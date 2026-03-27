РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11084 посетителя онлайн
Новости Операция США против Ирана
377 14

США могут направить до 10 тысяч военных на Ближний Восток и усилить присутствие в регионе, – Axios

Пентагон рассматривает возможность отправки до 10 тысяч военных на Ближний Восток

США могут направить дополнительные 10 тысяч военнослужащих на Ближний Восток уже в ближайшие дни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны США.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Отмечается, что в случае принятия такого решения Соединенные Штаты значительно увеличат численность своего военного контингента в регионе.

Вероятная подготовка к операции

По данным источников, этот шаг может свидетельствовать о подготовке к наземной операции, в частности в Иране.

В то же время окончательное решение еще не принято.

Как сообщается, дополнительные военные могут быть переброшены из других боевых частей, а не из тех, которые уже находятся в регионе.

Контекст переговоров

Это происходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о "позитивных переговорах" с Ираном по поводу завершения войны.

В то же время в Иране не соглашаются с американскими условиями и считают дипломатическое давление США "очередным трюком".

Автор: 

армия (8277) США (28967) Ближний Восток (160)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
Це феномен - ТАКО - біржова гра на очікуваннях.
показать весь комментарий
27.03.2026 10:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
обісраний імбецил трамп знову насипає цифрами?
талановитий пізділовець!
ще є питання, чому доні хронічний банкрут?
показать весь комментарий
27.03.2026 09:44 Ответить
З 10 тисячами? Серйозно? Чи острови захоплюватимуть? Так це все одно не призведе до бажаного ефекту.
показать весь комментарий
27.03.2026 09:44 Ответить
а який по-вашому бажаний ефект?
показать весь комментарий
27.03.2026 09:57 Ответить
Розблокувати протоку.
показать весь комментарий
27.03.2026 09:58 Ответить
ну це для вас, для мене, для європи там, бажаний результат. а з чого ви взяли, що це бажаний результат для американців? особливо якшо розглядяти усі ці події як підготовчий крок до неминучої війни з китаєм?
показать весь комментарий
27.03.2026 10:02 Ответить
А з чого Ви взяли, що це не так?
показать весь комментарий
27.03.2026 10:09 Ответить
я лише провожу історичні паралелі. що робили американці перед війною з японією? лишили їх доступу до нафти. шо робили совки з британцями на початку радянсько-німецької війни? лишили німеччину доступу до нафти, тієї ж іранської, до речі. шо роблять зараз американці - беруть під контроль китайських постачальників нафти. а все решта - то білий шум, імхо.
показать весь комментарий
27.03.2026 10:16 Ответить
У китайців є російська нафта та родовища навкруги індонезійських та малайських островів на випадок війни.
показать весь комментарий
27.03.2026 10:28 Ответить
рудий думав, шо у казку потрапив
та ні, рудий, ти в реальне життя війну вляпався
при цьому сам вляпався, без сторонньої допомоги
показать весь комментарий
27.03.2026 09:45 Ответить
ще й корєфан ***** зробить усе, шоби перетворити життя свого рудого корєша на пекло
показать весь комментарий
27.03.2026 09:50 Ответить
А можуть і не направити.
Можуть висадитися на острів... а можуть і не висадитися.
Можуть організувати конвої для нафтотанкерів... а можуть і не організувати.
Можуть оплатити страховку для танкерів... а можуть і не оплатити.
Можуть знищити весь Іран... а можуть і не знищити.
показать весь комментарий
27.03.2026 09:51 Ответить
Можуть за 4-6 тижнів закінчити війну... а можуть і не закінчити.
показать весь комментарий
27.03.2026 09:55 Ответить
показать весь комментарий
27.03.2026 10:03 Ответить
Наземна операція США в Ірані закінчиться феєричним геополітичним провалом. Заявлені цілі не будуть виконані швидко і якісно, принаймні ті про які просторікував Трамп, постійно їх змінюючи, відкладаючи і "коректуючи" на фоні проголошення "безсумнівної перемоги". Для підтримання гуманного порядку в разі окупації ************ величезний контингент окупантів, які муситимуть виконувати поліційні функції з повним забезпеченням всіх потреб окупованих - їжа, вода, паливо, медицина, порядок, зайнятість, навчання, пенсії і т. п.. Якщо окупантів та коштів недостатньо доведеться застосовувати терор і фашистські методи - за вбивство окупанта ліквідовувати заручників, знищувати села і міста за надання притулку і підтримку "партизанів". Сподіваюсь навіть абсолютно некомпетентна МАГА-адміністрація Трампа стала про це здогадуватись. Скільки мільйонів має загинути і яку суму в мільярдах (трильйонах) доларів мають витратити платники податків в США та країни світу під тиском США, тобто "союзники" яким Трамп висловлює зневагу і презирство, для того, щоб Ізраїль весело співав "Хава нагіла" і продовжував масово "винищувати мусульманських терористів до останнього" та розширювати територію Ізраїлю?
показать весь комментарий
27.03.2026 10:07 Ответить
 
 