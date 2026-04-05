РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14229 посетителей онлайн
Новости Операция США против Ирана
4 886 59

США потеряли как минимум семь самолетов в войне против Ирана, — CNN

Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какие самолеты потеряли США?

В частности, 2 марта три F-15 были сбиты кувейтскими системами ПВО вследствие "дружественного огня" над Кувейтом. Все шесть членов экипажа благополучно катапультировались, а министр обороны США Пит Хегсет заявил на этой неделе, что трое пилотов вернулись к участию в боевых действиях.

12 марта реактивный заправщик США KC-135 потерпел крушение в Ираке, погибли шесть членов его экипажа. Американские военные заявили, что самолет-заправщик не был сбит вражеским или "дружественным огнем", а был причастен к инциденту с другим самолетом во время участия в операции "Эпическая ярость".

Сообщается, что второй самолет благополучно приземлился.

Кроме того, 27 марта самолет радиочастотного обнаружения и управления E-3 Sentry ВВС США был уничтожен на взлетной полосе вследствие атаки Ирана на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии.

По данным CNN, вследствие атаки на авиабазу пострадали по меньшей мере 10 американских военных. О погибших не сообщалось. Также был поврежден самолет-заправщик ВВС США.

Еще один инцидент произошел в прошлом месяце — американский истребитель F-35 совершил аварийную посадку на авиабазе США на Ближнем Востоке после того, как его, как считается, поразил огонь из Ирана, сообщили CNN два источника, знакомые с ситуацией.

Что предшествовало

  • Ранее сообщалось, что в пятницу, 3 апреля, вблизи Ормузского пролива разбился второй американский боевой самолет — штурмовик A-10 Warthog. Пилота самолета удалось спасти.
  • Накануне сообщалось, что иранские силы, вероятно, впервые с начала войны с США сбили американский истребитель F-15.

Автор: 

Иран (2685) самолет (3702) США (29086)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Довідка від ШІ:
Збройні сили США мають найбільший у світі парк військової авіації, що налічує понад 13 000 літальних апаратів (включаючи гелікоптери та транспортні літаки). Повітряні сили (ВПС) США окремо експлуатують близько 4800+ літаків, серед яких понад 2000 - це винищувачі або літаки безпосередньої підтримки, а також сотні бомбардувальників.

