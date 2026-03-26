Трамп о перенаправлении оружия из Украины на Ближний Восток: США постоянно это делают, это не наша война

Президент США Дональд Трамп не опровергает сообщения СМИ о том, что США рассматривают возможность перенаправления части оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток.

Об этом политик заявил во время пресс-брифинга 26 марта.

Об оружии

Трамп ответил на вопрос, перенаправляют ли США часть вооружения, предназначенного для Украины, на Ближний Восток.

"Мы делаем это постоянно. У нас много боеприпасов. У нас их огромное количество. В Германии и Европе мы просто завалены ими. Иногда мы берем из одного места и используем для другого. Мы помогаем Украине, это начал Байден. Он отдал им 350 миллиардов долларов, это слишком много. Теперь мы продаем оружие НАТО, они передают Украине. Они передают это им, но нам платят за все, что мы отдаем, мы больше ничего не дарим", — заявил он.

Об окончании войны

Он добавил, что ситуация с Украиной "очень сложная", но США продолжают работать над ее урегулированием.

"Когда я услышал, как канцлер Германии [Фридрих Мерц] сказал, что война в Иране — это не наша война, я ответил:"Ну, война в Украине тоже не наша, но мы все равно помогли". Мне показалось, что это было очень неуместное заявление. Но он его сделал. И уже не может его отозвать. И я повторил, что Украина — это не наша война. Это же нас не касается. Это тысячи и тысячи километров отсюда, но я бы хотел, чтобы все эти молодые люди перестали гибнуть. Я имею в виду, их убивают — это как бойня. То, что там происходит - ужасно", — добавил американский президент.

Что предшествовало?

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления части оружия, которое предназначалось для Украины, на Ближний Восток на фоне истощения запасов боеприпасов американской армии.

Среди вооружения, которое может быть перенаправлено, называют ракеты-перехватчики для систем ПВО, которые заказывали в рамках программы PURL, по которой партнеры США по НАТО покупают американское оружие для Украины. В то же время собеседники издания указывали, что окончательное решение еще не принято.

