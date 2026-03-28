Десантный корабль США с 3500 морпехами прибыл на Ближний Восток
На Ближний Восток, в зону ответственности Центрального командования США, прибыл американский десантный корабль USS Tripoli.
Об этом в соцсети Х сообщает Центральное командование США, информирует Цензор.НЕТ.
"Американские моряки и морские пехотинцы на борту десантного корабля USS Tripoli прибыли в зону ответственности Центрального командования США 27 марта", — говорится в сообщении.
На борту судна находятся около 3500 моряков и морских пехотинцев.
Корабль USS Tripoli является флагманом десантной группы Tripoli Amphibious Ready Group / 31st Marine Expeditionary Unit. Помимо десантных и тактических средств, авиационная группа корабля включает транспортные самолеты и ударную авиацию.
чи, готові шанувальники мага, зустрічати морпехів в ящиках?
На цьому піку в країні перебувало приблизно 170 000 солдатів.
Або,кількістю одної механізованої бригади.