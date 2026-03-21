Рубіо відреагував на смерть Патріарха Філарета: держсекретар США висловив співчуття українському народу

Державний секретар Марко Рубіо висловив співчуття українському народу у зв’язку зі смертю Патріарха Філарета.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Рубіо.

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Рубіо відреагував на смерть Філарета

"Ми сумуємо з приводу смерті Його Святості Патріарха Філарета і висловлюємо щирі співчуття народу України та всім віруючим української православної громади", - сказано у заяві.

Рубіо заявив, що життя Філарета, присвячене служінню, сформувало духовну ідентичність України в ключові моменти її історії.

"Його спадщина житиме в силі релігійного та національного життя України. Нехай він спочиває з миром", - додав держсекретар США.

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Що передувало

Нагадаємо, що 20 березня на 98-му році життя помер Почесний Патріарх Філарет. Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

Він заявив, що "пам’ять про Патріарха Філарета залишаться в помісній автокефальній Українській Православній Церкві довіку".

Згодом у пресслужбі ПЦУ повідомили, що прощання з Патріархом Філаретом триватиме до 22 березня.

О 8:30 ранку неділі у Михайлівському соборі розпочнеться заупокійна Божественна літургія, яку у співслужінні єпископату і духовенства очолить Блаженнійший Митрополит Епіфаній.

Приблизно об 11 годині від Михайлівського монастиря через Софійську площу до Володимирського кафедрального собору вирушить жалобна процесія з тілом Патріарха. Після прибуття процесії у Володимирському соборі буде довершене відспівування та відбудеться поховання спочилого.

Більше про Патріарха Філарета

Український православний архієрей Філарет (у миру Михайло Денисенко) народився 23 січня 1929 року. Філарет очолював Українську православну церкву Київського патріархату з 1995 року.

У грудні 2018 року Православна церква України, яка отримала Томос від Вселенського Патріарха, назвала Філарета своїм Почесним патріархом.

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