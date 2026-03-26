США готовят страховую программу для судов в Ормузском проливе

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в ближайшее время начнётся реализация американской страховой программы для поддержки судоходства через Ормузский пролив.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его выступлении во время заседания кабинета президента США Дональда Трампа в Белом доме. 

По словам Бессента, которые  цитирует издание Bloomberg, новая инициатива должна помочь восстановить стабильные поставки энергоресурсов на мировые рынки. Речь идет прежде всего о нефти и газе, транспортировка которых в регионе остается уязвимой из-за рисков безопасности.

Страхование судов и безопасность перевозок

Американские власти планируют ввести программу морского страхования при участии Международной корпорации финансирования развития США. Она предусматривает предоставление страховых гарантий судовладельцам, а также военно-морское сопровождение для безопасного прохождения судов.

В реализации инициативы будет участвовать Центральное командование США. Ожидается, что это позволит значительно повысить уровень безопасности в регионе Персидского залива.

"Нефтяной рынок хорошо обеспечен. Мы приняли меры, чтобы обеспечить доступность нефти, которая оставалась в море, для мирового рынка", — заявил Бессент.

Влияние на мировые рынки энергоносителей

Запуск программы может способствовать возвращению на мировой рынок значительной части энергоресурсов, которые ранее не могли транспортироваться из-за рисков в Ормузском проливе. Это, в свою очередь, может стабилизировать цены и улучшить ситуацию с поставками.

Ранее министр транспорта США Шон Даффи также сообщал о подготовке государственной страховой программы для поддержки судоходства в регионе.

Страховка = нафта + баржа+ 100% і "-" екіпаж....
26.03.2026 20:26 Ответить
Ходіть без страху - США вас прикриє - може
26.03.2026 20:28 Ответить
Будапештский меморандум?
26.03.2026 20:31 Ответить
Одна банда отжимает улицу у другой банды?
26.03.2026 20:30 Ответить
"У Нідерландах ймовірно знайшли рештки д'Артаньяна"
Ця новина значно важливіша)
26.03.2026 20:31 Ответить
Брешуть!
Його треба шукати у Єревані...
26.03.2026 20:37 Ответить
taco
26.03.2026 20:36 Ответить
Наготували вже, кулінари хєрові!
26.03.2026 20:37 Ответить
 
 