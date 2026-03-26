Новости
НАТО готовится к возможным атакам России на энергетику, - отчет Марка Рютте

В случае нападения России на НАТО энергетическая инфраструктура может стать одной из главных целей РФ. Страны-члены альянса уже активизируют учения и тренировки.

Об этом говорится в ежегодном отчете генерального секретаря НАТО Марка Рютте, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Как сообщает издание, Россия определена как "наиболее значительная и прямая угроза" безопасности, миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Также отмечается, что РФ продолжает испытывать альянс - через нарушения воздушного пространства, диверсии и кибератаки.

В настоящее время страны-члены НАТО уже "извлекают уроки из опыта Украины, усиливая обучение, тренировки и координацию в области защиты критически важной энергетической инфраструктуры".

Кроме того, в отчете говорится о долгосрочном подходе НАТО к оказанию помощи Украине в войне. Для стран, по словам издания, "важно, чтобы альянс продолжал оказывать Украине поддержку, необходимую для ее защиты сегодня, одновременно помогая ей быть готовой сдерживать любую будущую агрессию России завтра".

Читайте: США продолжают помощь Украине: предоставляют разведданные и оружие, - Рютте

Скоро Україна буде навчати НАТО як захищатися від атак рашистів, це якийсь кринж..Купа зброї і бояться рашки.
26.03.2026 14:06 Ответить
рютте, забери собі шмигаля!
шмигаль неперевершений підготовлювач до кацапських атак по енергетиці.
26.03.2026 14:28 Ответить
 
 