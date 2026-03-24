Зеленский и Путин близки к миру – они должны сесть за стол переговоров и договориться, - Трамп
Президент США Дональд Трамп считает, что лидер Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин "приближаются" к подписанию мирного соглашения.
Об этом он заявил на пресс-брифинге в Белом доме 24 марта, сообщает Цензор.НЕТ.
О мире в Украине
Президента США спросили о длительных дипломатических усилиях, направленных на прекращение войны в Украине.
По его мнению, Владимир Путин и Владимир Зеленский "приближаются" к соглашению, но он признал, что "говорил об этом уже некоторое время".
"Президент Путин и президент Зеленский должны сесть за стол [переговоров] и договориться о заключении соглашения. Я думаю, что они приближаются к этому. Но я уже давно это говорю. Я урегулировал восемь войн. Все они должны были быть сложнее, чем эта. Эта должна была быть самой легкой, но это два человека, которые действительно ненавидят друг друга. Поймите, что ненависть не способствует заключению соглашений. Это два человека, которые не очень нравятся друг другу", — заявил Трамп.
Что предшествовало
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
- Впоследствии СМИ сообщили, что
Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
- Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская
делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.
- 22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах возможного продолжения обменов в ходе переговоров в США.
- Уиткофф заявил, что
переговоры делегаций Украины и США во Флориде "были сосредоточены на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Джерела видання розповіли, що у разі відсутності прогресу у цьому питанні США можуть вийти з перемовин і сконцентруватися на ситуації з Іраном. «Американці не бачать, де ми можемо домовлятись по головному питанню. І це може змусити їх взагалі вийти з процесу, переключитись на Іран, на свої вибори і так далі. Вони навіть готові на реальні гарантії безпеки для нас, якщо ми вийдемо з Донбасу.
Але як це реалізувати в Україні, просто не уявляю», - так прокоментував ситуацію один із членів команди Зеленського, знайомий із результатами останнього раунду переговорів 21-22 березня.
Тепер путін поставить пам'ятник Нетаньягу, як рятівнику Росії, поруч з пам'ятником Кузьмі Мініну і Дмитру Пожарському на Червоній площі.
https://life.ru/p/1115191
білий старший брат, знову сказав "зеленський"!!!
тож падаємо на коліна і всі в екстазі: "зеленський" "зеленський" "зеленський".....
Хоча скетч про Перл-Харбор був крутіший.
дмитрий медведев
Похоже, мерзкая зелёная тля надеется продлить своё существование, вопреки законам биологии, добра и зла. Ему одобрили €90 млрд, внутриполитическая мобилизация набирает обороты. Вонючий пёс всерьёз рассчитывает провести в умирающей стране выборы, воскреснуть и вернуть себе легитимный статус. Гальванизация смердящего трупа - проект номер один. Этого не скрывает и окружение шатающегося от наркоты зомби.
Расчёт прост. Выборы, победа над английским военноподданным - единственный шанс остаться в живых. Операция Lost началась.
Только вот чего тварь не может понять своим пронюханным мозгом. Она никогда не будет для нашей страны легальной стороной переговоров и уж тем более стороной подписания акта капитуляции. Напомню ещё раз, что Гитлер не мог быть участником переговоров. Потому что он был Гитлером. И именно поэтому акт о безоговорочной капитуляции Германии подписали глава немецкого военного командования генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф и адмирал Ганс-Георг фон Фридебург.
Любой здравый российский политик, как любой русский человек, понимает, что, как только он подаст руку этой особи, он навсегда перестанет быть рукопожатным лицом.
Почему я пишу об этом сейчас? Чтобы развеять иллюзии всех, кто связывает возможность урегулирования конфликта с этой тварью. Что бы ни делала такая особа, она останется ровно тем, кем является. Потасканной бл...ю
І де ж тут "зеленський та путін близькі до миру - вони мають сісти за стіл переговорів і домовитися"???
маніпулятор та брехун не може бачіти реальність, у ньго своя таблиця менділеїва та таблиця множення. З поправками!