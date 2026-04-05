США потеряли как минимум семь самолетов в войне против Ирана, — CNN
США уже потеряли как минимум семь самолетов за время войны с Ираном.
Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.
Какие самолеты потеряли США?
В частности, 2 марта три F-15 были сбиты кувейтскими системами ПВО вследствие "дружественного огня" над Кувейтом. Все шесть членов экипажа благополучно катапультировались, а министр обороны США Пит Хегсет заявил на этой неделе, что трое пилотов вернулись к участию в боевых действиях.
12 марта реактивный заправщик США KC-135 потерпел крушение в Ираке, погибли шесть членов его экипажа. Американские военные заявили, что самолет-заправщик не был сбит вражеским или "дружественным огнем", а был причастен к инциденту с другим самолетом во время участия в операции "Эпическая ярость".
Сообщается, что второй самолет благополучно приземлился.
Кроме того, 27 марта самолет радиочастотного обнаружения и управления E-3 Sentry ВВС США был уничтожен на взлетной полосе вследствие атаки Ирана на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии.
По данным CNN, вследствие атаки на авиабазу пострадали по меньшей мере 10 американских военных. О погибших не сообщалось. Также был поврежден самолет-заправщик ВВС США.
Еще один инцидент произошел в прошлом месяце — американский истребитель F-35 совершил аварийную посадку на авиабазе США на Ближнем Востоке после того, как его, как считается, поразил огонь из Ирана, сообщили CNN два источника, знакомые с ситуацией.
Что предшествовало
- Ранее сообщалось, что в пятницу, 3 апреля, вблизи Ормузского пролива разбился второй американский боевой самолет — штурмовик A-10 Warthog. Пилота самолета удалось спасти.
- Накануне сообщалось, что иранские силы, вероятно, впервые с начала войны с США сбили американский истребитель F-15.
Збройні сили США мають найбільший у світі парк військової авіації, що налічує понад 13 000 літальних апаратів (включаючи гелікоптери та транспортні літаки). Повітряні сили (ВПС) США окремо експлуатують близько 4800+ літаків, серед яких понад 2000 - це винищувачі або літаки безпосередньої підтримки, а також сотні бомбардувальників.
Кашмар, авіаціі конєц, пара капітуліровать пєрєд нєпобєдімимі аятоламі!
До того - що заважало?
Швидкі поставки ППО мені здаються найменш вірогідними. Та ще й так, щоб ніхто не знав "звідки?"
Та й іранці вперше виклали не ШІ-відео збиття.
"королями іранського неба"впевнено і в результаті підставляються під вцілілі системи ППО, ну а знищений на аеродромі E-3 Sentry то взагалі дурость і головотяпство (прямо наче в кацапів вчились) 🤔
І тому диктатури сьогодні мають непогані шанси на перемогу.
Дивно інше підтримка союзника раші у війні проти постачальника озброєння нам, з боку українців?
При цьому спонсор відновлення, буде в ООН розказувати про суто гуманітарну допомогу
Пишуть свідомо, відверто,смакуючи втрати амер.армії,ніби з казарм рос.армії,знаходячись.
Як не критикують Трампа, але він показав, що для нього військовий США найбільша цінність, а не літаки. Для порятунку другого пілота він організував величезну спецоперацію, до якої задіяв гелікоптери, літаки, спецназ. При проведенні спецоперації втрачено було ще два літаки, але пілот врятований. Пригадуєте дії Верховного Головнокомандувача України при спасінні пораненого сержанта Журавля? Спас? Ні, поїхав купатися і їсти омари в Одесу, в Журавель стікав кров'ю декілька днів без води і допомоги. В мене все!