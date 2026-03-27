США можуть направити до 10 тисяч військових на Близький Схід і посилити присутність у регіоні, – Axios
США можуть відправити додаткові 10 тисяч військових на Близький Схід уже найближчими днями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Axios з посиланням на високопоставленого чиновника Міністерства оборони США.
Зазначається, що у разі ухвалення такого рішення Сполучені Штати значно наростять кількість свого військового контингенту в регіоні.
Ймовірна підготовка до операції
За даними джерел, цей крок може свідчити про підготовку до наземної операції, зокрема в Ірані.
Водночас остаточне рішення ще не ухвалене.
Як повідомляється, додаткові військові можуть бути перекинуті з інших бойових частин, а не з тих, які вже перебувають у регіоні.
Контекст переговорів
Це відбувається на тлі заяв президента США Дональда Трампа про "позитивні переговори" з Іраном щодо завершення війни.
Водночас в Ірані не погоджуються з американськими умовами та вважають дипломатичний тиск США "черговим трюком".
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