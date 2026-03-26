Трамп про перенаправлення зброї з України на Близький Схід: США постійно це роблять, це не наша війна

Американський президент Дональд Трамп не заперечує повідомлення ЗМІ про те, що США розглядають можливість перенаправлення частини зброї, призначеної для України, на Близький Схід.

Про це політик заявив під час пресбрифінгу 26 березня, передає Цензор.НЕТ.

Про зброю

Трамп відповів на запитання, чи перенаправляють США частину озброєння, призначеного для України, на Близький Схід.

"Ми робимо це постійно. У нас багато боєприпасів. У нас їх величезна кількість. У Німеччині та Європі ми просто завалені ними. Іноді ми беремо з одного місця і використовуємо для іншого. Ми допомагаємо Україні, це почав Байден. Він віддав їм 350 мільярдів доларів, це занадто багато. Тепер ми продаємо зброю НАТО, вони передають Україні. Вони передають це їм, але нам платять за все, що ми віддаємо, ми більше нічого не даруємо", - заявив він.

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Про закінчення війни

Він додав, що ситуація з Україною "дуже складна", але США продовжують працювати над її врегулюванням.

"Коли я почув, як канцлер Німеччини [Фрідріх Мерц] сказав, що війна в Ірані — це не наша війна, я відповів: "Ну, війна в Україні також не наша, але ми все одно допомогли". Мені здалося, що це була дуже недоречна заява. Але він її зробив. І вже не може її відкликати. І я повторив, що Україна –– це не наша війна. Це ж нас не стосується. Це тисячі й тисячі кілометрів звідси, але я б хотів, щоб всі ті молоді люди перестали гинути. Я маю на увазі, їх вбивають –– це як бійня. Те, що там відбувається –– жахливо", - додав американський президент.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення частини зброї, яка призначалася для України, на Близький Схід на тлі виснаження запасів боєприпасів американської армії.

Серед озброєння, яке може бути перенаправлено, називають ракети-перехоплювачі для систем ППО, які замовляли в межах програми PURL, за якою партнери США по НАТО купують американську зброю для України. Водночас співрозмовники видання вказували, що остаточне рішення ще не ухвалене.

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