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Десантний корабель США з 3500 морпіхами прибув на Близький Схід

десантний корабель США USS Tripoli з 3500 морпіхами прибув на Близький Схід

На Близький Схід у зону відповідальності Центрального командування США прибув американський десантний корабель USS Tripoli.

Про це в соцмережі Х повідомляє Центральне командування США, інформує Цензор.НЕТ.

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Корабель прибув на Близький Схід 

"Американські моряки та морські піхотинці на борту десантного корабля USS Tripoli прибули в зону відповідальності Центрального командування США 27 березня",- сказано в повідомленні.

На борту судна перебувають близько 3500 моряків та морських піхотинців.

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Більше про судно

Корабель USS Tripoli є флагманом десантної групи Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit. Окрім десантних та тактичних засобів, авіакрило корабля включає транспортні літаки та ударну авіацію.

До складу десантної групи входять приблизно 3500 військовослужбовців.

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Автор: 

США (26898) Близький Схід (362)
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Топ коментарі
+21
Ізраїльский десант буде?
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28.03.2026 21:27 Відповісти
+21
Так зеленський вже там!
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28.03.2026 21:28 Відповісти
+20
Ага. Міндіч з Шугарменом І Папа Саша
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28.03.2026 21:37 Відповісти

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