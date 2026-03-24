Рубио отправится во Францию на встречу глав МИД G7: будут обсуждать, в частности, Украину
Госсекретарь США Марко Рубио 27 марта посетит Францию, где примет участие в саммите министров иностранных дел стран G7.
Об этом сообщила пресс-служба Госдепа, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Там отметили, что Рубио обсудит с коллегами общие проблемы безопасности и возможности для сотрудничества.
Среди главных тем будут война в Украине, ситуация на Ближнем Востоке и угрозы миру и стабильности во всем мире.
Что предшествовало
- Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
- Впоследствии СМИ сообщили, что
Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.
- Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская
делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.
- 22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах возможного продолжения обменов в ходе переговоров в США.
- Уиткофф заявил, что переговоры делегаций Украины и США во Флориде "были сосредоточены на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины".
бо, маню не може без обнімашек з бубочкой.....