Зеленський і Путін близькі до миру – вони мають сісти за стіл переговорів й домовитися, - Трамп

Президент США Дональд Трамп вважає, що лідер України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін "наближаються" до підписання мирної угоди.

Про це він сказав на пресбрифінгу в Білому домі 24 березня, інформує Цензор.НЕТ.

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Про мир в Україні

Президента США запитали про тривалі дипломатичні зусилля, спрямовані на припинення війни в Україні.

На його думку, Володимир Путін і Володимир Зеленський "наближаються" до угоди, але визнав, що "говорив про це вже деякий час".

"Президент Путін і президент Зеленський мають сісти за стіл [переговорів] та домовитися про укладення угоди. Я думаю, що вони наближаються до цього. Але я вже давно це кажу. Я врегулював вісім війн. Усі вони повинні були бути складнішими, ніж ця. Ця повинна була бути найлегшою, але це двоє людей, які справді ненавидять одне одного. Зрозумійте, що ненависть не сприяє укладанню угод. Це двоє людей, які не дуже подобаються одне одному", - заявив Трамп.

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Що передувало

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність відновити переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України. Він повідомив, що політична частина української переговорної групи вже вирушила до Сполучених Штатів. Зустріч сторін очікується найближчої суботи.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не братиме участі в переговорах між Україною та США у Сполучених Штатах, запланованих на 21 березня.

Згодом ЗМІ повідомили, що Україну представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Зі сторони США буде присутній спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що українська делегація в неділю продовжить переговори з представниками США.

22 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про сигнали можливого продовження обмінів у ході перемовин у США.

Віткофф заявив, що п еремовини делегацій України та США у Флориді "були зосереджені на ключових питаннях щодо визначення стійкої та надійної системи безпеки для України".

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