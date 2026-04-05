США втратили щонайменше сім літаків у війні проти Ірану, - CNN

США вже втратили щонайменше сім літаків за час війни проти Ірану.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

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Які літаки втратили США?

Так, 2 березня три F-15 були збиті кувейтськими системами ППО внаслідок "дружнього вогню" над Кувейтом. Усі шість членів екіпажу безпечно катапультувалися, а міністр оборони США Піт Гегсет заявив цього тижня, що троє пілотів повернулися до участі у бойових діях.

12 березня реактивний заправник США KC-135 зазнав аварії в Іраку, загинули шестеро членів його екіпажу. Американські військові заявили, що літак-заправник не був збитий ворожим чи "дружнім вогнем", а був причетний до інциденту з іншим літаком під час участі в операції "Епічна лють".

Повідомляється, що другий літак безпечно приземлився.

Крім того, 27 березня літак радіочастотного виявлення та управління E-3 Sentry ВПС США був знищений на злітній смузі в результаті атаки Ірану на авіабазу Принц Султан в Саудівській Аравії.

За даними CNN, внаслідок атаки на авіабазу постраждали щонайменше 10 американських військових. Про загиблих не повідомлялося. Також було пошкоджено літак-заправник ВПС США.

Ще один інцидент стався минулого місяця - американський винищувач F-35 здійснив аварійну посадку на авіабазі США на Близькому Сході після того, як його вразив, як вважається, вогонь з Ірану, повідомили CNN два джерела, знайомі із ситуацією.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю, 3 квітня, поблизу Ормузької протоки розбився другий американський бойовий літак - штурмовик A-10 Warthog. Пілота літака вдалося врятувати.

Напередодні повідомлялося, що іранські сили, ймовірно, вперше з початку війни зі США збили американський винищувач F-15.

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