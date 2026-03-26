США призупиняють удари по енергооб’єктах Ірану до 6 квітня. Переговори тривають, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати призупинять "знищення енергетичних об’єктів" Ірану ще на 10 днів –– до 6 квітня.
Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.
Заява політика
За словами Трампа, він ухвалив таке рішення на прохання уряду Ірану. Так, Штати відкладуть удари по іранській енергетичній інфраструктурі до вечора 6 квітня 2026 року.
"Переговори тривають і, попри помилкові заяви про протилежне з боку ЗМІ, що поширюють фейкові новини, та інших сторін, просуваються дуже успішно", - додав він.
Що передувало?
За даними ЗМІ, Пентагон розробляє військові варіанти "останнього удару" по Ірану, які можуть включати використання наземних військ та масштабні авіаудари.
Посадовці та джерела, знайомі з внутрішніми дискусіями, описують чотири основні варіанти "останнього удару":
- вторгнення або блокування острова Харг –– головного центру експорту нафти Ірану;
- вторгнення на острів Ларак, що допомагає Ірану контролювати Ормузьку протоку. Там розташовано іранські бункери, ударні кораблі, здатні підривати вантажні судна, та радари, що відстежують пересування в протоці;
- захоплення стратегічно важливого острова Абу-Муса та двох менших островів, що розташовані поблизу західного входу до протоки та контролюються Іраном, але на які також претендують ОАЕ;
- блокування або захоплення суден, що експортують іранську нафту, на східній стороні Ормузької протоки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль