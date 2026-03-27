США можуть направити до 10 тисяч військових на Близький Схід і посилити присутність у регіоні, – Axios

США можуть відправити додаткові 10 тисяч військових на Близький Схід уже найближчими днями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Axios з посиланням на високопоставленого чиновника Міністерства оборони США.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, що у разі ухвалення такого рішення Сполучені Штати значно наростять кількість свого військового контингенту в регіоні.

Ймовірна підготовка до операції

За даними джерел, цей крок може свідчити про підготовку до наземної операції, зокрема в Ірані.

Водночас остаточне рішення ще не ухвалене.

Як повідомляється, додаткові військові можуть бути перекинуті з інших бойових частин, а не з тих, які вже перебувають у регіоні.

Читайте: США призупиняють удари по енергооб’єктах Ірану до 6 квітня. Переговори тривають, - Трамп

Контекст переговорів

Це відбувається на тлі заяв президента США Дональда Трампа про "позитивні переговори" з Іраном щодо завершення війни.

Водночас в Ірані не погоджуються з американськими умовами та вважають дипломатичний тиск США "черговим трюком".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп: Дуже розчарований в НАТО, вони не допомогли з Іраном – США це запам’ятають