Десантный корабль США с 3500 морпехами прибыл на Ближний Восток

На Ближний Восток, в зону ответственности Центрального командования США, прибыл американский десантный корабль USS Tripoli.

Об этом в соцсети Х сообщает Центральное командование США.

"Американские моряки и морские пехотинцы на борту десантного корабля USS Tripoli прибыли в зону ответственности Центрального командования США 27 марта", — говорится в сообщении.

На борту судна находятся около 3500 моряков и морских пехотинцев.

Корабль USS Tripoli является флагманом десантной группы Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit. Помимо десантных и тактических средств, авиационная группа корабля включает транспортные самолеты и ударную авиацию.