Кашмар, авіаціі конєц, пара капітуліровать пєрєд нєпобєдімимі аятоламі!
показать весь комментарий
05.04.2026 18:39 Ответить
+9
Але ж, збиває те, чого нема? Все ППО було знищене в перший день
показать весь комментарий
05.04.2026 18:46 Ответить
+8
Ага... І основна маса втрат - з-за власного недоумства та неорганізованості...
показать весь комментарий
05.04.2026 18:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вполне себе допустимые потери.
показать весь комментарий
05.04.2026 18:37 Ответить
Дауни радіють
показать весь комментарий
05.04.2026 20:27 Ответить
Кацапи ПЗРК передали
показать весь комментарий
06.04.2026 08:36 Ответить
Араб ловко на старті завалив три Ф - 15
показать весь комментарий
05.04.2026 18:39 Ответить
араб на старті втратив все вище керівництво,а металолом діло не хитре
показать весь комментарий
05.04.2026 19:22 Ответить
ф 15 докуя ще є,а аятол поменшало
показать весь комментарий
05.04.2026 19:28 Ответить
він має на увазі дружніх арабів з Кувейта, що з переляку вдарили по своїм...або живе в паралельній реальності...
показать весь комментарий
05.04.2026 19:53 Ответить
Не араб, а рашисти
показать весь комментарий
05.04.2026 21:06 Ответить
Але ж, збиває те, чого нема? Все ППО було знищене в перший день
показать весь комментарий
05.04.2026 18:46 Ответить
Значить, воно звідкись з'явилось, на другий місяць війни.
показать весь комментарий
05.04.2026 18:55 Ответить
Або хтось трішечки напіздюнькав.
показать весь комментарий
05.04.2026 19:01 Ответить
Чому ж вони тоді збивати почали тільки останніми днями?
До того - що заважало?
показать весь комментарий
05.04.2026 19:03 Ответить
Може, тільки зараз стає відомо?
Швидкі поставки ППО мені здаються найменш вірогідними. Та ще й так, щоб ніхто не знав "звідки?"
показать весь комментарий
05.04.2026 19:05 Ответить
Та ні. Новини зараз розносяться миттєво.
Та й іранці вперше виклали не ШІ-відео збиття.
показать весь комментарий
05.04.2026 19:08 Ответить
Скорше американці стали відчувати себе "королями іранського неба" впевнено і в результаті підставляються під вцілілі системи ППО, ну а знищений на аеродромі E-3 Sentry то взагалі дурость і головотяпство (прямо наче в кацапів вчились) 🤔
показать весь комментарий
05.04.2026 19:25 Ответить
Якщо збиття припиняться, а бомбардування - ні, то ви праві.
показать весь комментарий
05.04.2026 19:26 Ответить
Можливо, що через Каспійське море.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:24 Ответить
Да , дуже дивно , звідки ж воно взялося ? У цій пародії на війну Іран расхерячує все , що заманеться , а армія левів під керівництвом барана не чіпає нафтову структуру , танкери Ірану ніхто не затримує , Іран нарощує торгівлю нафтою , китайські танкери і сухогрузи доставляють воєнну допомогу і їх не пускають на дно . Мимоволі приходиш до висновку , що задорнов був правий на кшталт американців . І як же відгадати цю загадку , звідки у Ірану з'явилось ППО ?
показать весь комментарий
05.04.2026 21:19 Ответить
Або навіть і не трішечки...
показать весь комментарий
05.04.2026 20:22 Ответить
Ну ПЗРК знищити точно ніхто не може...
показать весь комментарий
05.04.2026 19:16 Ответить
ой, вей...послухайте сьогоднішнього Ауслендера в ю-тубі ...там як раз відповідь на це питання..з фотками
показать весь комментарий
05.04.2026 19:54 Ответить
Ізраїльтяни дають більше об'єктивні дані.За їх словами в Ірана залишилось 15-20% ППО від існуючого до початку війни.Є оптичні системи які заглушити неможливо.Зроблено 13000+ бойових вильотів.Ппо Ірана збило аж 2 літаки і пошкодило вертоліт.Це перемога.
показать весь комментарий
05.04.2026 19:59 Ответить
Є інші системи ППО, які Іран отримав від росії.
показать весь комментарий
05.04.2026 21:14 Ответить
Справа не стільки в кількості, а в тому, що це боляче для діючої влади США, внутрішньополітично. І не кращим чином, впливає на рейтинги. Втрати є, результату нема. Був би результат, то він би все виправдав, навіть більші втрати. А так, все більше американців задають питання: "Якого дідька?"
показать весь комментарий
05.04.2026 18:51 Ответить
В тому-то і справа, що русня таких питань не задає, прості іранці - теж, а прості північні корейці - й поготів.
І тому диктатури сьогодні мають непогані шанси на перемогу.
показать весь комментарий
05.04.2026 18:56 Ответить
поводили рудому по губах
показать весь комментарий
05.04.2026 18:41 Ответить
Це якраз у рудий поводив по губам Ісрану.
показать весь комментарий
05.04.2026 18:57 Ответить
Бiльше 20 тисяч вилiтiв за п'ять тиждней, 8 втрачених лiтакiв мiнус 3 що пiшли через фрєндлi фаєр, всього п'ять... Здається, що це рудий комусь пiсюном поводив.
показать весь комментарий
05.04.2026 19:54 Ответить
"втратив поки що 7 літаків але закінчив 8 війн!" ))
показать весь комментарий
05.04.2026 18:49 Ответить
Навіть, меньше ніж по літаку на кожну війну...
показать весь комментарий
05.04.2026 18:58 Ответить
Це лиш офіційно?)
показать весь комментарий
05.04.2026 18:52 Ответить
Так, звісно. Неофіційно (правда, мамай клянус!) вся авіація США знищена новими наддалекобійними іранськими ракетами просто на своїх базах у США (пожежі на НПЗ, наприклад, в Техасі - це лише прикриття палаючих літаків).
показать весь комментарий
05.04.2026 19:01 Ответить
Справа не в літаках,а в рейтингу напередодні виборів)Бо ж хотілося і Україну за 24 години ***** здати,і Іран як Венесуелу без жодних втрат приструнчити...Куба зачекалася демократії,а тут раз "покидьки,сдавайтєсь"))Просто мастєр сдєлкі))
показать весь комментарий
05.04.2026 19:10 Ответить
Ага... І основна маса втрат - з-за власного недоумства та неорганізованості...
показать весь комментарий
05.04.2026 18:52 Ответить
Три втрачено через рукожопих ппошників Кувейту.
показать весь комментарий
05.04.2026 18:56 Ответить
Я про це і кажу - про недоумство та неорганізованість... Бо нормальні командири зобов'язані організувать співпрацю та взаємодію, з союзниками, якщо вони базуються на їх території... Але американці вирішили, що це "не царське діло...".
показать весь комментарий
05.04.2026 19:02 Ответить
Та через майстеровитого кувейтьського лiтуна!
показать весь комментарий
05.04.2026 19:57 Ответить
А в оточенні нема там десь коло 2,5 тисяч салдат?)))
показать весь комментарий
05.04.2026 18:54 Ответить
Інакше ніяк, відслідковування цілей в горах, відбувається на низьких висотах, ******* ПЗРК дістають. Щільність вогню власного ППО через масові пуски шахедів.

