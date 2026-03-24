Рубио отправится во Францию на встречу глав МИД G7: будут обсуждать, в частности, Украину

Рубио отправится во Францию: будут обсуждать Украину

Госсекретарь США Марко Рубио 27 марта посетит Францию, где примет участие в саммите министров иностранных дел стран G7.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепа, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что Рубио обсудит с коллегами общие проблемы безопасности и возможности для сотрудничества.

Среди главных тем будут война в Украине, ситуация на Ближнем Востоке и угрозы миру и стабильности во всем мире.

Читайте: Рубио отреагировал на смерть Патриарха Филарета: госсекретарь США выразил соболезнования украинскому народу

  • Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности возобновить переговорный процесс по завершению войны России против Украины. Он сообщил, что политическая часть украинской переговорной группы уже отправилась в Соединенные Штаты. Встреча сторон ожидается в ближайшую субботу.
  • Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет участвовать в переговорах между Украиной и США в Соединенных Штатах, запланированных на 21 марта.
  • Впоследствии СМИ сообщили, что

    Украину будут представлять секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель ОП Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

    Со стороны США будет присутствовать спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

  • Президент Владимир Зеленский сообщал, что украинская

    делегация в воскресенье продолжит переговоры с представителями США.

  • 22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о сигналах возможного продолжения обменов в ходе переговоров в США.
  • Уиткофф заявил, что переговоры делегаций Украины и США во Флориде "были сосредоточены на ключевых вопросах определения устойчивой и надежной системы безопасности для Украины".

Читайте: Франция захватила танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море

достатньо було би вітькова прислати.
24.03.2026 15:15 Ответить
зе!найдосвідченішого запрошено, як окремого гостя?
бо, маню не може без обнімашек з бубочкой.....
24.03.2026 15:16 Ответить
Московська війна ****** проти України, продовжується з 2014 року, Рубіо, мабуть знає, про що обговорити, часу було вдосталь з підписання США Будапештського меморандуму!!!!
24.03.2026 15:18 Ответить
Рубіо може мати аналогічну роль(ІНФОРМАТОР. КОТРИЙ ПЕРЕДАЄ ДАНІ КУЙЛУ) в G-7, яку виконують орбан,піцьо,і навроцький в ЄС І В НАТО,не виключено...?
24.03.2026 15:18 Ответить
 
 