США могут направить до 10 тысяч военных на Ближний Восток и усилить присутствие в регионе, – Axios

США могут направить дополнительные 10 тысяч военнослужащих на Ближний Восток уже в ближайшие дни.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника Министерства обороны США.

Отмечается, что в случае принятия такого решения Соединенные Штаты значительно увеличат численность своего военного контингента в регионе.

Вероятная подготовка к операции

По данным источников, этот шаг может свидетельствовать о подготовке к наземной операции, в частности в Иране.

В то же время окончательное решение еще не принято.

Как сообщается, дополнительные военные могут быть переброшены из других боевых частей, а не из тех, которые уже находятся в регионе.

Читайте: США приостанавливают удары по энергообъектам Ирана до 6 апреля. Переговоры продолжаются, - Трамп

Контекст переговоров

Это происходит на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о "позитивных переговорах" с Ираном по поводу завершения войны.

В то же время в Иране не соглашаются с американскими условиями и считают дипломатическое давление США "очередным трюком".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп: Очень разочарован в НАТО, они не помогли с Ираном – США это запомнят