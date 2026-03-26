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Новини Операція США проти Ірану
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США призупиняють удари по енергооб’єктах Ірану до 6 квітня. Переговори тривають, - Трамп

трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати призупинять "знищення енергетичних об’єктів" Ірану ще на 10 днів –– до 6 квітня.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, інформує Цензор.НЕТ.

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Заява політика

За словами Трампа, він ухвалив таке рішення на прохання уряду Ірану. Так, Штати відкладуть удари по іранській енергетичній інфраструктурі до вечора 6 квітня 2026 року.

"Переговори тривають і, попри помилкові заяви про протилежне з боку ЗМІ, що поширюють фейкові новини, та інших сторін, просуваються дуже успішно", - додав він.

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Трамп заявив, що призупиняє атаки США на енергооб’єкти Ірану на 10 днів

Що передувало?

За даними ЗМІ, Пентагон розробляє військові варіанти "останнього удару" по Ірану, які можуть включати використання наземних військ та масштабні авіаудари.

Посадовці та джерела, знайомі з внутрішніми дискусіями, описують чотири основні варіанти "останнього удару":

  • вторгнення або блокування острова Харг –– головного центру експорту нафти Ірану;
  • вторгнення на острів Ларак, що допомагає Ірану контролювати Ормузьку протоку. Там розташовано іранські бункери, ударні кораблі, здатні підривати вантажні судна, та радари, що відстежують пересування в протоці;
  • захоплення стратегічно важливого острова Абу-Муса та двох менших островів, що розташовані поблизу західного входу до протоки та контролюються Іраном, але на які також претендують ОАЕ;
  • блокування або захоплення суден, що експортують іранську нафту, на східній стороні Ормузької протоки.

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Іран (3572) США (26880) Трамп Дональд (9030)
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Топ коментарі
+16
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26.03.2026 22:48 Відповісти
+15
що б ви розуміли територія Ірану це як 3 теріторії України. по великому рахунку Іран виграв цю битву. США обісралося і ще раз піддтвердело що воєний потенціал США це надувна кулька
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26.03.2026 22:48 Відповісти
+8
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26.03.2026 23:10 Відповісти

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