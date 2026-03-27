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Новини Операція США проти Ірану
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США можуть направити до 10 тисяч військових на Близький Схід і посилити присутність у регіоні, – Axios

Пентагон розглядає відправку до 10 тисяч військових на Близький Схід

США можуть відправити додаткові 10 тисяч військових на Близький Схід уже найближчими днями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Axios з посиланням на високопоставленого чиновника Міністерства оборони США.

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Зазначається, що у разі ухвалення такого рішення Сполучені Штати значно наростять кількість свого військового контингенту в регіоні.

Ймовірна підготовка до операції

За даними джерел, цей крок може свідчити про підготовку до наземної операції, зокрема в Ірані.

Водночас остаточне рішення ще не ухвалене.

Як повідомляється, додаткові військові можуть бути перекинуті з інших бойових частин, а не з тих, які вже перебувають у регіоні.

Читайте: США призупиняють удари по енергооб’єктах Ірану до 6 квітня. Переговори тривають, - Трамп

Контекст переговорів

Це відбувається на тлі заяв президента США Дональда Трампа про "позитивні переговори" з Іраном щодо завершення війни.

Водночас в Ірані не погоджуються з американськими умовами та вважають дипломатичний тиск США "черговим трюком".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: Дуже розчарований в НАТО, вони не допомогли з Іраном – США це запам’ятають

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армія (3734) США (26880) Близький Схід (359)
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Топ коментарі
+3
А можуть і не направити.
Можуть висадитися на острів... а можуть і не висадитися.
Можуть організувати конвої для нафтотанкерів... а можуть і не організувати.
Можуть оплатити страховку для танкерів... а можуть і не оплатити.
Можуть знищити весь Іран... а можуть і не знищити.
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27.03.2026 09:51 Відповісти
+3
Наземна операція США в Ірані закінчиться феєричним геополітичним провалом. Заявлені цілі не будуть виконані швидко і якісно, принаймні ті про які просторікував Трамп, постійно їх змінюючи, відкладаючи і "коректуючи" на фоні проголошення "безсумнівної перемоги". Для підтримання гуманного порядку в разі окупації ************ величезний контингент окупантів, які муситимуть виконувати поліційні функції з повним забезпеченням всіх потреб окупованих - їжа, вода, паливо, медицина, порядок, зайнятість, навчання, пенсії і т. п.. Якщо окупантів та коштів недостатньо доведеться застосовувати терор і фашистські методи - за вбивство окупанта ліквідовувати заручників, знищувати села і міста за надання притулку і підтримку "партизанів". Сподіваюсь навіть абсолютно некомпетентна МАГА-адміністрація Трампа стала про це здогадуватись. Скільки мільйонів має загинути і яку суму в мільярдах (трильйонах) доларів мають витратити платники податків в США та країни світу під тиском США, тобто "союзники" яким Трамп висловлює зневагу і презирство, для того, щоб Ізраїль весело співав "Хава нагіла" і продовжував масово "винищувати мусульманських терористів до останнього" та розширювати територію Ізраїлю?
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27.03.2026 10:07 Відповісти
+1
Це феномен - ТАКО - біржова гра на очікуваннях.
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27.03.2026 10:03 Відповісти

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