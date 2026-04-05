США втратили щонайменше сім літаків у війні проти Ірану, - CNN
США вже втратили щонайменше сім літаків за час війни проти Ірану.
Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Які літаки втратили США?
Так, 2 березня три F-15 були збиті кувейтськими системами ППО внаслідок "дружнього вогню" над Кувейтом. Усі шість членів екіпажу безпечно катапультувалися, а міністр оборони США Піт Гегсет заявив цього тижня, що троє пілотів повернулися до участі у бойових діях.
12 березня реактивний заправник США KC-135 зазнав аварії в Іраку, загинули шестеро членів його екіпажу. Американські військові заявили, що літак-заправник не був збитий ворожим чи "дружнім вогнем", а був причетний до інциденту з іншим літаком під час участі в операції "Епічна лють".
Повідомляється, що другий літак безпечно приземлився.
Крім того, 27 березня літак радіочастотного виявлення та управління E-3 Sentry ВПС США був знищений на злітній смузі в результаті атаки Ірану на авіабазу Принц Султан в Саудівській Аравії.
За даними CNN, внаслідок атаки на авіабазу постраждали щонайменше 10 американських військових. Про загиблих не повідомлялося. Також було пошкоджено літак-заправник ВПС США.
Ще один інцидент стався минулого місяця - американський винищувач F-35 здійснив аварійну посадку на авіабазі США на Близькому Сході після того, як його вразив, як вважається, вогонь з Ірану, повідомили CNN два джерела, знайомі із ситуацією.
Що передувало
- Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 3 квітня, поблизу Ормузької протоки розбився другий американський бойовий літак - штурмовик A-10 Warthog. Пілота літака вдалося врятувати.
- Напередодні повідомлялося, що іранські сили, ймовірно, вперше з початку війни зі США збили американський винищувач F-15.
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Збройні сили США мають найбільший у світі парк військової авіації, що налічує понад 13 000 літальних апаратів (включаючи гелікоптери та транспортні літаки). Повітряні сили (ВПС) США окремо експлуатують близько 4800+ літаків, серед яких понад 2000 - це винищувачі або літаки безпосередньої підтримки, а також сотні бомбардувальників.
Кашмар, авіаціі конєц, пара капітуліровать пєрєд нєпобєдімимі аятоламі!