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Патриарха Филарета госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья
В связи с ухудшением состояния здоровья Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета госпитализировали в одно из медицинских учреждений Киева.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УПЦ Киевского Патриархата.
Что известно
"Его Святейшество находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь.
Призываем архиереев, духовенство, монашество и всех верующих возносить усиленные молитвы за здоровье и выздоровление Святейшего Патриарха Филарета", - говорится в сообщении.
Никаких подробностей пока не известно.
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+11 Вячеслав Crane
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Яке там звання в цього "духовноскрєпного"?
я свою думку уже сформував і повторю тепер більш чітко: для мене це людина, яка в найбільш відповідальний момент поставила свої амбіції та гординю вище за справу свого життя - помісну українську церкву.
чи може тільки святіші за папу римського мають право на власну думку?
Ви дві войовничі секти, бо ж обом ніякі відповіді непотрібні, ви для себе вирішили, що все знаєте, (хоч ваша секта більше махлює, бо ж приторговує "чудесами"), але у чомусь 21-е століття краще, ніж попередні віки, хоч відкрито не спалюєте один одного на вогнищах - альбігойців, лютеран, цвінгліанців, кальвіністах і інших "єретиків", що не відповідають вашому просвітленому пізнанню Бога.
Що ж поздоровляю вас, якщо ви вирішили усі ваші ментальні питання, але за досвідом життя, не варто свої переконання нав'язувати тим, хто дотримується інших, на цьому грунті виникали усі безглузді релігійні війни, тепер начебто не через це, бо якомусь дебілу знадобилася "движуха", але його попи напоготові, щоб підтримати будь-який злочин.
"УПЦ ( КП)" влилося в Помісну церкву ПЦУ. !!! Його статус "почесний патріарх" типу того..
Вселенський Патріарх визнав голову ПЦУ лише митрополитом!! Патріарха ніякого немає в природі!! А тим більше на болотах, бо мпц є НЕканонічною, без Томосу ...
Щось дивні назви у статті !! або тупість (?) ШІ-журналістики або... Свідомо спланована ПРовокація.
П.с. колись давно цей владика сам давав ротом інтерв'ю, де зізнався що в част кгб/кпсс повино було узгоджувати кандидатури єпископів з конторською гілкою влади ..