Рютте о возможном перенаправлении части оружия США для Украины на Ближний Восток: Помощь продолжается
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что американское вооружение продолжает поступать в Украину.
Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Что известно?
"Я уже упоминал в ответе на другой вопрос о критически важном оборудовании для PURL, поэтому это американское истребительное оборудование для Украины, включая перехватчики, продолжает поступать в Украину", - отметил генсек Альянса.
По словам Рютте, с момента запуска программы прошлым летом, Украине было поставлено 75% всех ракет для основных сил Украины и 90% боеприпасов, используемых в других системах противовоздушной обороны.
"Я могу заверить, что критически важная помощь продолжает поступать в Украину", - добавил он.
Что предшествовало?
Ранее СМИ сообщили, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления части оружия, которое предназначалось для Украины, на Ближний Восток на фоне истощения запасов боеприпасов американской армии.
