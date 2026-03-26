Переговори з Іраном тривають, деталі є таємницею, - Рубіо

Переговори щодо Ірану продовжуються, і США повідомляють про певний прогрес.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві держсекретаря США Марко Рубіо напередодні зустрічі міністрів закордонних справ G7 у Франції. Американського високопосадовця цитує CNN.

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Прогрес у перемовинах, але деталі приховують

Рубіо відмовився розкривати конкретних співрозмовників і зазначив, що переговори проходять через країни-посередники.

"Є країни-посередники, які передають повідомлення, і прогрес досягнуто – досягнуто певного конкретного прогресу", – сказав держсекретар США.

За його словами, процес є тривалим та мінливим. Адміністрація США сподівається провести новий раунд перемовин з Іраном вже 28–29 березня.

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Вимоги та позиція Ірану

За посередництва Пакистану Ірану передали "перелік з 15 пунктів", що фактично відображає умови Вашингтона щодо завершення війни. Документ включає обмеження на озброєння Ірану, припинення підтримки проксі-формувань у регіоні та визнання існування Ізраїлю.

Низка іранських ЗМІ цитує неназваного представника Тегерану, який заявив, що Іран не прийме "15 пунктів" Трампа та сам вирішуватиме, коли і на яких умовах завершувати конфлікт.

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Нагадаємо, вже 27 березня Рубіо вирушить до Франції на зустріч глав МЗС G7: обговорюватимуть, зокрема, Україну.

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