странами

Багаи также отметил, что иранская сторона готова защищать свою национальную безопасность и суверенитет.

"Мы решительно настроены защищать нашу национальную безопасность и суверенитет всеми силами", - заявил он.

Ранее Дональд Трамп призвал Иран открыть Ормузский пролив и дал 48 часов на выполнение требований, пригрозив жестким ответом в случае отказа. Эти заявления вызвали острую реакцию со стороны Тегерана и усилили напряженность между странами.

