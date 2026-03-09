3 836 27
Патріарха Філарета госпіталізували через погіршення стану здоров’я
У зв’язку з погіршенням стану здоров’я Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета було госпіталізовано до одного з медичних закладів Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УПЦ Київського Патріархату.
Що відомо?
"Його Святість перебуває під наглядом лікарів та отримує необхідну медичну допомогу.
Закликаємо архієреїв, духовенство, чернецтво і всіх вірних підносити посилені молитви за здоров’я і одужання Святійшого Патріарха Філарета", - йдеться у повідомленні.
Жодних подробиць наразі не відомо.
Топ коментарі
+11 Вячеслав Crane
показати весь коментар09.03.2026 16:02 Відповісти Посилання
+8 Погрібний Олександр
показати весь коментар09.03.2026 15:55 Відповісти Посилання
+8 untrollable
показати весь коментар09.03.2026 16:10 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Яке там звання в цього "духовноскрєпного"?
я свою думку уже сформував і повторю тепер більш чітко: для мене це людина, яка в найбільш відповідальний момент поставила свої амбіції та гординю вище за справу свого життя - помісну українську церкву.
чи може тільки святіші за папу римського мають право на власну думку?
Ви дві войовничі секти, бо ж обом ніякі відповіді непотрібні, ви для себе вирішили, що все знаєте, (хоч ваша секта більше махлює, бо ж приторговує "чудесами"), але у чомусь 21-е століття краще, ніж попередні віки, хоч відкрито не спалюєте один одного на вогнищах - альбігойців, лютеран, цвінгліанців, кальвіністах і інших "єретиків", що не відповідають вашому просвітленому пізнанню Бога.
Що ж поздоровляю вас, якщо ви вирішили усі ваші ментальні питання, але за досвідом життя, не варто свої переконання нав'язувати тим, хто дотримується інших, на цьому грунті виникали усі безглузді релігійні війни, тепер начебто не через це, бо якомусь дебілу знадобилася "движуха", але його попи напоготові, щоб підтримати будь-який злочин.
"УПЦ ( КП)" влилося в Помісну церкву ПЦУ. !!! Його статус "почесний патріарх" типу того..
Вселенський Патріарх визнав голову ПЦУ лише митрополитом!! Патріарха ніякого немає в природі!! А тим більше на болотах, бо мпц є НЕканонічною, без Томосу ...
Щось дивні назви у статті !! або тупість (?) ШІ-журналістики або... Свідомо спланована ПРовокація.
П.с. колись давно цей владика сам давав ротом інтерв'ю, де зізнався що в част кгб/кпсс повино було узгоджувати кандидатури єпископів з конторською гілкою влади ..