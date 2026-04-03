Другий американський літак розбився поблизу Ормузької протоки, - NYT

У п'ятницю, 3 квітня, поблизу Ормузької протоки розбився другий американський бойовий літак - штурмовик A-10 Warthog. Пілота літака вдалося врятувати.

Про це повідомляє The New York Times, передає Цензор.НЕТ.

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США втратили другий літак за день

Штурмовик A-10 Warthog ВПС США розбився у регіоні Ормузької протоки приблизно в той самий час, коли над Іраном був збитий винищувач F-15E.

За повідомленнями офіційних осіб, єдиний пілот літака був успішно врятований пошуково-рятувальними службами.

Більше детелей авіакатастрофи наразі не повідомляється.

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Втрата F-15

Напередодні повідомлялося, що іранські сили, ймовірно, вперше з початку війни зі США збили американський винищувач F-15.

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