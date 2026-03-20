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Новини Помер Патріарх Філарет
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Патріарх Філарет помер на 98-му році життя

Помер Патріарх Філарет: йому було 97 років

На 98-му році життя помер Почесний патріарх Філарет.

Про це повідомив предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Сьогодні глибокий сум і жаль у моєму серці, як і в серцях багатьох українців, бо нині завершився земний шлях Святійшого Патріарха Філарета.

Закликаю всеукраїнську паству підносити сердечні молитви за упокій душі новопреставленого Патріарха Філарета, який сьогодні відійшов до Господа. Просімо у Всевишнього прийняти його у Своєму Небесному Царстві. Сердечні співчуття рідним спочилого владики!" - йдеться в повідомленні.

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Серце Патріарха Філарета зупинилося на 98-му році життя.

"Але молитва та пам’ять про нього залишаться в помісній автокефальній Українській Православній Церкві довіку. Нехай світлою і вічною буде пам’ять новопреставленого Патріарха, а душа його нехай радіє на небесах тим плодам, які його добра праця тут, на землі, дала і буде давати!

Царство Небесне, вічна пам’ять і вічний спокій спочилому Патріарху Філарету!" - підсумував Епіфаній.

Що передувало?

Раніше повідомлялось, що у зв’язку з погіршенням стану здоров’я Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета було госпіталізовано до одного з медичних закладів Києва.

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Автор: 

УПЦ КП (224) Філарет (273) Епіфаній (341)
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Топ коментарі
+27
Світла пам"ять ...
Він був першим українським патріотом (в нові часи) серед чинців ПЦ . Й він був перших з них хто визволився від ланцюгів МП ...
Він був першим з лідерів ПЦ , хто відкрито й чесно визнав співучасть радянських свящиників з КДБ ... Ранійше цього був лише Глєб Якунін , але він не був іерархом церкви
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20.03.2026 13:05 Відповісти
+22
Царство Небесне Патріарху. Дякую за все!
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20.03.2026 12:57 Відповісти
+16
Земля йому пухом... Вічна пам'ять...
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20.03.2026 12:59 Відповісти

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