Патріарха Філарета госпіталізували через погіршення стану здоров’я

У зв’язку з погіршенням стану здоров’я Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета було госпіталізовано до одного з медичних закладів Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УПЦ Київського Патріархату.

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Що відомо?

"Його Святість перебуває під наглядом лікарів та отримує необхідну медичну допомогу.

Закликаємо архієреїв, духовенство, чернецтво і всіх вірних підносити посилені молитви за здоров’я і одужання Святійшого Патріарха Філарета", - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць наразі не відомо.