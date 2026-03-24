Рубіо вирушить до Франції на зустріч глав МЗС G7: обговорюватимуть, зокрема, Україну

Держсекретар США Марко Рубіо 27 березня відвідає Францію, де візьме участь у саміті міністрів закордонних справ країн G7.

Про це повідомила пресслужба Держдепу, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Там зазначили, що Рубіо обговорить із колегами спільні проблеми безпеки та можливості для співпраці.

Серед головних тем будуть війна в Україні, ситуація на Близькому Сході та загрози миру та стабільності в усьому світі.

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Що передувало

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив про готовність відновити переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України. Він повідомив, що політична частина української переговорної групи вже вирушила до Сполучених Штатів. Зустріч сторін очікується найближчої суботи.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не братиме участі в переговорах між Україною та США у Сполучених Штатах, запланованих на 21 березня.

Згодом ЗМІ повідомили, що Україну представлятимуть секретар РНБО Рустем Умєров, керівник ОП Кирило Буданов і голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія. Зі сторони США буде присутній спецпредставник президента США Стів Віткофф.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що українська делегація в неділю продовжить переговори з представниками США.

22 березня президент України Володимир Зеленський повідомив про сигнали можливого продовження обмінів у ході перемовин у США.

Віткофф заявив, що перемовини делегацій України та США у Флориді "були зосереджені на ключових питаннях щодо визначення стійкої та надійної системи безпеки для України".

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