Переговори з Іраном тривають, деталі є таємницею, - Рубіо
Переговори щодо Ірану продовжуються, і США повідомляють про певний прогрес.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві держсекретаря США Марко Рубіо напередодні зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Франції. Американського високопосадовця цитує CNN.
Прогрес у перемовинах, але деталі приховують
Рубіо відмовився розкривати конкретних співрозмовників і зазначив, що переговори проходять через країни-посередники.
"Є країни-посередники, які передають повідомлення, і прогрес досягнуто – досягнуто певного конкретного прогресу", – сказав держсекретар США.
За його словами, процес є тривалим та мінливим. Адміністрація США сподівається провести новий раунд перемовин з Іраном вже 28–29 березня.
Вимоги та позиція Ірану
За посередництва Пакистану Ірану передали "перелік з 15 пунктів", що фактично відображає умови Вашингтона щодо завершення війни. Документ включає обмеження на озброєння Ірану, припинення підтримки проксі-формувань у регіоні та визнання існування Ізраїлю.
Низка іранських ЗМІ цитує неназваного представника Тегерану, який заявив, що Іран не прийме "15 пунктів" Трампа та сам вирішуватиме, коли і на яких умовах завершувати конфлікт.
- Нагадаємо, вже 27 березня Рубіо вирушить до Франції на зустріч глав МЗС G7: обговорюватимуть, зокрема, Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Але це не точно...