Іран знищив американський радіолокаційний літак на авіабазі у Саудівській Аравії, - Bloomberg
Внаслідок удару Ірану по американській авіабазі "Принц Султан" у Саудівській Аравії США втратили цінний літак раннього радіолокаційного виявлення та управління E-3 Sentry. Ще кілька літаків зазнали пошкоджень.
Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.
США втратили цінний літак
За словами джерел, літак вартістю приблизно 300 мільйонів доларів був нещодавно знищений під час іранської ракетної атаки на авіабазу "Принц Султан".
Літак типу AWACS, над фюзеляжем якого встановлений обертовий радіолокаційний диск, використовується для виявлення віддалених загроз та керування іншими бойовими літаками.
За даними Bloomberg, США мають понад 60 таких літаків і можуть компенсувати втрату одного.
Центральне командування США не відповіло на запит агентства щодо втрати літака.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що Пентагон опрацьовує сценарії потенційного проведення наземної операції в Ірані, яка може тривати кілька тижнів - остаточне рішення залежатиме від президента США Дональда Трампа.
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