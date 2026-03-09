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Патриарха Филарета госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья

В связи с ухудшением состояния здоровья Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета  госпитализировали в одно из медицинских учреждений Киева.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УПЦ Киевского Патриархата.

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Что известно

"Его Святейшество находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь.

Призываем архиереев, духовенство, монашество и всех верующих возносить усиленные молитвы за здоровье и выздоровление Святейшего Патриарха Филарета", - говорится в сообщении.

Никаких подробностей пока не известно.

Филарета госпитализировали

Автор: 

здоровье (1349) Филарет (506)
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Топ комментарии
+11
Філарету йде 98-й рік, і я загалом оцінююю його діяльність для України як позитивну, він дбав про відновлення самостійної Української Церкви, з огляду на її окремішність від Московського Талібану (хоч сам агностик, щодо всього, стосовно чого не отримав переконливих доказів, зберігаю поле для пояснення, але бездоказове і недоведене на віру не сприймаю), відтак не кусайте Філарета, краще, якщо ви не ворог України, критикуйте шарлатана-україновбивцю Гундяєва.
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09.03.2026 16:02 Ответить
+8
І який же, на вашу думку, стосунок має Філарет до упц? Ви хоча б погуглили.
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09.03.2026 15:55 Ответить
+8
Філарет негарно поступив, влаштувавши демарш, коли УПЦ отримала томос, але було прийнято політичне рішення обрати нового і молодого митрополита. це виглядало дуже дико.
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09.03.2026 16:10 Ответить
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Невже за двушечку непокоїться?
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09.03.2026 15:45 Ответить
З онуфрієм переплутали?
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09.03.2026 15:48 Ответить
Ніт! Невже упц має якесь відношення до України?
Яке там звання в цього "духовноскрєпного"?
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09.03.2026 15:50 Ответить
І який же, на вашу думку, стосунок має Філарет до упц? Ви хоча б погуглили.
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09.03.2026 15:55 Ответить
я щойно не гуглив, але ще з 2018 року знаю, що у відповідь на необрання Філарета главою ПЦУ він з вірними йому особисто прихожанами відмовився скасовувати державну реєстрацію УПЦ-КП.
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09.03.2026 16:05 Ответить
То з часом, може, що змінюється, чи не так?
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09.03.2026 16:10 Ответить
Хто це?
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09.03.2026 15:52 Ответить
ха-ха
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09.03.2026 16:07 Ответить
При встрече с папой Франциском в Вальхалле, обсудят вопросы , представляющие общий интерес.
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09.03.2026 15:53 Ответить
Як там всемогутній Бог що до грішних лікарів мусить звертатися по порятунок життя
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09.03.2026 15:56 Ответить
от щас по коментам і з'ясуємо хто із коментаторів Цензора в яку церкву ходить
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09.03.2026 16:00 Ответить
Ну і що, в костел ходять
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09.03.2026 16:13 Ответить
тім шо ходять в костел і сінагогу Філарет до лампочки
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09.03.2026 16:15 Ответить
Філарету йде 98-й рік, і я загалом оцінююю його діяльність для України як позитивну, він дбав про відновлення самостійної Української Церкви, з огляду на її окремішність від Московського Талібану (хоч сам агностик, щодо всього, стосовно чого не отримав переконливих доказів, зберігаю поле для пояснення, але бездоказове і недоведене на віру не сприймаю), відтак не кусайте Філарета, краще, якщо ви не ворог України, критикуйте шарлатана-україновбивцю Гундяєва.
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09.03.2026 16:02 Ответить
Філарет негарно поступив, влаштувавши демарш, коли УПЦ отримала томос, але було прийнято політичне рішення обрати нового і молодого митрополита. це виглядало дуже дико.
