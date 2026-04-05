США потеряли как минимум семь самолетов в войне против Ирана, — CNN

США уже потеряли как минимум семь самолетов за время войны с Ираном.

Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какие самолеты потеряли США?

В частности, 2 марта три F-15 были сбиты кувейтскими системами ПВО вследствие "дружественного огня" над Кувейтом. Все шесть членов экипажа благополучно катапультировались, а министр обороны США Пит Хегсет заявил на этой неделе, что трое пилотов вернулись к участию в боевых действиях.

12 марта реактивный заправщик США KC-135 потерпел крушение в Ираке, погибли шесть членов его экипажа. Американские военные заявили, что самолет-заправщик не был сбит вражеским или "дружественным огнем", а был причастен к инциденту с другим самолетом во время участия в операции "Эпическая ярость".

Сообщается, что второй самолет благополучно приземлился.

Кроме того, 27 марта самолет радиочастотного обнаружения и управления E-3 Sentry ВВС США был уничтожен на взлетной полосе вследствие атаки Ирана на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии.

По данным CNN, вследствие атаки на авиабазу пострадали по меньшей мере 10 американских военных. О погибших не сообщалось. Также был поврежден самолет-заправщик ВВС США.

Еще один инцидент произошел в прошлом месяце — американский истребитель F-35 совершил аварийную посадку на авиабазе США на Ближнем Востоке после того, как его, как считается, поразил огонь из Ирана, сообщили CNN два источника, знакомые с ситуацией.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что в пятницу, 3 апреля, вблизи Ормузского пролива разбился второй американский боевой самолет — штурмовик A-10 Warthog. Пилота самолета удалось спасти.

Накануне сообщалось, что иранские силы, вероятно, впервые с начала войны с США сбили американский истребитель F-15.

