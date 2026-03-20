Патриарх Филарет умер на 98-м году жизни
Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Сегодня в моем сердце, как и в сердцах многих украинцев, глубокая скорбь и печаль, потому что сегодня завершился земной путь Святейшего Патриарха Филарета.
Призываю всеукраинскую паству возносить сердечные молитвы за упокой души новопреставленного Патриарха Филарета, который сегодня отошел к Господу. Просим Всевышнего принять его в Своем Небесном Царстве. Сердечные соболезнования родным покойного владыки!" - говорится в сообщении.
Сердце Патриарха Филарета остановилось на 98-м году жизни.
"Но молитва и память о нем останутся в поместной автокефальной Украинской Православной Церкви навечно. Пусть светлой и вечной будет память новопреставленного Патриарха, а душа его пусть радуется на небесах тем плодам, которые его добрый труд здесь, на земле, дал и будет давать!
Царство Небесное, вечная память и вечный покой покойному Патриарху Филарету!" - подытожил Епифаний.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением состояния здоровья Святейшего Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета он был госпитализирован в одно из медицинских учреждений Киева.
Він був першим українським патріотом (в нові часи) серед чинців ПЦ . Й він був перших з них хто визволився від ланцюгів МП ...
Він був першим з лідерів ПЦ , хто відкрито й чесно визнав співучасть радянських свящиників з КДБ ... Ранійше цього був лише Глєб Якунін , але він не був іерархом церкви
Велика була Людина !
Без нього ми не мали б Незалежної Української церкви.
