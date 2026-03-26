НАТО готується до ймовірних атак Росії по енергетиці, - Рютте

У випадку атаки Росії проти НАТО, енергетична інфраструктура може стати однією з головних цілей РФ. Країни-члени альянсу вже посилюють навчання та тренування.

Про це йдеться в щорічному звіті генерального секретаря НАТО Марка Рютте, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Як передає видання, Росію визначили як "найбільш значну і пряму загрозу" щодо безпеки, миру та стабільності в євроатлантичному регіоні. Також зазначається, що РФ продовжує випробовувати альянс - через порушення повітряного простору, диверсії та кібератаки.

Нині країни-члени НАТО вже "визначають уроки, винесені з України, посилюючи навчання, тренування та координацію щодо захисту критичної енергетичної інфраструктури".

Крім того, у звіті йдеться про довгостроковий підхід НАТО для допомоги Україні у війні. Для країн, за словами видання, "важливо, щоб альянс продовжував надавати Україні підтримку, необхідну для її захисту сьогодні, водночас допомагаючи їй бути готовою стримувати будь-яку майбутню агресію Росії завтра".

Читайте: США продовжують допомогу Україні: надають розвіддані та зброю, - Рютте