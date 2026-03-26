США готують страхову програму для суден в Ормузькій протоці
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що найближчим часом розпочнеться реалізація американської страхової програми для підтримки судноплавства через Ормузьку протоку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його виступі під час засідання кабінету президента США Дональд Трамп в Білому домі.
За словами Бессента, які цитує видання Bloomberg, нова ініціатива має допомогти відновити стабільні поставки енергоресурсів на світові ринки. Йдеться передусім про нафту та газ, транспортування яких у регіоні залишається вразливим через безпекові ризики.
Страхування суден і безпека перевезень
Американська влада планує запровадити програму морського страхування за участю Міжнародної корпорації фінансування розвитку США. Вона передбачає надання страхових гарантій судновласникам, а також військово-морський супровід для безпечного проходження суден.
У реалізації ініціативи братиме участь Центральне командування США. Очікується, що це дозволить значно підвищити рівень безпеки в регіоні Перської затоки.
"Нафтовий ринок добре забезпечений. Ми вжили заходів, щоб забезпечити доступність нафти, яка залишалася в морі, для світового ринку", — заявив Бессент.
Вплив на світові ринки енергоносіїв
Запуск програми може сприяти поверненню на світовий ринок значної частини енергоресурсів, які раніше не могли транспортуватися через ризики в Ормузькій протоці. Це, у свою чергу, може стабілізувати ціни та покращити ситуацію з постачанням.
Раніше міністр транспорту США Шон Даффі також повідомляв про підготовку державної страхової програми для підтримки судноплавства в регіоні.
- Раніше ми повідомляли, що Ізраїль ліквідував командувача ВМС Ірану, який відповідальний за закриття Ормузької протоки.
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