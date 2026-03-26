Переговоры с Ираном продолжаются, детали остаются в секрете, - Рубио

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио накануне встречи министров иностранных дел G7 во Франции. Американского высокопоставленного чиновника цитирует CNN.

Прогресс в переговорах, но детали скрывают

Рубио отказался раскрывать конкретных собеседников и отметил, что переговоры проходят через страны-посредники.

"Есть страны-посредники, которые передают сообщения, и прогресс достигнут — достигнут определенный конкретный прогресс", — сказал госсекретарь США.

По его словам, процесс является длительным и изменчивым. Администрация США надеется провести новый раунд переговоров с Ираном уже 28–29 марта.

Читайте также: G7 не оставит Украину без внимания, — Кая Каллас

Требования и позиция Ирана

При посредничестве Пакистана Ирану передали "перечень из 15 пунктов", который фактически отражает условия Вашингтона по завершению войны. Документ включает ограничения на вооружение Ирана, прекращение поддержки прокси-формирований в регионе и признание существования Израиля.

Ряд иранских СМИ цитирует неназванного представителя Тегерана, который заявил, что Иран не примет "15 пунктов" Трампа и сам будет решать, когда и на каких условиях завершать конфликт.

Читайте также: Переговоры США и Ирана проходят продуктивно. Не верьте фейкам, — Белый дом

Яка там таємниця? Іран віддає Ормузську протоку, підписує з США договір про корисні копалини і гарантії безпеки, а Ізраїль обіцяє більше не нападати !
Але це не точно...
Сдуру застрял рыжими рогами и хрен его знает, как теперь выпутываться
Якби були хоч якісь позитивні досягнення - піндоси вже в верещали про перемоги. Значить справи не дуже)
Ізраїль зробе так, що перемовників просто зовсім не залишиться.
В Иране по разным оценкам до 90 млн. населения. Израиль много может, но кто-то да останется.
То Рижий Гамадріл розголосив державну таємницю і на нього відкриють нову кримінальну справу, сказавши, що йому пропонували стати новим аятолою? Чи він збрехав свому стаду, а всі державні сосунці зробили вигляд що так і треба?
Ой , Рубіо восстал из пєпла Иранської тусовочки . Є про що погадати політологам - чи він вже не хоче стати президентом, чи йому Венс пообіцяв місце у майбутньому - в далекому-далекому...
Вже більярдери силіконової долини не ставитимуть на нього? Чи якщо угорці стануть перед ним на колінця й скажуть - ми усі за ОРБАНА !!! ...А проголосують за тезку героя України Мадяра?
Чула ніби-то - Вітьок+Зятьок стали не в"їзними до Ірану за те , що дали Хегсету не вірний знак підтримати Трампа в підтримці Нетаньяху
в "трампла- куйла із США" не було таємниць ,аж раптом , в Рубіо вони з'явились???
Шо палучіца - то і ПЛАН!
Посередник в переговорах США з Іраном давно відомий широкому колу. Напевно ніхто не забув хорошого друга рудого півня )(уйло кремлівське. )(уйло пообіцяв драпу закінчити війну в Ірані до 6 квітня, якщо вимоги Ірана будуть виконані.
рубіо теж ******* в унісон з трампом.
