Пентагон може перенаправити частину озброєння для України на Близький Схід, - The Washington Post

Пентагон розглядає можливість перенаправлення частини зброї, яка призначалася для України, на Близький Схід на тлі виснаження запасів боєприпасів американської армії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Washington Post із посиланням на три джерела, обізнані з ситуацією.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За інформацією видання, остаточне рішення ще не ухвалене.

Читайте: БпЛА від української компанії F-Drones випередив десятки конкурентів та був відібраний Пентагоном на озброєння США, - The New York Times

Яке озброєння можуть перенаправити

Серед озброєння, яке може бути перенаправлене, називають ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони.

Ці ракети замовляли у межах програми PURL, за якою партнери США по НАТО закуповують американське озброєння для подальшої передачі Україні.

Позиція Пентагону

Речник Пентагону заявив, що Сполучені Штати забезпечать необхідні ресурси як для власних військових, так і для союзників.

Водночас він відмовився коментувати деталі щодо можливого перенаправлення озброєння.

Також читайте: Шмигаль презентував українські ракети та дрони представникам НАТО. ФОТОрепортаж

Реакція України

Посол України в США Ольга Стефанішина зазначила, що Київ постійно інформує партнерів про свої потреби, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

Вона додала, що Україна розуміє, що нині триває період значної невизначеності.

"Будь-які перебої на початку нещодавніх операцій на Близькому Сході були пом’якшені", – наголосила дипломатка.

Що кажуть у НАТО

Співрозмовник видання в НАТО не підтвердив, чи обізнаний Альянс із можливими планами США щодо перенаправлення озброєння.

Водночас він підкреслив, що країни-партнери продовжують робити внески у програму PURL, і постачання обладнання до України триває.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може продати перехоплювачі іранських "шахедів" країнам Перської затоки: ведуться переговори з Пентагоном, ‒ FT