Зеленский и Путин близки к миру – они должны сесть за стол переговоров и договориться, - Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что лидер Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин "приближаются" к подписанию мирного соглашения.

Об этом он заявил на пресс-брифинге в Белом доме 24 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

О мире в Украине

Президента США спросили о длительных дипломатических усилиях, направленных на прекращение войны в Украине.

По его мнению, Владимир Путин и Владимир Зеленский "приближаются" к соглашению, но он признал, что "говорил об этом уже некоторое время".

"Президент Путин и президент Зеленский должны сесть за стол [переговоров] и договориться о заключении соглашения. Я думаю, что они приближаются к этому. Но я уже давно это говорю. Я урегулировал восемь войн. Все они должны были быть сложнее, чем эта. Эта должна была быть самой легкой, но это два человека, которые действительно ненавидят друг друга. Поймите, что ненависть не способствует заключению соглашений. Это два человека, которые не очень нравятся друг другу", — заявил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский препятствует мирному соглашению с РФ. У него стало еще меньше "козырей", - Трамп

Читайте также: Зеленский заслушал доклад делегации после переговоров в США: Нужны встречи на уровне лидеров