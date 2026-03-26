США призупиняють удари по енергооб’єктах Ірану до 6 квітня. Переговори тривають, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати призупинять "знищення енергетичних об’єктів" Ірану ще на 10 днів –– до 6 квітня.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява політика

За словами Трампа, він ухвалив таке рішення на прохання уряду Ірану. Так, Штати відкладуть удари по іранській енергетичній інфраструктурі до вечора 6 квітня 2026 року.

"Переговори тривають і, попри помилкові заяви про протилежне з боку ЗМІ, що поширюють фейкові новини, та інших сторін, просуваються дуже успішно", - додав він.

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Що передувало?

За даними ЗМІ, Пентагон розробляє військові варіанти "останнього удару" по Ірану, які можуть включати використання наземних військ та масштабні авіаудари.

Посадовці та джерела, знайомі з внутрішніми дискусіями, описують чотири основні варіанти "останнього удару":

вторгнення або блокування острова Харг –– головного центру експорту нафти Ірану;

вторгнення на острів Ларак, що допомагає Ірану контролювати Ормузьку протоку. Там розташовано іранські бункери, ударні кораблі, здатні підривати вантажні судна, та радари, що відстежують пересування в протоці;

захоплення стратегічно важливого острова Абу-Муса та двох менших островів, що розташовані поблизу західного входу до протоки та контролюються Іраном, але на які також претендують ОАЕ;

блокування або захоплення суден, що експортують іранську нафту, на східній стороні Ормузької протоки.

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