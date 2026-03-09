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Патріарха Філарета госпіталізували через погіршення стану здоров’я

У зв’язку з погіршенням стану здоров’я Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета було госпіталізовано до одного з медичних закладів Києва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УПЦ Київського Патріархату.

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Що відомо?

"Його Святість перебуває під наглядом лікарів та отримує необхідну медичну допомогу.

Закликаємо архієреїв, духовенство, чернецтво і всіх вірних підносити посилені молитви за здоров’я і одужання Святійшого Патріарха Філарета", - йдеться у повідомленні.

Жодних подробиць наразі не відомо.

Філарета госпіталізували

Автор: 

здоров’я (460) Філарет (273)
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Топ коментарі
+11
Філарету йде 98-й рік, і я загалом оцінююю його діяльність для України як позитивну, він дбав про відновлення самостійної Української Церкви, з огляду на її окремішність від Московського Талібану (хоч сам агностик, щодо всього, стосовно чого не отримав переконливих доказів, зберігаю поле для пояснення, але бездоказове і недоведене на віру не сприймаю), відтак не кусайте Філарета, краще, якщо ви не ворог України, критикуйте шарлатана-україновбивцю Гундяєва.
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09.03.2026 16:02 Відповісти
+8
І який же, на вашу думку, стосунок має Філарет до упц? Ви хоча б погуглили.
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09.03.2026 15:55 Відповісти
+8
Філарет негарно поступив, влаштувавши демарш, коли УПЦ отримала томос, але було прийнято політичне рішення обрати нового і молодого митрополита. це виглядало дуже дико.
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09.03.2026 16:10 Відповісти
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Невже за двушечку непокоїться?
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09.03.2026 15:45 Відповісти
З онуфрієм переплутали?
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09.03.2026 15:48 Відповісти
Ніт! Невже упц має якесь відношення до України?
Яке там звання в цього "духовноскрєпного"?
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09.03.2026 15:50 Відповісти
І який же, на вашу думку, стосунок має Філарет до упц? Ви хоча б погуглили.
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09.03.2026 15:55 Відповісти
я щойно не гуглив, але ще з 2018 року знаю, що у відповідь на необрання Філарета главою ПЦУ він з вірними йому особисто прихожанами відмовився скасовувати державну реєстрацію УПЦ-КП.
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09.03.2026 16:05 Відповісти
То з часом, може, що змінюється, чи не так?
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09.03.2026 16:10 Відповісти
Хто це?
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09.03.2026 15:52 Відповісти
ха-ха
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09.03.2026 16:07 Відповісти
При встрече с папой Франциском в Вальхалле, обсудят вопросы , представляющие общий интерес.
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09.03.2026 15:53 Відповісти
Як там всемогутній Бог що до грішних лікарів мусить звертатися по порятунок життя
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09.03.2026 15:56 Відповісти
от щас по коментам і з'ясуємо хто із коментаторів Цензора в яку церкву ходить
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09.03.2026 16:00 Відповісти
Ну і що, в костел ходять
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09.03.2026 16:13 Відповісти
тім шо ходять в костел і сінагогу Філарет до лампочки
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09.03.2026 16:15 Відповісти
Філарету йде 98-й рік, і я загалом оцінююю його діяльність для України як позитивну, він дбав про відновлення самостійної Української Церкви, з огляду на її окремішність від Московського Талібану (хоч сам агностик, щодо всього, стосовно чого не отримав переконливих доказів, зберігаю поле для пояснення, але бездоказове і недоведене на віру не сприймаю), відтак не кусайте Філарета, краще, якщо ви не ворог України, критикуйте шарлатана-україновбивцю Гундяєва.
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09.03.2026 16:02 Відповісти
Філарет негарно поступив, влаштувавши демарш, коли УПЦ отримала томос, але було прийнято політичне рішення обрати нового і молодого митрополита. це виглядало дуже дико.
