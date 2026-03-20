Патріарх Філарет помер на 98-му році життя
На 98-му році життя помер Почесний патріарх Філарет.
Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Сьогодні глибокий сум і жаль у моєму серці, як і в серцях багатьох українців, бо нині завершився земний шлях Святійшого Патріарха Філарета.
Закликаю всеукраїнську паству підносити сердечні молитви за упокій душі новопреставленого Патріарха Філарета, який сьогодні відійшов до Господа. Просімо у Всевишнього прийняти його у Своєму Небесному Царстві. Сердечні співчуття рідним спочилого владики!" - йдеться в повідомленні.
Серце Патріарха Філарета зупинилося на 98-му році життя.
"Але молитва та пам’ять про нього залишаться в помісній автокефальній Українській Православній Церкві довіку. Нехай світлою і вічною буде пам’ять новопреставленого Патріарха, а душа його нехай радіє на небесах тим плодам, які його добра праця тут, на землі, дала і буде давати!
Царство Небесне, вічна пам’ять і вічний спокій спочилому Патріарху Філарету!" - підсумував Епіфаній.
Що передувало?
Раніше повідомлялось, що у зв’язку з погіршенням стану здоров’я Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета було госпіталізовано до одного з медичних закладів Києва.
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