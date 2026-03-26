Рютте про можливе перенаправлення частини зброї США для України на Близький Схід: Допомога триває

Ггенсек НАТО Марк Рютте запевнив, що американське озброєння продовжує надходити до України.

Про це він сказав під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Що відомо?

"Я вже згадував у відповідь на інше запитання про критично важливе обладнання для PURL, тож це американське винищувальне обладнання для України, включаючи перехоплювачі, продовжує надходити до України", - зазначив генсек Альянсу.

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За словами Рютте, з моменту запуску програми минулого літа, Україні було поставлено 75% відсотків усіх ракет для основних можливостей України та 90% боєприпасів, що використовуються в інших системах протиповітряної оборони.

"Я можу запевнити, що критична допомога продовжує надходити Україні", - додав він.

Що передувало?

Раніше ЗМІ повідомили, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення частини зброї, яка призначалася для України, на Близький Схід на тлі виснаження запасів боєприпасів американської армії.

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