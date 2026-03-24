РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9256 посетителей онлайн
Новости Трамп о войне в Украине Заявления Трампа
2 413 42

Зеленский и Путин близки к миру – они должны сесть за стол переговоров и договориться, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп считает, что лидер Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин "приближаются" к подписанию мирного соглашения.

Об этом он заявил на пресс-брифинге в Белом доме 24 марта, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

О мире в Украине

Президента США спросили о длительных дипломатических усилиях, направленных на прекращение войны в Украине.

По его мнению, Владимир Путин и Владимир Зеленский "приближаются" к соглашению, но он признал, что "говорил об этом уже некоторое время".

"Президент Путин и президент Зеленский должны сесть за стол [переговоров] и договориться о заключении соглашения. Я думаю, что они приближаются к этому. Но я уже давно это говорю. Я урегулировал восемь войн. Все они должны были быть сложнее, чем эта. Эта должна была быть самой легкой, но это два человека, которые действительно ненавидят друг друга. Поймите, что ненависть не способствует заключению соглашений. Это два человека, которые не очень нравятся друг другу", — заявил Трамп.

Что предшествовало

  • Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
  • Впоследствии СМИ сообщили, что

    Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

    Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

  • Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская

    делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.

  • 22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах возможного продолжения обменов в ходе переговоров в США.
  • Уиткофф заявил, что

    переговоры делегаций Украины и США во Флориде "были сосредоточены на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины".

Автор: 

Зеленский Владимир (23748) переговоры (5666) путин владимир (32353) Трамп Дональд (7821) война в Украине (7905)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+10
Біля 1000 шахедів за сьогодні по цивільним, не рахуючи ракет - наочне підтвердження, що мир близький, як ніколи. Санітари не дадуть збрехати.
показать весь комментарий
24.03.2026 21:27 Ответить
+9
Та закрийте цьому довбо...**** єпало!!! Місце цоього рудого блазня в психушці!!!
показать весь комментарий
24.03.2026 21:22 Ответить
+7
Нетаньягу, який науськав Трампа на війну з Іраном, фактично підіграв путіну у війні з Україною.
Тепер путін поставить пам'ятник Нетаньягу, як рятівнику Росії, поруч з пам'ятником Кузьмі Мініну і Дмитру Пожарському на Червоній площі.
показать весь комментарий
24.03.2026 21:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Американська сторона разом із Росією тиснуть на Україну у питанні виведення українських військ із Донецької області, інформує RFI.

Джерела видання розповіли, що у разі відсутності прогресу у цьому питанні США можуть вийти з перемовин і сконцентруватися на ситуації з Іраном. «Американці не бачать, де ми можемо домовлятись по головному питанню. І це може змусити їх взагалі вийти з процесу, переключитись на Іран, на свої вибори і так далі. Вони навіть готові на реальні гарантії безпеки для нас, якщо ми вийдемо з Донбасу.
Але як це реалізувати в Україні, просто не уявляю», - так прокоментував ситуацію один із членів команди Зеленського, знайомий із результатами останнього раунду переговорів 21-22 березня.
показать весь комментарий
24.03.2026 21:19 Ответить
Патріотам цього ж і треба , щоб Трамп не заважав перемагати , так же наче.
показать весь комментарий
24.03.2026 21:21 Ответить
показать весь комментарий
24.03.2026 21:23 Ответить
Ірано - Ізраїльська тягнеться набагато довше за срусько-Українську. Усе у порядку черги - десь років мо за 20 примажуться вже до ЗСУ й будуть бомбить Мосву.
показать весь комментарий
24.03.2026 22:04 Ответить
І хто б міг подумати?

https://life.ru/p/1115191
показать весь комментарий
24.03.2026 22:08 Ответить
З вашої писанини можна зробити висновок що патріот-нецензурне слово. Чи не так?
показать весь комментарий
24.03.2026 22:04 Ответить
Неадекват
показать весь комментарий
24.03.2026 21:20 Ответить
Бред
показать весь комментарий
24.03.2026 21:21 Ответить
Та закрийте цьому довбо...**** єпало!!! Місце цоього рудого блазня в психушці!!!
показать весь комментарий
24.03.2026 21:22 Ответить
Бажано бетоном і туди ж закатати.
показать весь комментарий
24.03.2026 21:27 Ответить
трамп,путін,гітлер, сталін--виродки і людиноненависники
показать весь комментарий
24.03.2026 21:22 Ответить
Трамп хитрый манипулятор, как снять с себя ответсвенность, учитесь у него, что он не виноват, а виноваты Путин и Зеленский, которые ненавидят друг друга, но он белый и пушистый зайчик, ну так себе теории для идиотов...
показать весь комментарий
24.03.2026 21:22 Ответить
Знову спам. Забаньте вже його.
показать весь комментарий
24.03.2026 21:23 Ответить
дебіл рижий мля
показать весь комментарий
24.03.2026 21:23 Ответить
Этой ночью, когда шахед спикировал в стоянку возле моего дома я так и подумал - как же мы близки к подписанию "угоды"))
показать весь комментарий
24.03.2026 21:24 Ответить
В Запоріжжі ?
показать весь комментарий
24.03.2026 21:28 Ответить
Ага
показать весь комментарий
24.03.2026 21:30 Ответить
Лідор про це і не згадав. Він же обіцяв шо всі помруть за дамбас.
показать весь комментарий
24.03.2026 21:35 Ответить
ой, посполиті!!!
білий старший брат, знову сказав "зеленський"!!!
тож падаємо на коліна і всі в екстазі: "зеленський" "зеленський" "зеленський".....
показать весь комментарий
24.03.2026 21:25 Ответить
Куди блювати ??? Мерзото
показать весь комментарий
24.03.2026 21:27 Ответить
Знову цей балабол виліз ,а чому ти в Ірані не закінчиш війну привів світ до енергетичної кризи ,розсварився з союзниками і скільки там десять воїн завершив,насправді брехун ,барига і просто самодур.
показать весь комментарий
24.03.2026 21:29 Ответить
Вміє дід повеселити...
Хоча скетч про Перл-Харбор був крутіший.
показать весь комментарий
24.03.2026 21:29 Ответить
А хоч один з них цього хоче?
показать весь комментарий
24.03.2026 21:31 Ответить
Щоб ти здохло вже мразота разом зі своїм Х'уйлом і своїми угодами
показать весь комментарий
24.03.2026 21:32 Ответить
В божевільні все стабільно.)
показать весь комментарий
24.03.2026 21:33 Ответить
Нехай цьому дебілу перекладуть ось цей пост мєдвєдьова:

