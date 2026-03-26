США готовят страховую программу для судов в Ормузском проливе

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в ближайшее время начнётся реализация американской страховой программы для поддержки судоходства через Ормузский пролив.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его выступлении во время заседания кабинета президента США Дональда Трампа в Белом доме.

По словам Бессента, которые цитирует издание Bloomberg, новая инициатива должна помочь восстановить стабильные поставки энергоресурсов на мировые рынки. Речь идет прежде всего о нефти и газе, транспортировка которых в регионе остается уязвимой из-за рисков безопасности.

Страхование судов и безопасность перевозок

Американские власти планируют ввести программу морского страхования при участии Международной корпорации финансирования развития США. Она предусматривает предоставление страховых гарантий судовладельцам, а также военно-морское сопровождение для безопасного прохождения судов.

В реализации инициативы будет участвовать Центральное командование США. Ожидается, что это позволит значительно повысить уровень безопасности в регионе Персидского залива.

"Нефтяной рынок хорошо обеспечен. Мы приняли меры, чтобы обеспечить доступность нефти, которая оставалась в море, для мирового рынка", — заявил Бессент.

Влияние на мировые рынки энергоносителей

Запуск программы может способствовать возвращению на мировой рынок значительной части энергоресурсов, которые ранее не могли транспортироваться из-за рисков в Ормузском проливе. Это, в свою очередь, может стабилизировать цены и улучшить ситуацию с поставками.

Ранее министр транспорта США Шон Даффи также сообщал о подготовке государственной страховой программы для поддержки судоходства в регионе.