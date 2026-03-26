Переговоры с Ираном продолжаются, детали остаются в секрете, - Рубио

Переговоры по Ирану продолжаются, и США сообщают об определенном прогрессе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио накануне встречи министров иностранных дел G7 во Франции. Американского высокопоставленного чиновника цитирует CNN.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Прогресс в переговорах, но детали скрывают

Рубио отказался раскрывать конкретных собеседников и отметил, что переговоры проходят через страны-посредники.

"Есть страны-посредники, которые передают сообщения, и прогресс достигнут — достигнут определенный конкретный прогресс", — сказал госсекретарь США.

По его словам, процесс является длительным и изменчивым. Администрация США надеется провести новый раунд переговоров с Ираном уже 28–29 марта.

Требования и позиция Ирана

При посредничестве Пакистана Ирану передали "перечень из 15 пунктов", который фактически отражает условия Вашингтона по завершению войны. Документ включает ограничения на вооружение Ирана, прекращение поддержки прокси-формирований в регионе и признание существования Израиля.

Ряд иранских СМИ цитирует неназванного представителя Тегерана, который заявил, что Иран не примет "15 пунктов" Трампа и сам будет решать, когда и на каких условиях завершать конфликт.

Напомним, уже 27 марта Рубио отправится во Францию на встречу глав МИД G7: обсуждать будут, в частности, Украину.

