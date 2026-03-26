Рютте про можливе перенаправлення частини зброї США для України на Близький Схід: Допомога триває
Ггенсек НАТО Марк Рютте запевнив, що американське озброєння продовжує надходити до України.
Про це він сказав під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Що відомо?
"Я вже згадував у відповідь на інше запитання про критично важливе обладнання для PURL, тож це американське винищувальне обладнання для України, включаючи перехоплювачі, продовжує надходити до України", - зазначив генсек Альянсу.
За словами Рютте, з моменту запуску програми минулого літа, Україні було поставлено 75% відсотків усіх ракет для основних можливостей України та 90% боєприпасів, що використовуються в інших системах протиповітряної оборони.
"Я можу запевнити, що критична допомога продовжує надходити Україні", - додав він.
Що передувало?
Раніше ЗМІ повідомили, що Пентагон розглядає можливість перенаправлення частини зброї, яка призначалася для України, на Близький Схід на тлі виснаження запасів боєприпасів американської армії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль