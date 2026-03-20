Патриарх Филарет умер на 98-м году жизни

РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11085 посетителей онлайн
2 607 13

Умер Патриарх Филарет: ему было 97 лет

На 98-м году жизни умер Почетный патриарх Филарет.

Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Сегодня в моем сердце, как и в сердцах многих украинцев, глубокая скорбь и печаль, потому что сегодня завершился земной путь Святейшего Патриарха Филарета.

Призываю всеукраинскую паству возносить сердечные молитвы за упокой души новопреставленного Патриарха Филарета, который сегодня отошел к Господу. Просим Всевышнего принять его в Своем Небесном Царстве. Сердечные соболезнования родным покойного владыки!" - говорится в сообщении.

Сердце Патриарха Филарета остановилось на 98-м году жизни.

"Но молитва и память о нем останутся в поместной автокефальной Украинской Православной Церкви навечно. Пусть светлой и вечной будет память новопреставленного Патриарха, а душа его пусть радуется на небесах тем плодам, которые его добрый труд здесь, на земле, дал и будет давать!

Царство Небесное, вечная память и вечный покой покойному Патриарху Филарету!" - подытожил Епифаний.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением состояния здоровья Святейшего Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета он был госпитализирован в одно из медицинских учреждений Киева.

Автор: 

УПЦ КП (506) Филарет (500) Епифаний (334)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Царство Небесне Патріарху. Дякую за все!
показать весь комментарий
20.03.2026 12:57 Ответить
Вічна Пам'ять.
показать весь комментарий
20.03.2026 12:58 Ответить
Земля йому пухом... Вічна пам'ять...
показать весь комментарий
20.03.2026 12:59 Ответить
Царство Небесне і вічна пам'ять!
показать весь комментарий
20.03.2026 13:00 Ответить
98, достойный срок жизни.
показать весь комментарий
20.03.2026 13:01 Ответить
Світла пам"ять ...
Він був першим українським патріотом (в нові часи) серед чинців ПЦ . Й він був перших з них хто визволився від ланцюгів МП ...
Він був першим з лідерів ПЦ , хто відкрито й чесно визнав співучасть радянських свящиників з КДБ ... Ранійше цього був лише Глєб Якунін , але він не був іерархом церкви
показать весь комментарий
20.03.2026 13:05 Ответить
Подяка Патріархові за мудрість, за те що не чіплявся за владу до останнього у січні 2019го.
показать весь комментарий
20.03.2026 13:12 Ответить
Багато прожив та приніс людям користі. Царство йому Небесне.
показать весь комментарий
20.03.2026 13:17 Ответить
Патріарх Філарет ,Він був мудрим 🙏
показать весь комментарий
20.03.2026 13:18 Ответить
Царство Небесне, вічна пам'ять і вічний спокій спочилому Патріарху Філарету!
Велика була Людина !
Без нього ми не мали б Незалежної Української церкви.

.
показать весь комментарий
20.03.2026 13:22 Ответить
Светлый ум, светлая душа.... покойся с миром!
показать весь комментарий
20.03.2026 13:23 Ответить
Все колись закінчується, людське життя, нажаль, також. Нехай спочиває з миром...
показать весь комментарий
20.03.2026 13:24 Ответить
❤️✝
показать весь комментарий
20.03.2026 13:27 Ответить
 
 