США могут направить до 10 тысяч военных на Ближний Восток и усилить присутствие в регионе, – Axios
США могут направить дополнительные 10 тысяч военнослужащих на Ближний Восток уже в ближайшие дни.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны США.
Отмечается, что в случае принятия такого решения Соединенные Штаты значительно увеличат численность своего военного контингента в регионе.
Вероятная подготовка к операции
По данным источников, этот шаг может свидетельствовать о подготовке к наземной операции, в частности в Иране.
В то же время окончательное решение еще не принято.
Как сообщается, дополнительные военные могут быть переброшены из других боевых частей, а не из тех, которые уже находятся в регионе.
Контекст переговоров
Это происходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о "позитивных переговорах" с Ираном по поводу завершения войны.
В то же время в Иране не соглашаются с американскими условиями и считают дипломатическое давление США "очередным трюком".
