Рютте о возможном перенаправлении части оружия США для Украины на Ближний Восток: Помощь продолжается

Действительно ли США перенаправят оружие из Украины на Ближний Восток?

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что американское вооружение продолжает поступать в Украину.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Что известно?

"Я уже упоминал в ответе на другой вопрос о критически важном оборудовании для PURL, поэтому это американское истребительное оборудование для Украины, включая перехватчики, продолжает поступать в Украину", - отметил генсек Альянса.

Читайте также: США одобрили пополнение запасов оружия для Саудовской Аравии, – CNN

По словам Рютте, с момента запуска программы прошлым летом, Украине было поставлено 75% всех ракет для основных сил Украины и 90% боеприпасов, используемых в других системах противовоздушной обороны.

"Я могу заверить, что критически важная помощь продолжает поступать в Украину", - добавил он.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления части оружия, которое предназначалось для Украины, на Ближний Восток на фоне истощения запасов боеприпасов американской армии.

Читайте также: НАТО готовится к возможным атакам России по энергетике, - Рютте

Більше зброї нам давай, сучье вим'я.
26.03.2026 15:08 Ответить
Іншими словами "Від'є#іться".
26.03.2026 15:10 Ответить
Американські «пісділери»
26.03.2026 15:34 Ответить
Цей клоун став секретаркою Трампа.
26.03.2026 15:53 Ответить
 
 