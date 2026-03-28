Десантний корабель США з 3500 морпіхами прибув на Близький Схід
На Близький Схід у зону відповідальності Центрального командування США прибув американський десантний корабель USS Tripoli.
Про це в соцмережі Х повідомляє Центральне командування США, інформує Цензор.НЕТ.
Корабель прибув на Близький Схід
"Американські моряки та морські піхотинці на борту десантного корабля USS Tripoli прибули в зону відповідальності Центрального командування США 27 березня",- сказано в повідомленні.
На борту судна перебувають близько 3500 моряків та морських піхотинців.
Більше про судно
Корабель USS Tripoli є флагманом десантної групи Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit. Окрім десантних та тактичних засобів, авіакрило корабля включає транспортні літаки та ударну авіацію.
До складу десантної групи входять приблизно 3500 військовослужбовців.
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