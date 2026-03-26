Рютте о возможном перенаправлении части оружия США для Украины на Ближний Восток: Помощь продолжается

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заверил, что американское вооружение продолжает поступать в Украину.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Что известно?

"Я уже упоминал в ответе на другой вопрос о критически важном оборудовании для PURL, поэтому это американское истребительное оборудование для Украины, включая перехватчики, продолжает поступать в Украину", - отметил генсек Альянса.

По словам Рютте, с момента запуска программы прошлым летом, Украине было поставлено 75% всех ракет для основных сил Украины и 90% боеприпасов, используемых в других системах противовоздушной обороны.

"Я могу заверить, что критически важная помощь продолжает поступать в Украину", - добавил он.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления части оружия, которое предназначалось для Украины, на Ближний Восток на фоне истощения запасов боеприпасов американской армии.

