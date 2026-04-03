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Новини Операція США проти Ірану
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Другий американський літак розбився поблизу Ормузької протоки, - NYT

Поблизу Ормузької протоки розбився ще один літак США — NYT

У п'ятницю, 3 квітня, поблизу Ормузької протоки розбився другий американський бойовий літак - штурмовик A-10 Warthog. Пілота літака вдалося врятувати.

Про це повідомляє The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

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США втратили другий літак за день 

Штурмовик A-10 Warthog ВПС США розбився у регіоні Ормузької протоки приблизно в той самий час, коли над Іраном був збитий винищувач F-15E.

За повідомленнями офіційних осіб, єдиний пілот літака був успішно врятований пошуково-рятувальними службами.

Більше детелей авіакатастрофи наразі не повідомляється.

Читайте також: Іран знищив американський радіолокаційний літак на авіабазі у Саудівській Аравії, - Bloomberg

Втрата F-15

Напередодні повідомлялося, що іранські сили, ймовірно, вперше з початку війни зі США збили американський винищувач F-15.

Читайте також: Іран уперше з початку війни збив винищувач США F-15, екіпаж шукають, - Axios

Автор: 

Іран (3586) літак (3125) США (26917) Ормузька протока (252)
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Топ коментарі
+23
🇺🇦 так і не діждалася, нажаль...
Взимку 22го вони б були ефективними як Байрактари, як мінімум..
Цапи заходили такими великими колонами, що зброї не вистачало утилізувати, багацько втекли назад у хтонь...
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03.04.2026 22:44 Відповісти
+15
..а нічого..що самому молодому В-52 всього навсього 63!!!!! роки? А самому молодому українському Ан-12 54 роки....))) І літають...)))..Та ще й як літають...)))
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03.04.2026 22:49 Відповісти
+14
в ******** Штатах нема президента котрого можно було згадати як лідера. Після Рейгана суцільна черга бездарів та нікчем. Що Буш, що Клінтон. Окремо бібізяна Обама, котра за ради Шнобеля "не побачив" агресію параші, що і призвело до сьогоднішних наслідків. А далі що Байден, що Трамбон - стари дурні з купою хвороб. Ім би на пенсії онуків розважати, але все грошей мало
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03.04.2026 23:54 Відповісти

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