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09.03.2026 16:10 Відповісти
То що, його треба тепер закопати, Єпіфаній просить молитися за нього, це офіційна лінія Православної Церкви України, а ви святіший за Папу Римського?
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09.03.2026 17:15 Відповісти
та можете робити зі своїм Філаретом шо хочете: хоч закопувати, хоч в дупу цілувати.
я свою думку уже сформував і повторю тепер більш чітко: для мене це людина, яка в найбільш відповідальний момент поставила свої амбіції та гординю вище за справу свого життя - помісну українську церкву.
чи може тільки святіші за папу римського мають право на власну думку?
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09.03.2026 17:40 Відповісти
все це сміття, але стверджуйтесь, молодий, чи немолодий чоловіче, ви вже навебували кілька прибічників, не зупиняйтесь, потанцюйте на новині про людину, що слабшає і помирає, усі цей етап пройдемо, думаю Філарету байдужа ваша принциповість, як і вам буде байдуже, коли ви колись опинитеся на його місці
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09.03.2026 18:10 Відповісти
Як можна довести існування Господа, коли він незбагненний і непізнаваний для всього сущого? Всіх невіруючих в засвітах чекає морок...
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09.03.2026 17:15 Відповісти
Банальне вічне питання, ви вірите, тому що просто вірите (ангел у сновидіннях вам з'явився чи що, і щось там нібито відкрив у свідомість), і вам непотрібні ніякі докази протилежного табору "вірян", атеїстів (теж фанатики, керуються теоретичними конструкціями побудови Всесвіту, а не фактичним знанням), які теж вірять, але у протилежне, без усякого там Розуму, що конструював Світ.
Ви дві войовничі секти, бо ж обом ніякі відповіді непотрібні, ви для себе вирішили, що все знаєте, (хоч ваша секта більше махлює, бо ж приторговує "чудесами"), але у чомусь 21-е століття краще, ніж попередні віки, хоч відкрито не спалюєте один одного на вогнищах - альбігойців, лютеран, цвінгліанців, кальвіністах і інших "єретиків", що не відповідають вашому просвітленому пізнанню Бога.
Що ж поздоровляю вас, якщо ви вирішили усі ваші ментальні питання, але за досвідом життя, не варто свої переконання нав'язувати тим, хто дотримується інших, на цьому грунті виникали усі безглузді релігійні війни, тепер начебто не через це, бо якомусь дебілу знадобилася "движуха", але його попи напоготові, щоб підтримати будь-який злочин.
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09.03.2026 18:02 Відповісти
Погоджуюся зі всім, але ж... посмертний досвід людей, які пережили клінічну смерть, доводить, що саме атеїсти, крім мороку і забуття, нічого більше не відчували. Краще хоч якесь буття - в раю чи пеклі, ніж взагалі небуття...
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09.03.2026 18:46 Відповісти
Ваш ноут і смартфон працюючі копії бога...почитайте уважно створення всесвіту за новим заповітом
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09.03.2026 18:26 Відповісти
А у християн-гностиків створення всесвіту ще більш заворожуюче...
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09.03.2026 18:48 Відповісти
Потрібно вибирати когось молодшого, задовбетесь обирати нового. Я не можу зрозуміти, що за пошесть пішла по всьому світу, обирати старих пердунів які без памʼяті з купою невиліковних хвороб.
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09.03.2026 16:16 Відповісти
Аятоли вибрали молодшого. Ми теж вибрали сорокадвохрічного нелоха в дев'ятнадцятому році. Тут треба думати. Хоча я з вами цілком згоден.
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09.03.2026 16:25 Відповісти
Так десь в 90му після Пімена він тримав помісний собор РПЦ,чогось КГБ за нього не підписалося і далі продув Гундяю,образився і на ті часи зробив добре діло автокефалію УПЦ,а далі...
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09.03.2026 18:32 Відповісти
НЕПОНЯВ..
 "УПЦ ( КП)" влилося в Помісну церкву ПЦУ. !!! Його статус "почесний патріарх" типу того..
Вселенський Патріарх визнав голову ПЦУ лише митрополитом!! Патріарха ніякого немає в природі!! А тим більше на болотах, бо мпц є НЕканонічною, без Томосу ...
Щось дивні назви у статті !! або тупість (?) ШІ-журналістики або... Свідомо спланована ПРовокація.

П.с. колись давно цей владика сам давав ротом інтерв'ю, де зізнався що в част кгб/кпсс повино було узгоджувати кандидатури єпископів з конторською гілкою влади ..
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09.03.2026 21:39 Відповісти
 
 