дмитрий медведев

Похоже, мерзкая зелёная тля надеется продлить своё существование, вопреки законам биологии, добра и зла. Ему одобрили €90 млрд, внутриполитическая мобилизация набирает обороты. Вонючий пёс всерьёз рассчитывает провести в умирающей стране выборы, воскреснуть и вернуть себе легитимный статус. Гальванизация смердящего трупа - проект номер один. Этого не скрывает и окружение шатающегося от наркоты зомби.

Расчёт прост. Выборы, победа над английским военноподданным - единственный шанс остаться в живых. Операция Lost началась.

Только вот чего тварь не может понять своим пронюханным мозгом. Она никогда не будет для нашей страны легальной стороной переговоров и уж тем более стороной подписания акта капитуляции. Напомню ещё раз, что Гитлер не мог быть участником переговоров. Потому что он был Гитлером. И именно поэтому акт о безоговорочной капитуляции Германии подписали глава немецкого военного командования генерал-фельдмаршал Вильгельм Кейтель, генерал-полковник Ганс-Юрген Штумпф и адмирал Ганс-Георг фон Фридебург.

Любой здравый российский политик, как любой русский человек, понимает, что, как только он подаст руку этой особи, он навсегда перестанет быть рукопожатным лицом.

Почему я пишу об этом сейчас? Чтобы развеять иллюзии всех, кто связывает возможность урегулирования конфликта с этой тварью. Что бы ни делала такая особа, она останется ровно тем, кем является. Потасканной бл...ю
показать весь комментарий
24.03.2026 21:33 Ответить
Справа в тому що трампон оцю маячню сприйме як належне. Ще й поаплодує. Довбойоби на одній хвилі.
показать весь комментарий
24.03.2026 21:44 Ответить
А чому тут аплодувати? рудий заявляє, що ***** та зеленський мають сісти за стіл перемовин. Але голос ***** пише, що вони НІКОЛИ не домовлятимуться з зеленським:

Только вот чего тварь не может понять своим пронюханным мозгом. Она никогда не будет для нашей страны легальной стороной переговоров и уж тем более стороной подписания акта капитуляции

І де ж тут "зеленський та путін близькі до миру - вони мають сісти за стіл переговорів і домовитися"???
показать весь комментарий
24.03.2026 22:04 Ответить
Ви взагалі зрозуміли, про що я написав? Ні? Ну добре.🤷
показать весь комментарий
24.03.2026 22:06 Ответить
Черговий потік свідомості ненормальної істоти, який вже давно слід розглядати лише в якості розваги.
показать весь комментарий
24.03.2026 21:41 Ответить
Якби рудому хоч раз реально в очі посцяли, як він сцить щодня всьому світові, то він би осліп назавжди.
показать весь комментарий
24.03.2026 21:42 Ответить
та да. так близки, как от земли до плутона на карачках
показать весь комментарий
24.03.2026 21:47 Ответить
трамп і хаменеї близькі до миру. Вони мають сісти за стіл переговорів й домовитись. Це двоє, які справді ненавидять одне одного. Зрозумійте, що ненависть не сприяє укладанню угод. Це двоє, які не дуже подобаються одне одному
показать весь комментарий
24.03.2026 21:53 Ответить
Ще краще, якби трамп почав говорити про те, що хаменеї та Нетаньяху близькі як ніколи до миру. Уявляю собі реакцію євреїв
показать весь комментарий
24.03.2026 22:12 Ответить
Маю сумніви, що «ці два чоловіки дійсно ненавидять один одного», великі сумніви🤔
показать весь комментарий
24.03.2026 21:55 Ответить
Зозуля у діда далеко залетіла. І це тільки 2 рік правління, а що буде далі???
маніпулятор та брехун не може бачіти реальність, у ньго своя таблиця менділеїва та таблиця множення. З поправками!
показать весь комментарий
24.03.2026 21:59 Ответить
Цей дебіл зовсім не розуміє, що ***** ненавидить не стільки Зелю, як весь наш український народ; і саме нав ***** хоче знищити, в цьому і полягає суть війни.
показать весь комментарий
24.03.2026 22:02 Ответить
Не буде ніякого миру допоки не ЗСУ не звільнять усю українську територію та не знищать на ній кілька мільйонів кацапів, а іт всі переговори - це просто пусті балачки!
показать весь комментарий
24.03.2026 22:02 Ответить
Вернись в палату придурок.
показать весь комментарий
24.03.2026 22:05 Ответить
"якщо мене оберуть я закінчу цю війну за 1 день"....мммм
показать весь комментарий
24.03.2026 22:07 Ответить
 
 