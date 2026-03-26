Пентагон может перенаправить часть вооружения для Украины на Ближний Восток, - The Washington Post
Пентагон рассматривает возможность перенаправления части оружия, которое предназначалось для Украины, на Ближний Восток на фоне истощения запасов боеприпасов американской армии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Washington Post со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией.
По информации издания, окончательное решение еще не принято.
Какое вооружение могут перенаправить
Среди вооружения, которое может быть перенаправлено, называют ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны.
Эти ракеты заказывались в рамках программы PURL, по которой партнеры США по НАТО закупают американское вооружение для дальнейшей передачи Украине.
Позиция Пентагона
Представитель Пентагона заявил, что Соединенные Штаты обеспечат необходимые ресурсы как для собственных военных, так и для союзников.
В то же время он отказался комментировать детали возможного перенаправления вооружения.
Реакция Украины
Посол Украины в США Ольга Стефанишина отметила, что Киев постоянно информирует партнеров о своих потребностях, в частности в сфере противовоздушной обороны.
Она добавила, что Украина понимает, что сейчас продолжается период значительной неопределенности.
"Любые перебои в начале недавних операций на Ближнем Востоке были сглажены", - подчеркнула дипломат.
Что говорят в НАТО
Собеседник издания в НАТО не подтвердил, осведомлен ли Альянс о возможных планах США по перенаправлению вооружения.
В то же время он подчеркнул, что страны-партнеры продолжают вносить взносы в программу PURL, и поставки оборудования в Украину продолжаются.
