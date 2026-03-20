Патриарх Филарет умер на 98-м году жизни

На 98-м году жизни умер Почетный патриарх Филарет.

Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Сегодня в моем сердце, как и в сердцах многих украинцев, глубокая скорбь и печаль, потому что сегодня завершился земной путь Святейшего Патриарха Филарета.

Призываю всеукраинскую паству возносить сердечные молитвы за упокой души новопреставленного Патриарха Филарета, который сегодня отошел к Господу. Просим Всевышнего принять его в Своем Небесном Царстве. Сердечные соболезнования родным покойного владыки!" - говорится в сообщении.

Сердце Патриарха Филарета остановилось на 98-м году жизни.

"Но молитва и память о нем останутся в поместной автокефальной Украинской Православной Церкви навечно. Пусть светлой и вечной будет память новопреставленного Патриарха, а душа его пусть радуется на небесах тем плодам, которые его добрый труд здесь, на земле, дал и будет давать!

Царство Небесное, вечная память и вечный покой покойному Патриарху Филарету!" - подытожил Епифаний.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением состояния здоровья Святейшего Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета он был госпитализирован в одно из медицинских учреждений Киева.

