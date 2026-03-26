НАТО готовится к возможным атакам России на энергетику, - отчет Марка Рютте
В случае нападения России на НАТО энергетическая инфраструктура может стать одной из главных целей РФ. Страны-члены альянса уже активизируют учения и тренировки.
Об этом говорится в ежегодном отчете генерального секретаря НАТО Марка Рютте, передает Цензор.НЕТ.
Как сообщает издание, Россия определена как "наиболее значительная и прямая угроза" безопасности, миру и стабильности в евроатлантическом регионе. Также отмечается, что РФ продолжает испытывать альянс - через нарушения воздушного пространства, диверсии и кибератаки.
В настоящее время страны-члены НАТО уже "извлекают уроки из опыта Украины, усиливая обучение, тренировки и координацию в области защиты критически важной энергетической инфраструктуры".
Кроме того, в отчете говорится о долгосрочном подходе НАТО к оказанию помощи Украине в войне. Для стран, по словам издания, "важно, чтобы альянс продолжал оказывать Украине поддержку, необходимую для ее защиты сегодня, одновременно помогая ей быть готовой сдерживать любую будущую агрессию России завтра".
шмигаль неперевершений підготовлювач до кацапських атак по енергетиці.