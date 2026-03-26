Трамп о перенаправлении оружия из Украины на Ближний Восток: США постоянно это делают, это не наша война

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп не опровергает сообщения СМИ о том, что США рассматривают возможность перенаправления части оружия, предназначенного для Украины, на Ближний Восток.

Об этом политик заявил во время пресс-брифинга 26 марта, передает Цензор.НЕТ.

Об оружии

Трамп ответил на вопрос, перенаправляют ли США часть вооружения, предназначенного для Украины, на Ближний Восток.

"Мы делаем это постоянно. У нас много боеприпасов. У нас их огромное количество. В Германии и Европе мы просто завалены ими. Иногда мы берем из одного места и используем для другого. Мы помогаем Украине, это начал Байден. Он отдал им 350 миллиардов долларов, это слишком много. Теперь мы продаем оружие НАТО, они передают Украине. Они передают это им, но нам платят за все, что мы отдаем, мы больше ничего не дарим", — заявил он.

Об окончании войны

Он добавил, что ситуация с Украиной "очень сложная", но США продолжают работать над ее урегулированием.

"Когда я услышал, как канцлер Германии [Фридрих Мерц] сказал, что война в Иране — это не наша война, я ответил:"Ну, война в Украине тоже не наша, но мы все равно помогли". Мне показалось, что это было очень неуместное заявление. Но он его сделал. И уже не может его отозвать. И я повторил, что Украина — это не наша война. Это же нас не касается. Это тысячи и тысячи километров отсюда, но я бы хотел, чтобы все эти молодые люди перестали гибнуть. Я имею в виду, их убивают — это как бойня. То, что там происходит - ужасно", — добавил американский президент.

Что предшествовало?

  • Ранее СМИ сообщили, что Пентагон рассматривает возможность перенаправления части оружия, которое предназначалось для Украины, на Ближний Восток на фоне истощения запасов боеприпасов американской армии.
  • Среди вооружения, которое может быть перенаправлено, называют ракеты-перехватчики для систем ПВО, которые заказывали в рамках программы PURL, по которой партнеры США по НАТО покупают американское оружие для Украины. В то же время собеседники издания указывали, что окончательное решение еще не принято.

Чудовий гарант безпеки! Треба брать!
26.03.2026 18:32 Ответить
Берем два, заверните в Будапештский Меморандум.
26.03.2026 18:43 Ответить
Нарешті Трамп почав розбиратися де його війна, а де - не його
26.03.2026 18:33 Ответить
Отакий гуманоїд - хоче зупинити війну в Україні давлячи на Україну
26.03.2026 18:35 Ответить
Підрас що трамп що зе
26.03.2026 18:35 Ответить
А війна в Ірані чия? 🤔 Невже європейців? 😲
26.03.2026 18:36 Ответить
Байдена
26.03.2026 18:46 Ответить
зєля номер 2. а може і 1
26.03.2026 18:37 Ответить
Україна повинна терміново відновити свій ядерний статус. тоді в трампона зявиться іньша думка
26.03.2026 18:37 Ответить
Піда...!!!! А хто змусив Україну віддати атомну зброю,мабуть Ленін!!!! Тварюка,сам весь час заявляв,що в Україні то не їхня війна,а тепер Мерц крайній,ВИРОДОК ДЕБІЛЬНИЙ!!!! Іран тільки наближається до бомби,в Півн. Кореї є якась бомбочка і увесь світ перед ними на колінах,а щоб було з наявністю українського арсеналу атомного озброєння!! І це не їхня війна.ДЕГЕНЕРАТ!!!!
26.03.2026 18:39 Ответить
Не атомну, а звичайну...і не ленін, а кайзер...результат 75 років московсько-більшовистської окупації...а тепер і ця війна
26.03.2026 19:01 Ответить
То повертай гроші!!!

За цю зброю вже платили.
26.03.2026 18:43 Ответить
Він реально пи₴дить європейські бабки під свої постійні ідіотські балачки про 350 мільярдів і Байдена.
26.03.2026 18:52 Ответить
Так і не зрозумів чи Іран це його війна чи Європи?
26.03.2026 18:43 Ответить
Рудий гандон з першого дня почав обдирати Європу за зброю для України, а тепер хоче, щоб йому Європа допомагала з іраном. Посилайте баригу за московським кораблем.
26.03.2026 18:46 Ответить
підпис під будапештським меморандумом, тиск американського президента на політиків України, то це було курва ваше.
а зараз - це не наше.
і от з цим мурлом, підписувати "гарантії безпеки"? та воно своїм труселям тих гарантій вже дати не може..
26.03.2026 18:46 Ответить
По логике Трампа,хочешь помощи от НАТО тоже плати ,а то как? Если Европе помогать то за деньги,а тебе должны на халяву,и плюс к этому ты никого в *** не ставишь,ну кроме друга Володьи и Ким Чен Ина.
26.03.2026 18:47 Ответить
Хто і для чого про щось постійно питає цю істоту? Для хайпу в тік токі?
26.03.2026 18:49 Ответить
А яке відношення має Трамп і НАТО до чужої війни?
До війни Ізраїлю проти Ірану.
26.03.2026 18:50 Ответить
Іран звісно не за тисячі кілометрів від США.
26.03.2026 18:51 Ответить
"Ну, війна в Україні також не наша, але ми все одно допомогли"
Скільки авіаносців направив Трамп, скільки літаків США бомбили москву, скільки військових США було направлено до України?
Трамп вимагає від НАТО саме військової допомоги у не своїй війні.
26.03.2026 18:52 Ответить
Якби США не доклали зусиль для позбавлення України ЯЗ під гарантії територіальної цілісності України зі сторони США то ніякої війни проти України ********* не почав би. Трамп бреше. Війна в Україні якраз саме та війна за яку відповідає США.
26.03.2026 18:54 Ответить
Якби не фантастична боягузтво арабів, вони б не були гаремними ****** США та Ізраїлю яких періодично б'ють і е*ут, щоб пам'ятали хто їх господар.
26.03.2026 19:01 Ответить
 
 