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09.03.2026 16:10 Ответить
То що, його треба тепер закопати, Єпіфаній просить молитися за нього, це офіційна лінія Православної Церкви України, а ви святіший за Папу Римського?
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09.03.2026 17:15 Ответить
та можете робити зі своїм Філаретом шо хочете: хоч закопувати, хоч в дупу цілувати.
я свою думку уже сформував і повторю тепер більш чітко: для мене це людина, яка в найбільш відповідальний момент поставила свої амбіції та гординю вище за справу свого життя - помісну українську церкву.
чи може тільки святіші за папу римського мають право на власну думку?
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09.03.2026 17:40 Ответить
все це сміття, але стверджуйтесь, молодий, чи немолодий чоловіче, ви вже навебували кілька прибічників, не зупиняйтесь, потанцюйте на новині про людину, що слабшає і помирає, усі цей етап пройдемо, думаю Філарету байдужа ваша принциповість, як і вам буде байдуже, коли ви колись опинитеся на його місці
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09.03.2026 18:10 Ответить
Як можна довести існування Господа, коли він незбагненний і непізнаваний для всього сущого? Всіх невіруючих в засвітах чекає морок...
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09.03.2026 17:15 Ответить
Банальне вічне питання, ви вірите, тому що просто вірите (ангел у сновидіннях вам з'явився чи що, і щось там нібито відкрив у свідомість), і вам непотрібні ніякі докази протилежного табору "вірян", атеїстів (теж фанатики, керуються теоретичними конструкціями побудови Всесвіту, а не фактичним знанням), які теж вірять, але у протилежне, без усякого там Розуму, що конструював Світ.
Ви дві войовничі секти, бо ж обом ніякі відповіді непотрібні, ви для себе вирішили, що все знаєте, (хоч ваша секта більше махлює, бо ж приторговує "чудесами"), але у чомусь 21-е століття краще, ніж попередні віки, хоч відкрито не спалюєте один одного на вогнищах - альбігойців, лютеран, цвінгліанців, кальвіністах і інших "єретиків", що не відповідають вашому просвітленому пізнанню Бога.
Що ж поздоровляю вас, якщо ви вирішили усі ваші ментальні питання, але за досвідом життя, не варто свої переконання нав'язувати тим, хто дотримується інших, на цьому грунті виникали усі безглузді релігійні війни, тепер начебто не через це, бо якомусь дебілу знадобилася "движуха", але його попи напоготові, щоб підтримати будь-який злочин.
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09.03.2026 18:02 Ответить
Погоджуюся зі всім, але ж... посмертний досвід людей, які пережили клінічну смерть, доводить, що саме атеїсти, крім мороку і забуття, нічого більше не відчували. Краще хоч якесь буття - в раю чи пеклі, ніж взагалі небуття...
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09.03.2026 18:46 Ответить
Ваш ноут і смартфон працюючі копії бога...почитайте уважно створення всесвіту за новим заповітом
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09.03.2026 18:26 Ответить
А у християн-гностиків створення всесвіту ще більш заворожуюче...
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09.03.2026 18:48 Ответить
Потрібно вибирати когось молодшого, задовбетесь обирати нового. Я не можу зрозуміти, що за пошесть пішла по всьому світу, обирати старих пердунів які без памʼяті з купою невиліковних хвороб.
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09.03.2026 16:16 Ответить
Аятоли вибрали молодшого. Ми теж вибрали сорокадвохрічного нелоха в дев'ятнадцятому році. Тут треба думати. Хоча я з вами цілком згоден.
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09.03.2026 16:25 Ответить
Так десь в 90му після Пімена він тримав помісний собор РПЦ,чогось КГБ за нього не підписалося і далі продув Гундяю,образився і на ті часи зробив добре діло автокефалію УПЦ,а далі...
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09.03.2026 18:32 Ответить
НЕПОНЯВ..
 "УПЦ ( КП)" влилося в Помісну церкву ПЦУ. !!! Його статус "почесний патріарх" типу того..
Вселенський Патріарх визнав голову ПЦУ лише митрополитом!! Патріарха ніякого немає в природі!! А тим більше на болотах, бо мпц є НЕканонічною, без Томосу ...
Щось дивні назви у статті !! або тупість (?) ШІ-журналістики або... Свідомо спланована ПРовокація.

П.с. колись давно цей владика сам давав ротом інтерв'ю, де зізнався що в част кгб/кпсс повино було узгоджувати кандидатури єпископів з конторською гілкою влади ..
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09.03.2026 21:39 Ответить
 
 