Дивно інше підтримка союзника раші у війні проти постачальника озброєння нам, з боку українців?
показать весь комментарий
05.04.2026 18:55 Ответить
І лише один з них бойовий втрачений через збиття ворогом.
показать весь комментарий
05.04.2026 18:55 Ответить
Копійки. Дешева ціна за те щоб лишити аятол виробничих і наукових спроможностей.
показать весь комментарий
05.04.2026 18:57 Ответить
Якщо режим встоїть - все відновиться. Може, навіть, підженуть "в нас нема, але якщо треба, то ми застосуємо".
При цьому спонсор відновлення, буде в ООН розказувати про суто гуманітарну допомогу
показать весь комментарий
05.04.2026 19:10 Ответить
Час - найдорожча річ у світі. Вони в будь якому разі уже відкинуті у технологічних спромможностях на 20 років назад. Хай відновлять, за 20 років їх знову розмолотимо у щебень, тільки тоді вже автономними дронами.
показать весь комментарий
05.04.2026 19:22 Ответить
П$дофіл Краснов те саме розказував ще літом 2025. Коли зі слів Краснова ядерна програма була відкинута на десятиліття після її знищення Ізраїлем та США. Цікаво що це риже п$дло наступного разу буде розказувати. Питання риторичне.
показать весь комментарий
05.04.2026 21:18 Ответить
про те що у росії залишилося ракет всього на 7 днів, ми також вже десь чули
показать весь комментарий
06.04.2026 01:18 Ответить
7 лiтакiв це не про що.
показать весь комментарий
05.04.2026 18:58 Ответить
Что то вояки с америкосов никакие...
показать весь комментарий
05.04.2026 19:05 Ответить
Зато рускей солдат всех пабиждат всигда!
показать весь комментарий
05.04.2026 19:58 Ответить
Це просто феноменальний результат, з урахуванням відʼємного iq очільника Пентагону.
показать весь комментарий
05.04.2026 19:57 Ответить
А ми граэм в пiддавки з кацапами.8000 кабiв за Березень I жодного збитого лiтака.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:14 Ответить
Не заважайте пану сирському "відвойовувати" сотні кв. км наших територій.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:38 Ответить
Що ж, немало ще прихильників аятолли,на далеко не арабській країні.
Пишуть свідомо, відверто,смакуючи втрати амер.армії,ніби з казарм рос.армії,знаходячись.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:25 Ответить
головне що ти справжній патріот, гордися собою
показать весь комментарий
05.04.2026 22:12 Ответить
Неперможна і потужна американська армія. Перетворилася на позорище
показать весь комментарий
05.04.2026 21:01 Ответить
Оценивать потери можно только по итогу войны. Каков результат. Если бы это была наземная операция хотя бы как в Ираке, где сравнительно быстро все порешали и добились конкретных целей, то это фигня. А если итогом будет сворачивание операции через пару недель с функционирующим иранским режимом и без каких-либо конкретных целей, то вопрос а нахера это все было?
показать весь комментарий
05.04.2026 21:07 Ответить
А скільки літаків втратив Ізраїль?
показать весь комментарий
05.04.2026 21:20 Ответить
Якби не хаяли США по втраті літаків, але їх літаки літають і наносять удари по цілях в Ірані. А де іранські літаки?
Як не критикують Трампа, але він показав, що для нього військовий США найбільша цінність, а не літаки. Для порятунку другого пілота він організував величезну спецоперацію, до якої задіяв гелікоптери, літаки, спецназ. При проведенні спецоперації втрачено було ще два літаки, але пілот врятований. Пригадуєте дії Верховного Головнокомандувача України при спасінні пораненого сержанта Журавля? Спас? Ні, поїхав купатися і їсти омари в Одесу, в Журавель стікав кров'ю декілька днів без води і допомоги. В мене все!
показать весь комментарий
05.04.2026 21:22 Ответить
 
 