США готують страхову програму для суден в Ормузькій протоці

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що найближчим часом розпочнеться реалізація американської страхової програми для підтримки судноплавства через Ормузьку протоку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у його виступі під час засідання кабінету президента США Дональд Трамп в Білому домі.

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За словами Бессента, які цитує видання Bloomberg, нова ініціатива має допомогти відновити стабільні поставки енергоресурсів на світові ринки. Йдеться передусім про нафту та газ, транспортування яких у регіоні залишається вразливим через безпекові ризики.

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Страхування суден і безпека перевезень

Американська влада планує запровадити програму морського страхування за участю Міжнародної корпорації фінансування розвитку США. Вона передбачає надання страхових гарантій судновласникам, а також військово-морський супровід для безпечного проходження суден.

У реалізації ініціативи братиме участь Центральне командування США. Очікується, що це дозволить значно підвищити рівень безпеки в регіоні Перської затоки.

"Нафтовий ринок добре забезпечений. Ми вжили заходів, щоб забезпечити доступність нафти, яка залишалася в морі, для світового ринку", — заявив Бессент.

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Вплив на світові ринки енергоносіїв

Запуск програми може сприяти поверненню на світовий ринок значної частини енергоресурсів, які раніше не могли транспортуватися через ризики в Ормузькій протоці. Це, у свою чергу, може стабілізувати ціни та покращити ситуацію з постачанням.

Раніше міністр транспорту США Шон Даффі також повідомляв про підготовку державної страхової програми для підтримки судноплавства в регіоні.